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16 de noviembre de 2026

CRITERIA: APROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST LLEGA AL 18% Y DESAPROBACIÓN SE UBICA EN 72%

El sondeo reveló, además, que un 79% está en desacuerdo con la permanencia de Fernando Rabat como ministro de Justicia, mientras que un 80% respalda el paro de camioneros.

Kast

En una semana marcada por el paro de camioneros y la crisis por rebajas de condenas, el Presidente José Antonio Kast alcanzó la cifra de aprobación más baja en lo que va de su mandato, según la encuesta Criteria.

En concreto, la aprobación tuvo una caída de seis puntos porcentuales y llegó al 18%.

En tanto, la desaprobación del mandatario aumentó cinco puntos porcentuales, situándose en un 72%, mientras que un 10% de los encuestados declaró no saber.

Percepción situación económica

Las expectativas económicas para los próximos seis meses muestran un deterioro generalizado en las tres dimensiones evaluadas.

La situación económica del país registra el mayor pesimismo: un 60% cree que estará peor, 11 puntos más respecto de octubre, mientras que solo un 13% espera que esté mejor, diez puntos menos que el mes anterior.

El deterioro también se acentúa en las expectativas sobre la economía del hogar, donde un 46% cree que su situación será peor, 13 puntos más que la medición mensual anterior, y apenas un 15% espera que sea mejor.

En tanto, respecto de las posibilidades de encontrar o mejorar un puesto de trabajo, un 53% anticipa un escenario desfavorable, frente a solo un 14% que espera una mejora.

Acusación constitucional

En medio de la controversia por las rebajas de condenas, el sondeo reveló que un 79% de los consultados está en desacuerdo con que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, continúe en la cartera, siete puntos más respecto de la medición pasada.

En ese sentido, solo un 16% esta acuerdo y un 5% que no tiene una posición clara. El desacuerdo es mayoritario en todos los sectores políticos: 92% entre quienes se identifican con la izquierda, 88% con el centro y 64% con la derecha.

Asimismo, un 68% respalda la presentación del libelo acusatorio en contra de Rabat por parte de la oposición, mientras que un 72% está de acuerdo con su eventual destitución, frente a 20% que esta en desacuerdo.

Paro de camioneros

Sobre el paro de camioneros en contra del alza de los combustibles, un 97% ha escuchado o leído sobre el paro de camioneros.

Un 80% manifiesta estar de acuerdo con la movilización, frente a un 15% que está en desacuerdo y un 5% que no tiene una posición clara.

El respaldo es mayoritario en todos los sectores políticos: alcanza un 90% entre quienes se identifican con la izquierda, un 86% con el centro y un 72% con la derecha.

En ese sentido, la paralización materializó las demandas ciudadanas: un 88% las considera muy o algo justificadas, mientras que solo un 9% las estima poco o nada justificadas.

Esta percepción es igualmente transversal, con un 96% de justificación entre los identificados con la izquierda, 91% con el centro y 83% con la derecha.

Fuente: latercera.com




kast

CADEM: APROBACIÓN DE KAST CAE AL 27% Y 64% RESPALDA BLOQUEOS DE CAMIONEROS EN LAS CARRETERAS

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El sondeo también reveló que la desaprobación del mandatario aumentó un punto y alcanzó el 69%, en una semana marcada por las movilizaciones de los camioneros y las negociaciones que permitieron alcanzar un acuerdo con el Gobierno.

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