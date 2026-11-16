La delegación magallánica cerró su participación en la Fase Final del Torneo Nacional de Debate Escolar Participativo del MINEDUC 2026, disputada el miércoles 11 y jueves 12 de noviembre en Viña del Mar y Valparaíso, con un resultado que dejó satisfechos a los representantes de la región.

El equipo campeón de Magallanes, integrado por los estudiantes Constanza Fernández, José Gaete y Asaf Lavados, y dirigido por el profesor Lukas Puz Segovia, compitió en el certamen nacional bajo el formato WSDC, que contempló tres rondas clasificatorias entre los 18 equipos participantes, seguidas de semifinales y final.

En la clasificación general, la delegación magallánica igualó en el 7° lugar con el equipo del Liceo Bicentenario Austral Lord Cochrane de la región de Aysén, un resultado que refleja el nivel competitivo alcanzado por los equipos de la zona austral.

La representación magallánica también contó con la presencia del profesor Robinson A. Vega Vera, quien fue invitado como juez del torneo nacional.

La actividad, enmarcada dentro de las actividades formativas del MINEDUC, reunió a los 18 equipos campeones de todo el país, incluyendo al campeón novato a nivel nacional y al representante de la región anfitriona. La final nacional llegó tras un extenso proceso que acumuló más de 400 debates en todo Chile.

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