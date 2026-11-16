Con el propósito de dar a conocer el trabajo que realiza la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG), representantes de su Directorio y equipo ejecutivo sostuvieron una reunión con el diputado Carlos Bianchi Chelech.





En el encuentro participaron los directores de CORMAG: Enrique Le Dantec, secretario director de la CPC Magallanes; Guido Kusanovic, presidente del Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes; y Asterio Andrade, director ejecutivo de la Fundación Esperanza; junto a su gerenta general, Yenny Oyarzo. Durante la instancia, dieron a conocer las principales iniciativas de la corporación y su trabajo para promover el desarrollo regional mediante la colaboración entre actores públicos y privados.





Tras conocer estos antecedentes, el diputado Bianchi señaló que: "Mi impresión es absolutamente positiva, tanto en cómo se está liderando su institucionalidad como la forma en que se ha venido trabajando y, fundamentalmente, la representación importante que tiene de las empresas más relevantes en el orden productivo en nuestra región de Magallanes, que están dentro del accionar de la CORMAG".





El parlamentario también destacó el potencial de la corporación para acercar al sector público y privado, contribuyendo a construir una visión compartida sobre el desarrollo regional.

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"Esta es una institución que para mi gusto llegó para quedarse. Tiene todavía muchísimo que crecer y yo quiero creer en que puede ser efectivamente un puente, un articulador de reunir lo privado y lo público, tener una visión de desarrollo que aporte a la que pueda haber en paralelo con quienes estamos ocupando cargos públicos. Conozco a la gran mayoría de las personas y doy fe que la intencionalidad que existe allí no es otra y no va a ser otra que no sea el desarrollo de nuestro territorio", afirmó el congresista.

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Por su parte, desde CORMAG, el director Enrique Le Dantec afirmó que: "En la reunión que tuvimos con el diputado Bianchi, él entendió perfectamente cómo podíamos ayudar y colaborar en la generación de proyectos que beneficien a Magallanes. Creo que llegó con una mirada y salió con otra, porque pudo conocer el potencial que tiene esta corporación para contribuir al desarrollo de la región".

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Además, Le Dantec explicó que "la CORMAG, como gran articulador, está disponible no solo para el Gobierno Regional, que por supuesto tiene que autorizar los distintos proyectos, sino también para los municipios, seremis, y diversos organismos públicos y representantes de la comunidad, como diputados y senadores. Nosotros, más que un fin en sí mismo, somos un instrumento para impulsar proyectos que se vayan generando desde la comunidad, siempre aunando distintas miradas y viendo a la región y su desarrollo como objetivo final".

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Para concluir, Bianchi enfatizó la importancia de que CORMAG y las autoridades regionales trabajen de manera complementaria, haciendo un llamado a la colaboración: "No hay que desconocer que veo a una minoría del Consejo Regional que mira muy de lejos a la CORMAG y por eso es que hay que eliminar toda duda con respecto a que esto no tiene una pertenencia de nadie en particular. Es importante que el Consejo Regional sea un enorme aliado y es importante que la propia CORMAG sea otro gran aliado del Consejo y de las autoridades que circunstancialmente estemos ocupando determinados cargos en determinado momento. Me gustaría recalcar que esto no es una competencia y quien lo ve así equivoca la mirada".



