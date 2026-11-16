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16 de noviembre de 2026

DANSTAR LLEGA A ASMAR PUNTA ARENAS ANTES DE SU VIAJE COMERCIAL A LAS ISLAS FALKLAND/MALVINAS

El arribo de la nave se concretó durante la mañana de este lunes, luego de que su llegada fuera postergada por condiciones climáticas adversas.

danstar

El buque Danstar arribó durante la mañana de este lunes a Punta Arenas, donde permanecerá en los astilleros de ASMAR para realizar trabajos técnicos, antes de continuar con su itinerario comercial hacia las Islas Malvinas. La llegada de la embarcación se produce en medio de la controversia diplomática entre Chile y Argentina por las condiciones de su próximo desplazamiento hacia el archipiélago.

El arribo de la nave estaba previsto para la semana pasada, pero debió ser postergado debido a las condiciones climáticas adversas que afectaron su navegación. Finalmente, la embarcación llegó a la capital regional, donde realizará las labores técnicas necesarias para posteriormente continuar con su recorrido.

De acuerdo con la programación informada, el Danstar debería zarpar el próximo 17 de diciembre rumbo a las Islas Malvinas, transportando alimentos, productos de consumo, materiales de construcción y otros insumos destinados al abastecimiento de la población del archipiélago.

La operación ha generado diferencias con Argentina, debido a que, una vez que la embarcación abandone el estrecho de Magallanes, su ruta hacia las islas contemplaría el tránsito por aguas que ese país considera bajo su jurisdicción. Esta situación ha puesto atención sobre el desarrollo del viaje comercial y las eventuales dificultades que podría enfrentar.

La controversia por el recorrido del buque se desarrolla, además, en un contexto de creciente tensión entre Argentina y el Reino Unido por las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las cercanías de las Malvinas.

En ese escenario, el Gobierno argentino endureció su postura frente al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas vinculadas al Reino Unido en aguas próximas al archipiélago. El canciller argentino, Pablo Quirno, advirtió que su país mantendrá las sanciones y acciones penales contra las compañías involucradas, además de exigir la suspensión de las perforaciones.

La administración argentina también anunció que buscará reforzar su legislación para defender sus reclamaciones de soberanía sobre las islas, profundizando así las acciones diplomáticas y legales frente al desarrollo de este proyecto energético.

En el ámbito internacional, otro antecedente relevante será el pronunciamiento previsto para el próximo 28 de noviembre del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, respecto de las medidas provisionales solicitadas por Argentina contra el proyecto Sea Lion. La iniciativa contempla la perforación de 23 pozos y una producción estimada durante un período de 35 años.

De esta manera, la permanencia del Danstar en Punta Arenas y su próximo desplazamiento hacia las Islas Malvinas mantienen la atención sobre una operación comercial que se desarrolla en medio de diferencias diplomáticas y reclamaciones de soberanía en el Atlántico Sur.

Por ahora, la embarcación permanecerá en las instalaciones de ASMAR, a la espera de completar los trabajos técnicos programados antes de retomar su navegación.

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