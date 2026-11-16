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16 de noviembre de 2026

FAMILIAS MAGALLÁNICAS CORRIERON EN LA PRIMERA CORRIDA POR LA DIABETES

La jornada deportivo-recreativa, desarrollada en modalidades de 1 y 2 kilómetros, convocó a familias completas y personas de distintas edades en torno a un mensaje central, sensibilizar sobre la diabetes.

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Una verdadera fiesta familiar inundó la Costanera del Estrecho con motivo de la primera Corrida por la Diabetes, actividad organizada por el Equipo de Diabetes del Hospital Clínico de Magallanes para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre. La fecha busca visibilizar el impacto de la enfermedad y promover la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso a una atención de calidad.

La jornada deportivo-recreativa, desarrollada en modalidades de 1 y 2 kilómetros, convocó a familias completas y personas de distintas edades en torno a un mensaje central, sensibilizar sobre la diabetes, enfermedad que es de alta prevalencia en la región, acompañar a quienes viven con esta condición y relevar la importancia del compromiso individual, familiar y comunitario.

“Estamos felices de haber organizado esta actividad para poder compartir, visibilizar y también poder conversar sobre la diabetes, una patología frecuente en magallanes y que el principal factor para poder prevenirla y también para poder tratarla es la actividad física y la alimentación saludable, así que estamos felices de estar acá, y agradecer la convocatoria que ha sido significativa”, indicó a nombre de la organización la Dra. Elizabeth Remolcois, diabetóloga y nutrióloga del Hospital Clínico de Magallanes.

La profesional destacó que la corrida permitió acercar información y apoyo a la comunidad, en un ambiente de participación, encuentro y cuidado de la salud.

Entre las participantes estuvo Daniela Hernández, quien llegó acompañada de toda su familia. Su hija Renata fue diagnosticada con diabetes tipo 1 el año pasado. “Como familia nos reunimos, nos organizamos y nos hicimos poleras en que el mensaje principal es ‘Podemos con todo’. Estamos aquí para apoyar y demostrar que los niños con diabetes tipo 1, y los adultos con diabetes tipo 1 o 2, pueden hacer de todo, realizar actividades comunes y que no hay nada que los detenga”, señaló Hernández.

La madre agregó que es fundamental educar a la población y comprender que las personas con diabetes pueden requerir cuidados o apoyo adicional, pero que ello no las hace distintas ni limita sus posibilidades de participar plenamente en la vida familiar, escolar, deportiva y social. “Creo que lo más importante de esta actividad es que la gente vea que es una condición muchas veces invisible para la población”, reflexionó.

Roberto Turin llegó a la Costanera del Estrecho para acompañar y correr junto a su nieto de 10 años, diagnosticado con diabetes tipo 1. “Yo tengo 67 años y antes no se veía tanto esto, pero ahora es común y hay que apoyar a los niños que están empezando a vivir su vida y no es bonito que se esté inyectando insulina tan chiquitito, pero a mi nieto se le está haciendo un hábito inyectarse solito; gracias a Dios hay una tecnología ahora, le pusieron algo especial en el bracito que le indica las bajas y las altas de azúcar, pero igual se descompensa cuando hace deporte, le vienen debilidades y le bajan mucho las defensas, le baja hasta 50, 60 y es peligroso”, acotó Don Roberto.

Otra de las corredoras de la jornada fue María Margarita Biott, de 70 años, quien destaco que los magallánicos con viento, lluvia o nieve igual salen a participar. “Yo vengo a apoyar a las personas con diabetes, una enfermedad tan mala, porque ahora hasta los niños tienen diabetes. Siempre es necesario hacerse un preventivo, un examen para saber si uno tiene”, señaló, invitando a la comunidad a realizar controles y exámenes para favorecer la detección precoz.

La organización premió a los ganadores de ambas categorías y entregó reconocimientos especiales a la corredora más joven, Leonor Rosas, de 2 años, y al corredor más longevo, José Luis Hermoso, de 86 años.

La jornada contó, además, con stands de medición de glicemia y toma de presión arterial, a cargo de alumnos del Instituto Santo Tomás; educación en alimentación saludable, con la participación de alumnas de Nutrición de la Universidad de Magallanes; y presencia de la Agrupación de Pacientes Diabéticos de Magallanes.

La actividad dejó un mensaje claro para la comunidad, la diabetes puede afectar a niños, jóvenes y adultos, pero con información, apoyo familiar, controles regulares, adherencia a tratamiento, alimentación saludable y actividad física es posible vivir con calidad de vida y participar plenamente en la comunidad.

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