Consejera regional abordó en Polar Comunicaciones la falta de avances en nuevos convenios de programación, las dificultades para continuar con proyectos habitacionales y la meta de construir 7.000 viviendas anunciada por el Gobierno. También criticó la falta de coordinación política y el protagonismo de las redes sociales en el debate público.

La continuidad de los proyectos habitacionales, la ausencia de avances en los convenios de programación de vivienda y salud, la ejecución presupuestaria regional y el funcionamiento de la política fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por la consejera regional de Magallanes, Roxana Gallardo Concha, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el espacio radial, la autoridad también se refirió a las recientes aprobaciones del Consejo Regional, entre ellas iniciativas de infraestructura para Puerto Williams y obras destinadas a prevenir desbordes del río Las Minas. Sin embargo, uno de los puntos que concentró mayor parte de sus declaraciones fue la incertidumbre que, a su juicio, existe respecto de la continuidad de los convenios de programación y el futuro de la inversión habitacional en Magallanes.

Proyectos de infraestructura y servicios básicos: aprobaciones necesarias para la comunidad

Al comenzar la conversación, Gallardo valoró la aprobación de iniciativas destinadas a mejorar los servicios básicos y la infraestructura de distintas localidades, mencionando especialmente el proyecto del sistema de agua potable para Puerto Williams, una iniciativa esperada durante años por sus habitantes.

La consejera sostuvo que, aunque algunos proyectos presentan costos elevados, su impacto en la calidad de vida de las comunidades justifica el respaldo del Gobierno Regional.

“Son proyectos que a todos nos gustan. Yo creo que no hay nadie, pueden haber algunos reparos en los costos que de repente son tremendamente altos, pero es imposible no apoyarlos porque estamos viendo en el fondo que son proyectos a largo plazo y que van a servirle a la comunidad, que es para lo que estamos ahí”, señaló.

También destacó la aprobación de obras destinadas a prevenir eventuales desbordes del río Las Minas, iniciativa que contempla una estructura de contención en la parte alta del cauce, a la altura del sector Santos Mardones.

Gallardo recordó que Punta Arenas ya ha enfrentado situaciones complejas producto de las crecidas del río, por lo que consideró fundamental avanzar en medidas preventivas.

“Imagínate un desborde y nosotros dijimos que no a este tipo de proyecto”, expresó, enfatizando que, cuando existen recursos regionales disponibles y necesidades de esta naturaleza, corresponde respaldar las iniciativas.

No obstante, manifestó su preocupación por la concentración de proyectos de gran envergadura hacia los últimos meses del año, situación que, según indicó, dificulta su seguimiento y la comunicación de los avances a la ciudadanía.

La consejera mencionó que existen otras iniciativas pendientes de análisis y votación para comunas como Timaukel, donde se espera abordar proyectos relevantes durante una próxima sesión del Consejo Regional.

Ley de Presupuestos y convenios de programación: preocupación por la falta de avances

Otro de los temas abordados fue la discusión presupuestaria y los cambios que contempla la Ley de Presupuestos para los gobiernos regionales. Al respecto, Gallardo sostuvo que prefiere analizar en profundidad las modificaciones antes de emitir una evaluación definitiva, especialmente considerando las dificultades administrativas que enfrenta el sector público para ejecutar los recursos.

La consejera manifestó que parte de los retrasos en la puesta en marcha de proyectos responde a los procedimientos de revisión y control que se han ido incorporando, particularmente después de los casos de irregularidades asociados a la utilización de recursos públicos.

“Si después de lo que ocurrió con los famosos convenios y todo este desfalco que hubo, se pusieron muchas nuevas cortapisas, entonces se revisa mucho más. Hay que estar mucho más atento. Eso ha afectado a los presupuestos. Hay que ver el tema de los concursos. Tuvo una afectación tremenda con este tipo de delitos en el fondo porque fueron delitos los que se cometieron”, explicó.

Sin embargo, señaló que existen aspectos de la nueva normativa que considera positivos, especialmente aquellos que permitirían utilizar los recursos con mayor anticipación durante el año, evitando que la ejecución presupuestaria se concentre en los últimos meses.

La mayor inquietud de Gallardo está relacionada con la falta de avances en los convenios de programación de vivienda y salud. Según indicó, pese a las reuniones sostenidas con autoridades ministeriales y los compromisos adquiridos, el Consejo Regional todavía no cuenta con propuestas concretas para dar continuidad a estos instrumentos.

“Todavía no tenemos nosotros ni siquiera noticias de un convenio de vivienda, que supuestamente la última vez que yo estuve teníamos un par de semanas que se nos pidió el mismo ministro. Sigue sin llegar al gobierno regional ninguna propuesta nueva de convenio de programación para poder seguir avanzando en la construcción de vivienda”, afirmó.

La consejera advirtió que esta situación genera incertidumbre entre las familias que esperan acceder a una solución habitacional, especialmente porque el convenio vigente finaliza en diciembre y todavía no existe claridad sobre los recursos y mecanismos que permitirán continuar con los proyectos.

“Hay muchas personas que están súper preocupadas y la verdad, porque si no hay plata del gobierno regional, la verdad es que es muy difícil construir y si no tenemos un orden, ¿cómo vamos a saber cómo seguir avanzando?”, planteó.

Respecto del convenio de salud, también manifestó que no existen definiciones suficientes sobre los compromisos financieros ni sobre los sectores que recibirán apoyo en el próximo período.

La autoridad sostuvo que el Consejo Regional ha realizado gestiones para obtener respuestas, incluyendo visitas de representantes sectoriales a Magallanes y reuniones de consejeros en Santiago, pero aseguró que los compromisos adquiridos todavía no se han materializado.

Vivienda: cuestiona requisitos y advierte dificultades para las familias postulantes

Uno de los momentos más críticos de la entrevista estuvo relacionado con las exigencias documentales que, según Gallardo, se estarían aplicando a personas que buscan acceder a proyectos habitacionales en la región.

La consejera relató que ha recibido llamados de familias que enfrentan dificultades para cumplir con nuevos requerimientos, entre ellos la presentación del título de dominio de la vivienda donde residen como allegados.

Según explicó, esta exigencia habría generado sorpresa incluso durante una conversación con el ministro del área, quien, de acuerdo con el relato de Gallardo, habría señalado que ese requisito no correspondía a una norma de aplicación nacional.

La autoridad cuestionó que, pese a esa situación, las exigencias continúen siendo aplicadas en los procesos regionales.

“Y si lo que él no quería era entorpecer la postulación a las personas que de verdad necesitan una vivienda, pero sin embargo acá seguimos trabajando con esas mismas normas que se le ocurre no sé a quién a estas alturas ya”, sostuvo.

Gallardo calificó como injusto que familias que han cumplido con los requisitos iniciales puedan quedar fuera de un proceso por no conseguir documentación relacionada con la propiedad donde viven, especialmente cuando se trata de viviendas heredadas o inmuebles cuyos trámites de dominio no están regularizados.

“Es súper cruel que una persona te dice: ‘Yo estaba listo, señora Roxana, pero me sacaron porque no me pude conseguir el título de dominio de la persona donde en la casa que vivo porque no tiene título de dominio esa casa’. Son casas que muchas veces son heredadas, no están los trámites hechos y viven dos o tres familias ahí mismo”, relató.

En ese contexto, insistió en que no se pueden incorporar nuevas exigencias cuando las familias ya han avanzado en sus postulaciones y esperan concretar el acceso a una vivienda.

“Porque una cosa es que tú vayas al mundo privado y que el mundo privado, que no tiene ninguna obligación social, digan: ‘No, ustedes 50 no pueden porque no tienen esto de montón de documentos, ustedes 30 sí, así que pasen para acá’. Eso no lo puede hacer una entidad pública, tienes que tratar de darle soluciones a todos”, agregó.

La consejera también explicó que actualmente existen proyectos habitacionales en ejecución que provienen de administraciones anteriores, por lo que recalcó que las políticas de vivienda deben entenderse como políticas de Estado y mantener continuidad entre los distintos gobiernos.

Mencionó iniciativas desarrolladas por empresas constructoras como Salfa y EPCO, junto con proyectos que comenzaron a ejecutarse durante el último año y que cuentan con subsidios aprobados en la administración anterior.

Sin embargo, advirtió que el desarrollo de nuevas iniciativas se encuentra condicionado a la definición de reglas claras y a la reactivación de los mecanismos institucionales que permiten trabajar con las familias.

Meta de 7.000 viviendas: pide seriedad y que se trate de construcciones nuevas

Consultada por la meta de 7.000 viviendas anunciada por el ministro de Vivienda durante su visita a Punta Arenas, Gallardo manifestó que espera que el compromiso se traduzca en nuevas soluciones habitacionales y no en la incorporación de proyectos heredados de administraciones anteriores para contabilizarlos como parte del objetivo.

La consejera recordó que durante el Gobierno anterior se anunció una meta regional de construcción de viviendas y cuestionó la forma en que, según su evaluación, se contabilizaron proyectos que habían comenzado en períodos presidenciales anteriores.

Por ello, sostuvo que el actual compromiso debe considerar iniciativas nuevas y contar con una planificación que permita verificar su avance.

“Yo espero que eso no ocurra cuando se hace un anuncio y espero que en esto haya seriedad y se anuncie la construcción de 7.000 nuevas. Espero que por lo que ni siquiera yo creo que van a ser tanta, pero de verdad yo sería muy feliz que se construyeran al menos 3.500 viviendas nuevas en este periodo presidencial”, manifestó.

Gallardo señaló que, para avanzar en esa dirección, es indispensable comenzar cuanto antes con el trabajo técnico y administrativo, además de establecer condiciones claras para las familias que esperan una solución habitacional.

“Si eso llega a ocurrir, la verdad es que cumplimos y seguimos avanzando, pero hay que partir, hay que partir trabajando y con las reglas claras”, enfatizó.

Asimismo, planteó que la ciudadanía necesita anuncios respaldados por acciones concretas y no compromisos que posteriormente pierdan fuerza durante su implementación.

“Mucho anuncio y poca sustancia, no sé. La verdad es que no tiene mucho sentido. Mejor anunciemos lo que podamos hacer y sigamos trabajando en serio”, afirmó.

Críticas a la instalación del Gobierno y a la lentitud del sector público

Durante la conversación, la consejera también fue consultada por el tiempo transcurrido desde el inicio de la actual administración y la persistencia de explicaciones relacionadas con el período de instalación del Gobierno.

Al respecto, cuestionó que el sector público disponga de períodos prolongados para comenzar a desarrollar sus funciones, señalando que en el mundo privado las personas deben asumir responsabilidades desde el primer momento.

“Cuando tú vas a una empresa no te dan ocho meses para que aprendas el trabajo, pues tú entras y empiezas a trabajar. Entonces el mundo privado por eso es más eficiente y por eso funciona”, expresó.

En esa línea, llamó a las autoridades electas y a quienes ocupan cargos de confianza a comprender que sus responsabilidades deben estar orientadas al servicio de la ciudadanía.

La consejera planteó que los funcionarios y representantes públicos deben concentrarse en resolver las necesidades de las personas, independientemente de sus diferencias políticas.

Política, redes sociales y falta de acuerdos transversales

Otro de los temas que generó declaraciones críticas fue el funcionamiento de la política nacional y regional. Gallardo manifestó su preocupación por el nivel de confrontación que observa en el debate público, especialmente en el Congreso, donde cuestionó que las discusiones se concentren en disputas y descalificaciones en lugar de abordar los problemas de la ciudadanía.

En particular, criticó el protagonismo que, a su juicio, han adquirido las redes sociales en el trabajo de algunos representantes políticos, señalando que la comunicación pública no debe reemplazar las labores de gestión, fiscalización y representación.

“Entonces, cuando tú ves un gallinero en la Cámara Baja que todos se gritan y se insultan de lado a lado, y ves a un par de señoras que en vez de estar preocupadas desde lo que ha pasado en el último tiempo y que viene pasando de muchos años con el tema de los indultos, desde el 2003 que se instaura esto hacia adelante, más de 4.000 personas han sido con rebajas de condenas por delitos sexuales”, manifestó.

La consejera cuestionó que parte de la actividad política se concentre en generar contenidos para redes sociales y obtener visualizaciones, en lugar de informar sobre el trabajo legislativo y las gestiones realizadas.

“Cuando se dejen de trabajar para las redes sociales y empiecen a trabajar para quienes les pagan, que son los ciudadanos, creo que esto podría empezar a ordenarse un poco”, sostuvo.

En ese contexto, también planteó la necesidad de revisar las asignaciones destinadas a difusión y comunicaciones de los parlamentarios, considerando que, a su juicio, deben priorizarse las labores de representación y rendición de cuentas ante las comunidades.

Gallardo recordó que anteriormente los representantes políticos desarrollaban agendas de medios y espacios de atención ciudadana para informar sobre sus actividades, una práctica que considera necesario recuperar.

Falta de una mirada regional común

La consejera también lamentó lo que considera una pérdida de capacidad para construir acuerdos transversales en torno a los intereses de Magallanes.

Como ejemplo, mencionó la discusión relacionada con el beneficio del bono de gas, señalando que, pese a que la medida podía favorecer a una gran cantidad de familias del país, no observó una coordinación suficiente de los representantes regionales para plantear las particularidades de Magallanes, donde numerosas comunas cuentan con acceso a gas natural.

“Y yo no vi a nadie haciendo este uniéndose por la región. Entonces sí, yo creo que no hay una mirada en común”, afirmó.

Gallardo sostuvo que las diferencias políticas son parte natural de una democracia, pero advirtió que estas no deberían impedir la búsqueda de soluciones compartidas para los problemas regionales.

“Si no, si no existiría la política. Si todos pensáramos iguales, no existiría la política. Todos tenemos diferencia, unos más marcadas que otros. Por supuesto que hay extremos que son más fanáticos, quizás por lo que piensan y por sus creencias. Vemos otros que ojalá pudiéramos llegar a consenso”, señaló.

Asimismo, valoró los espacios donde es posible alcanzar acuerdos dentro del Consejo Regional y manifestó que el trabajo institucional resulta más fluido cuando las decisiones no están condicionadas por disputas partidistas.

“Yo soy feliz cuando en el Consejo se llega a consenso, cuando el Consejo se politiza. La verdad es que yo las veces que he perdido un poco los estribos y que he hablado más allá de lo necesario, es cuando he visto que la politización se ha instalado. Cuando eso no ocurre, la verdad es que el trabajo es mucho más orgánico”, expresó.

Finalmente, Gallardo manifestó su preocupación por el clima de descalificaciones que se produce en las plataformas digitales, señalando que los ataques personales pueden alejar de la actividad pública a personas preparadas que podrían contribuir desde distintos espacios.

La consejera cerró sus reflexiones haciendo un llamado a recuperar la seriedad en el ejercicio de la política, priorizando el trabajo concreto, la responsabilidad pública y la búsqueda de acuerdos en beneficio de la ciudadanía.

​

