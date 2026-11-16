La cobertura de emergencias en el sector sur de Punta Arenas, la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento del trabajo con clubes de adultos mayores y la actividad comercial vinculada al buque Danstar fueron algunos de los temas abordados esta mañana por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la entrevista, el jefe comunal entregó detalles de las gestiones que desarrolla el municipio junto al Servicio de Salud para avanzar en una mayor presencia de ambulancias del SAMU en el sector sur, además de destacar iniciativas de colaboración público-privada orientadas a generar oportunidades laborales para personas con discapacidad.

Municipio y Servicio de Salud buscan mejorar cobertura del SAMU en el sector sur

Uno de los principales temas de la conversación fue la posibilidad de contar con una ambulancia del SAMU estacionada en el sector sur de Punta Arenas, iniciativa que comenzó a gestionarse luego de una solicitud planteada en el último Concejo Municipal.

Radonich explicó que la propuesta busca reducir los tiempos de respuesta ante emergencias en ese sector de la ciudad, sin alterar el funcionamiento de la red de atención que actualmente coordina el SAMU.

El alcalde precisó que la ambulancia no estaría destinada exclusivamente a atender emergencias del sector sur, ya que su utilización dependerá de las necesidades que se presenten en distintos puntos de la comuna.

El jefe comunal enfatizó que la intención no es trasladar una ambulancia que actualmente presta servicios en otro sector, sino incorporar un nuevo recurso, considerando que el funcionamiento del SAMU requiere personal especializado y cobertura permanente.

“No es quitarle al SAMU una de las que tiene, sino agregar otra ambulancia, que también es muy bueno decirlo, no vamos a desvestir un santo. La idea es tener otro santo con todas las condiciones que corresponde para los trabajadores del SAMU”, sostuvo.

Asimismo, destacó que las gestiones avanzaron rápidamente después de la solicitud municipal, señalando que el jueves se concretó una reunión con representantes del Servicio de Salud, instancia en la que también participó el director del Servicio de Salud Magallanes.

Radonich agregó que la instalación de una base del SAMU en el sector sur ya forma parte de la planificación del Servicio de Salud, por lo que el municipio busca colaborar para que se pueda concretar y mejorar la cobertura de atención prehospitalaria.

Mantención del buque Danstar en ASMAR: alcalde destaca impacto para la región

Durante la entrevista también se abordó el arribo del buque mercante Danstar a Punta Arenas, embarcación que permanecerá aproximadamente 20 días en la ciudad para realizar trabajos de mantenimiento antes de continuar su viaje hacia las Islas Falkland/Malvinas.

El alcalde aclaró que no se trata de una reparación producto de alguna falla, sino de trabajos programados que corresponden al mantenimiento periódico de la embarcación, conforme a la normativa vigente.

“No es reparación, son las mantenciones que están programadas dentro de la legislación vigente. Dentro de cinco años hay que hacer unas paradas intermedias, finalmente, para la mantención. O sea, no es una reparación, suena como que hubiera algo malo en el buque, no son unas mantenciones que son permanentes”, precisó.

El jefe comunal valoró que la empresa haya optado por realizar estos trabajos en Punta Arenas, en lugar de trasladarse a Valparaíso, destacando el aporte que representa para ASMAR y para la actividad económica regional.

Respecto de la controversia que ha generado el viaje del buque hacia las Islas Falkland/Malvinas, Radonich sostuvo que el municipio ha mantenido una postura centrada en el desarrollo comercial y en el respeto de los tratados internacionales, diferenciando esta actividad económica de las diferencias históricas y diplomáticas entre Chile y Argentina.

El alcalde recordó que las gestiones comerciales comenzaron hace aproximadamente dos años, mediante encuentros entre pequeñas y medianas empresas de Punta Arenas y representantes de las islas, con el objetivo de generar oportunidades de negocios para los emprendedores locales.

“Lo que buscamos es muy simple, que Punta Arenas venda lo que hoy vende Montevideo, que esa cantidad de dinero, que es muy importante para nuestra economía, no vaya a Montevideo, que quede en Punta Arenas, en las pymes de Punta Arenas, que den empleo a los vecinos de Punta Arenas, a los magallánicos, y eso es lo que hicimos”, afirmó.

En ese sentido, recordó que en una de las ruedas de negocios participaron empresas de Punta Arenas y representantes de las islas, procurando mantener el enfoque comercial de la actividad.

Radonich también defendió la libertad de navegación establecida en los acuerdos internacionales y sostuvo que las diferencias políticas no deberían afectar las oportunidades comerciales de los emprendedores regionales.

Trabajo con 125 clubes de adultos mayores y capacitación para dirigentes

Otro de los asuntos abordados fue el trabajo municipal con las organizaciones de personas mayores. El alcalde informó que la Municipalidad de Punta Arenas mantiene vinculación con 125 clubes de adultos mayores de la comuna, con los cuales desarrolla actividades de acompañamiento, capacitación y entrega de información sobre beneficios disponibles.

En esa línea, destacó una jornada reciente dirigida a dirigentes y representantes de estas agrupaciones, cuyo propósito fue entregar herramientas para facilitar la gestión de sus organizaciones y orientar a sus integrantes sobre distintos programas públicos.

Radonich destacó el papel que cumplen los dirigentes sociales como intermediarios entre el municipio y las personas mayores, considerando que la información entregada puede llegar a un número importante de vecinos.

El alcalde agregó que la municipalidad mantiene 35 talleres dirigidos a personas mayores, en los que participan alrededor de 1.400 personas, como parte de las acciones orientadas a promover la participación y el envejecimiento activo.

Además, invitó a quienes no forman parte de alguna agrupación a acercarse directamente a las dependencias municipales ubicadas en Covadonga 063, donde se entrega atención de lunes a viernes.

Convenio con EduDown y empresas para promover la inclusión laboral

Uno de los anuncios destacados de la entrevista estuvo relacionado con el impulso a la inclusión laboral de personas con discapacidad, a través de un convenio entre la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) y la corporación EduDown.

Radonich explicó que, si bien existen alternativas educativas y espacios de atención para niños, niñas y jóvenes con discapacidad, persisten dificultades cuando llega el momento de incorporarse al mundo del trabajo.

En ese contexto, destacó la instalación de EduDown en Punta Arenas y el trabajo que desarrolla la organización para apoyar la formación y capacitación de personas con discapacidad, mediante profesionales especializados.

El alcalde señaló que el objetivo del convenio es facilitar el vínculo entre las empresas y las personas que buscan incorporarse al mercado laboral, permitiendo que los postulantes reciban preparación de acuerdo con las funciones que podrían desempeñar.

El jefe comunal indicó que la iniciativa ya cuenta con la participación de empresas regionales, entre ellas el holding vinculado a Río Serrano y Arca, además de Aguas Magallanes, destacando la importancia de que el sector privado se involucre en estos procesos.

Asimismo, hizo un llamado a empresas grandes, medianas y pequeñas a acercarse a la OMIL para conocer el programa y sumarse a la contratación de personas con discapacidad.

“Esto lo vean con convicción. No hay mejor trabajador que estos chicos. Llegan felices a trabajar, son muy responsables, te dan una gran alegría”, manifestó.

Radonich recalcó que la inclusión laboral no debe entenderse únicamente como el cumplimiento de una normativa, sino como una decisión que requiere compromiso de las organizaciones y empleadores.

“Porque hay un tema de convicción, no un tema de normas”, enfatizó.

La iniciativa se suma a otras acciones municipales relacionadas con la inclusión, entre ellas el desarrollo de actividades culturales y la promoción del turismo inclusivo, con información sobre alternativas y espacios que puedan ser visitados por personas con movilidad reducida.





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