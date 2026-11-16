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16 de noviembre de 2026

DEL ESTRECHO TRAIL REUNIÓ A MÁS DE 400 CORREDORES EN UNA JORNADA DE DEPORTE Y NATURALEZA

​La jornada estuvo marcada por los desafíos de los recorridos, los paisajes del Estrecho de Magallanes y las experiencias de quienes llegaron al parque para disfrutar del deporte y la naturaleza.

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​El Parque del Estrecho de Magallanes fue escenario de la tercera edición del Estrecho Trail, una competencia que reunió a deportistas, familias y aficionados a las actividades al aire libre en una jornada que combinó exigentes recorridos, paisajes naturales y experiencias de superación personal.

 
La carrera contempló tres distancias: 2K, 8K y 21K. Esta última se incorporó por primera vez al programa, ampliando las alternativas para quienes buscan enfrentar desafíos de mayor exigencia. Los participantes recorrieron distintos sectores del parque, entre senderos, bosques y vistas del Estrecho de Magallanes.

 
“Estamos súper contentos de que el Parque del Estrecho de Magallanes sea el escenario de toda esta vida al aire libre, en familia. Se inscribieron más de 400 corredores. Es la tercera versión y eso es lo que queremos: que las familias magallánicas nos conozcan, vengan a recorrer y a disfrutar. Y nada mejor que la vida al aire libre y la vida sana”, expresó la directora ejecutiva del parque, Andrea Téllez.

 
Desde la organización, Carlos Valdebenito, uno de los fundadores de Magallanes Trail Runners, club organizador de la carrera, valoró el crecimiento que ha experimentado la competencia y la respuesta de los participantes frente a los nuevos desafíos.

 
“Estamos terminando un evento cada vez más grande y se siguen sumando más corredores. Esperamos que podamos realizar nuevas ediciones en los próximos años”, señaló.

 
Valdebenito destacó especialmente la incorporación de los 21 kilómetros, una distancia que atrajo a más participantes de los esperados, mientras que la categoría 8K reunió a más de 200 corredores.

 
Historias y experiencias que marcaron la jornada

 
Más allá de los tiempos y las distancias, la tercera edición del Estrecho Trail dejó experiencias que reflejaron distintas maneras de disfrutar la naturaleza.

 
Una de ellas fue la de Alan Aravena, quien participó en silla de ruedas con el apoyo del Club de Montaña D’Agostini, cuyos integrantes lo trasladaron durante el recorrido. Para él, esta actividad representó una oportunidad de internarse en un entorno natural que hasta entonces no había explorado. “Es mi primera vez haciendo esto, nunca antes lo había hecho. Disfruté las vistas, el canto de los pajaritos, todo, la verdad. Demasiado interesante, lo volvería a hacer”, relató.

 
Margarita Sepúlveda, integrante del Club de Montaña D’Agostini, también participó de la actividad y destacó la posibilidad de compartir con Alan su propia pasión por el trail y la naturaleza.

 
“Yo también soy corredora de trail y poder transmitir esta misma sensación que yo tengo a él es muy bonito. Es su primera experiencia en la naturaleza, porque anteriormente había estado solamente en lugares a los que podía llegar en vehículo. Jamás se había internado en un bosque. Así que contenta, muy contenta”, comentó.

 
Entre los participantes también estuvo Agustina Covacevich, quien compitió en los 8 kilómetros, categoría de 14 a 17 años, y reconoció que el trazado presentó mayores dificultades de las que imaginaba, aunque destacó especialmente los paisajes que acompañaron la carrera. “La experiencia fue súper entretenida, desde que partió la carrera hasta llegar a la meta. Hubo más obstáculos de los que esperaba, pero súper bien. Me gustó mucho cuando pasábamos cerca del mar, del agua. Esa fue la parte que más me gustó”.

 
Martín Tejeda, quien también completó los 8 kilómetros, destacó que “fue algo nuevo para mí, porque hago deporte, pero no suelo correr trail. Fue demandante, muy demandante. El recorrido tenía subidas exigentes, pero se disfruta a full. Muy buena experiencia y muy lindos los paisajes”.

 
La jornada también convocó a grupos de amigos y compañeros de trabajo que encontraron en la carrera una oportunidad para compartir fuera de sus actividades habituales. Fue el caso de Monserrat Vásquez, quien asistió junto a sus colegas.
“Somos un grupo de colegas que sale a disfrutar. Hemos hecho kayak, salimos a trotar y realizamos diferentes actividades.

Entonces, este tipo de organizaciones son increíbles. Está muy bueno el paisaje, nos tocó un lindo día y es muy grato venir a disfrutar de estos lugares un poquito más alejados de la ciudad”, comentó.

 
La tercera edición del Estrecho Trail concluyó así con nuevos recorridos y experiencias diversas, desde quienes enfrentaron por primera vez la exigencia de una carrera por senderos hasta quienes encontraron en esta actividad una oportunidad para explorar sectores del parque que nunca antes habían recorrido.


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DEL ESTRECHO TRAIL PREPARA SU TERCERA EDICIÓN EN PUNTA SANTA ANA

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