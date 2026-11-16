​Con el desafío permanente de promover la incorporación de mujeres a la industria energética en los más amplios ámbitos de la operación, Enap y el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas concretaron un nuevo espacio de conversación entre profesionales de la empresa y estudiantes de distintas especialidades.



La instancia permitió conocer las ofertas que Enap dispone para realizar prácticas y la proyección de carrera al interior de la empresa. “El objetivo fundamental es mostrar los espacios laborales y de práctica que tienen las mujeres dentro de la industria que históricamente ha sido masculinizada. Por eso, salimos de nuestra organización y nos vinculamos con los distintos establecimientos educacionales para que las alumnas nos conozcan y se motiven”, explicó la analista senior de la Dirección de Desarrollo Organizacional de Enap Magallanes, Maritza González, quien destacó el interés que demostraron las alumnas participantes.



El testimonio principal de Enap lo entregó Francisca Oyarzún, ex alumna del Liceo Industrial, quien realizó su práctica en Enap y, tras su egreso, postuló a una vacante en el área de Mantenimiento, siendo parte actualmente del personal de la empresa en Laredo, donde destaca por ser la primera mujer tornera de Enap Magallanes. “Es muy buena esta instancia para ellas que pueden necesitar una motivación y es bueno que puedan darse estos espacios, porque las ayuda a conocer más sobre Enap y el desarrollo que pueden tener después del liceo, comenzando con la práctica”, expresó.



La dinámica de trabajo y conversación fue liderada por la coordinadora de Calidad de Vida de Enap Magallanes, Vilma Catepillán, quien relevó el trabajo que la estatal realiza desde hace varios años para promover el ingreso femenino. “Es una experiencia que hemos realizado en varias oportunidades y es de profunda satisfacción porque nos permite que nuestras mujeres profesionales, quienes están en funciones y espacios históricamente masculinizados, puedan dialogar con las estudiantes y las incentiven a ingresar a Enap. Es una buena práctica laboral con enfoque de género que vamos a seguir fortaleciendo”, afirmó.



Al término de la actividad, las estudiantes fueron guiadas para acceder a la plataforma que concentra las postulaciones a práctica en la empresa. “Muy interesante conocer qué oportunidades nos ofrece Enap y también cómo nos puede ayudar en nuestro futuro. Es bonito que nos estén integrando como mujeres, por eso postulé a práctica en mantenimiento industrial, estoy pensando en darlo todo y quedar”, enfatizó Giuliana Mercado, de la especialidad Electricidad.





