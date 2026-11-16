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16 de noviembre de 2026

CORO DEL TEATRO MUNICIPAL CAUTIVÓ AL PÚBLICO EN SU DUODÉCIMA GALA EN PUNTA ARENAS

Treinta y cinco integrantes presentaron un variado repertorio bajo la dirección de Joshua Obilinovic, en una jornada que destacó el trabajo artístico y formativo de los elencos municipales.

CORO DEL TEATRO MUNICIPAL (8)

Con una presentación que reunió distintos estilos musicales y una masiva asistencia de público, el Coro del Teatro Municipal de Punta Arenas realizó su duodécima gala, en el marco de la Cartelera Cultural 2026. La actividad contó con 35 integrantes en escena, bajo la dirección de Joshua Obilinovic, quienes ofrecieron un repertorio de 11 obras que incluyó interpretaciones a capella y acompañamiento instrumental.

El programa contempló piezas como "Trabajos de la Viña", "Desarma y Sangra", "Northern Lights", "Ave María Perosi", "I'm Gonna Sing" y "Sueña Negrito", entre otras; finalizando con "Saya de Navidad". La presentación, de aproximadamente 60 minutos, permitió mostrar la versatilidad del elenco, integrado por personas de entre 18 y 65 años.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la trayectoria del conjunto y el aporte que realiza a la actividad cultural de la comuna. "Estamos muy contentos. Esta es la gala número 12 de nuestro elenco de coro, con 35 músicos en escena y un repertorio que siempre se va renovando. Hay mucha calidad y contamos con un gran maestro, como el profesor Joshua Obilinovic. Lo más importante es que son parte activa de la escena musical de nuestra ciudad, participando en distintos encuentros corales e incluso en Argentina. Qué lindo poder entregar a nuestros vecinos la oportunidad de disfrutar de un coro de primer nivel, con nuestros propios artistas del Teatro Municipal. Estamos muy agradecidos por todo el trabajo que realizan y, por supuesto, por el público que los respalda con su masiva asistencia", señaló.

La presentación también fue valorada por los asistentes, quienes destacaron la importancia de mantener una programación cultural permanente y accesible para la comunidad. Arturo Águila, uno de los espectadores, calificó la jornada como "espectacular" y manifestó que "esto la comunidad lo pide y se nota en la asistencia, porque siempre está lleno. Son espacios culturales muy importantes y el trabajo que hay detrás se nota; los niños están siempre felices, desarrollando sus habilidades. Estoy muy contento y me gusta venir a ver la mayoría de las presentaciones".

El asistente agregó que mantiene un vínculo cercano con las actividades artísticas del Teatro Municipal, debido a la participación de su hijo en el Coro Voces Blancas y a sus cercanos que forman parte de otros elencos. "Siempre estamos viendo las presentaciones de Voces Blancas y ahora también tenemos una amiga en el Coro Municipal, así que vinimos a verla. Además, hemos asistido a las obras del Teatro Municipal, prácticamente a todas, por lo que hemos estado bastante activos en este ámbito", comentó.

La Cartelera Cultural 2026 continuará este martes 17 de noviembre, a las 19:00 horas, con el concierto "Magallánicos por el Mundo", que reunirá al violinista puntarenense Sebastián Guajardo y a la pianista magallánica Pilar Delgado. Asimismo, los días 27, 28 y 29 de noviembre se presentará el estreno musical de los elencos municipales, con la adaptación "La Novicia Rebelde, el eco de la música".

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CORO DEL TEATRO MUNICIPAL REALIZARÁ GALA CON 35 ARTISTAS EN ESCENA

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