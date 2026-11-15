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15 de noviembre de 2026

PUERTO WILLIAMS PROYECTA JORNADAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN PUNTA ARENAS Y SANTIAGO PARA 2027

​La propuesta contempla una actividad de difusión de los atractivos turísticos de la Provincia Antártica Chilena durante marzo, abril o mayo del próximo año, con la posibilidad de extender la iniciativa a la capital.

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Puerto Williams podría realizar una jornada especial de promoción turística en Punta Arenas durante el primer semestre de 2027, iniciativa que posteriormente podría replicarse en Santiago. La propuesta surgió durante un encuentro entre autoridades y representantes del sector turístico de la Provincia Antártica Chilena, desarrollado en el Centro Subantártico Cabo de Hornos de la Universidad de Magallanes.

La instancia reunió al delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, al director regional de Sernatur Magallanes, Mauricio Peña y Lillo, y a representantes de operadores y organizaciones turísticas locales. El objetivo fue analizar alternativas para difundir los atractivos naturales, históricos y patrimoniales del territorio.

La actividad propuesta busca convocar a operadores turísticos, agencias de viajes y potenciales visitantes para dar a conocer la oferta de Puerto Williams y sus alrededores. En ese contexto, la Delegación Presidencial Provincial planteó la posibilidad de colaborar con pasajes para facilitar la participación de representantes del sector local, mientras que Sernatur manifestó su disposición a gestionar espacios y apoyar la organización.

Mauricio Peña y Lillo señaló que el servicio respaldará las gestiones para concretar inicialmente la jornada en Punta Arenas y que, dependiendo de sus resultados y de las posibilidades de financiamiento, se evaluará extenderla a Santiago. La iniciativa todavía se encuentra en etapa de planificación.

Durante el encuentro también se abordaron otras necesidades del sector turístico, entre ellas las dificultades de conectividad, el desarrollo de nuevos productos y servicios, la capacitación de emprendedores y la coordinación entre organismos públicos.

Asimismo, se planteó el turismo de reuniones, congresos y seminarios como una alternativa para reducir la estacionalidad de las visitas y contribuir a mantener el empleo durante los períodos de menor actividad turística en la provincia.


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