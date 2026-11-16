MOP DESTACA AVANCE FINAL DE MILLONARIA INVERSIÓN QUE MODERNIZA EL SISTEMA SANITARIO RURAL DE HUERTOS FAMILIARES EN PUERTO NATALES

​Hasta las nuevas dependencias del Servicio Sanitario Rural (SSR) de Huertos Familiares llegaron este viernes el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic; el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo; dirigentes del comité de agua potable rural y el director regional de Obras Hidráulicas, Jorge Martinic, para constatar en terreno los avances de la obra de reposición y ampliación que se encuentra ad portas de finalizar.



La iniciativa, ejecutada por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, consideró una inversión superior a los $9 mil millones y permitirá modernizar completamente el sistema existente mediante una nueva captación, planta de tratamiento de agua potable, estanque de almacenamiento de 200 metros cúbicos, más de 31,7 kilómetros de red de distribución, además de sistemas de automatización y telemetría.



El seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, destacó el impacto que tendrá esta obra para las familias del sector.

"Estamos muy orgullosos de poder entregar próximamente esta tremenda obra a la comunidad de Huertos Familiares. Son más de 500 familias las que se verán beneficiadas con agua de mejor calidad y mejor presión. Para nosotros es un inmenso orgullo porque trabajamos precisamente para mejorar la calidad de vida de las personas. Sabemos que durante la ejecución hubo dificultades, especialmente en el periodo invernal, y agradecemos la comprensión de los vecinos. Hoy podemos ver el resultado de una inversión que cambiará positivamente la vida de cientos de familias".



Por su parte, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo, valoró el beneficio directo que tendrá la nueva infraestructura en la comunidad.



"Estamos frente a un verdadero punto de inflexión para la calidad de vida de los vecinos. Durante muchos años enfrentaron problemas de abastecimiento, especialmente en verano. Hoy vemos una obra moderna, con tecnología, mayor capacidad de almacenamiento y un sistema que permitirá contar con agua potable de mejor calidad. Estas son las inversiones que debemos seguir impulsando para mejorar las condiciones de vida de las familias de Puerto Natales".

En representación de la comunidad, el tesorero del Comité de Agua Potable Rural de Huertos Familiares, Javier Asadi, señaló que la concreción de este proyecto responde a una demanda histórica del sector.



"Este proyecto representa el cumplimiento de un sueño y un anhelo de muchas familias que durante años esperaron contar con un servicio seguro y de calidad para el consumo humano. El cambio es enorme en la captación, tratamiento, almacenamiento y distribución del agua. Agradecemos el trabajo realizado y la disposición para buscar soluciones durante la ejecución. Hoy contamos con una planta de primer nivel que no tiene nada que envidiar a otras del país".



Finalmente, el director regional de Obras Hidráulicas, Jorge Martinic, explicó los principales alcances técnicos del proyecto y las próximas etapas para su puesta en servicio definitiva.



"Esta obra corresponde a una reposición integral del sistema existente. Cuenta con una nueva captación, una moderna planta de tratamiento completamente automatizada y un estanque de acumulación de 200 metros cúbicos que triplica la capacidad anterior. La red de distribución alcanza 31,7 kilómetros y beneficiará a 588 familias. Actualmente estamos con un avance cercano al 100% y ya existen alrededor de 240 familias conectadas al nuevo sistema. Una vez finalizado el proceso de recepción de las obras, se concretará la entrega definitiva para su operación".



La reposición y ampliación del Servicio Sanitario Rural de Huertos Familiares es una de las inversiones más relevantes que actualmente ejecuta el Ministerio de Obras Públicas en materia de infraestructura sanitaria rural en la Región de Magallanes, permitiendo fortalecer la seguridad hídrica, mejorar la calidad del servicio y responder al crecimiento futuro del sector.



Asimismo, durante la tarde de este viernes las autoridades sostuvieron una reunión de trabajo en la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza para abordar los desafíos y acciones que se proyectan una vez concluida la iniciativa. En el encuentro participaron el consejero regional Patricio Gamín, Administrador Municipal de la Municipalidad de Natales Hugo Ojeda, dirigentes de juntas de vecinos, integrantes del comité del Servicio Sanitario Rural, profesionales de la Dirección de Obras Hidráulicas encabezados por el Director Regional Jorge Martinic, Seremi Alejandro Marusic, Director Regional de Planeamiento del MOP Dante Fernández, y el delegado presidencial provincial Liber Lazo, instancia en la que se dialogó acerca de la etapa de operación del sistema, futuras incorporaciones de usuarios y el trabajo coordinado que permitirá consolidar los beneficios de esta importante inversión para la comunidad.

