Con una agenda de actividades culturales, educativas y patrimoniales en Puerto Natales, Punta Arenas y Porvenir, representantes de la Corporación Cultural de Chiloé llegaron a la Región de Magallanes para promover el intercambio entre ambos territorios y relevar los lazos históricos que los unen.

La iniciativa fue presentada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde participaron Danilo Pozo, presidente de la Corporación Cultural de Chiloé, y Dante Montiel, profesor de Historia, secretario municipal de Castro y autor de Crónicas históricas y contemporáneas de Chiloé.

La visita se enmarca en las actividades conmemorativas del bicentenario de Chiloé y busca fortalecer el reconocimiento de la herencia chilota presente en Magallanes, considerando los vínculos familiares, sociales, laborales y culturales que se han desarrollado entre ambas zonas a lo largo de la historia.

La herencia chilota como parte de la identidad magallánica

Durante la conversación, los invitados destacaron la estrecha relación histórica entre Chiloé y Magallanes, marcada por los procesos migratorios y el asentamiento de numerosas familias chilotas en el extremo austral del país.

Esta presencia se manifiesta en distintas expresiones de la vida regional, desde las tradiciones religiosas y las agrupaciones folclóricas hasta las actividades laborales que contribuyeron al desarrollo de las localidades magallánicas. Entre ellas destaca la celebración de Jesús Nazareno de Caguach en Punta Arenas, una de las manifestaciones que mantienen vigente la tradición religiosa y cultural de origen chilote.

En ese contexto, la Corporación Cultural de Chiloé busca generar instancias que permitan fortalecer el reconocimiento de esta herencia y promover espacios de encuentro entre las comunidades de ambos territorios.

Asimismo, se abordó la importancia de avanzar en el reconocimiento del 20 de septiembre como una fecha permanente de conmemoración regional, considerando el significado histórico que tiene para Chiloé y su relación con Magallanes.

Educación con identidad y pertenencia territorial

Otro de los temas centrales fue la necesidad de fortalecer la enseñanza de la historia local en los establecimientos educacionales, incorporando contenidos que permitan a las nuevas generaciones conocer los procesos históricos y culturales que han configurado la identidad de sus territorios.

Dante Montiel planteó la relevancia de desarrollar una educación con pertinencia territorial, que no concentre exclusivamente sus contenidos en la historia del centro del país, sino que también considere las particularidades de Chiloé y Magallanes.

En esa línea, el profesor de Historia presentó parte de su trabajo de investigación y publicaciones vinculadas al patrimonio educativo chilote, entre ellas el libro Profesor normalista de Chiloé, maestro legendario de la educación, dedicado a reconocer la contribución de los docentes formados en la Escuela Normal de Ancud.

La investigación reúne antecedentes sobre profesores que desarrollaron labores educativas en distintas localidades, incluyendo comunidades del sur austral, y considera el periodo comprendido entre 1934 y 1973.

El trabajo busca rescatar el aporte de estos maestros a la alfabetización y al desarrollo de la educación en territorios apartados, además de relevar la importancia que tuvo la formación normalista en la historia de las comunidades chilotas y australes.

Publicación aborda la historia y los desafíos contemporáneos de Chiloé

Durante la entrevista también se presentó el libro Crónicas históricas y contemporáneas de Chiloé, publicación de Dante Montiel que reúne diez crónicas sobre distintos acontecimientos, procesos históricos y desafíos actuales del archipiélago.

Entre los temas abordados se encuentran el reconocimiento de Chiloé como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), la educación con identidad territorial y el proyecto del puente sobre el canal de Chacao.

Respecto de esta última iniciativa, se analizaron sus implicancias para la conectividad y el desarrollo del archipiélago, junto con los desafíos que representa mantener y proteger la identidad cultural chilota frente a los cambios que podría generar una mayor integración física con el continente.

La publicación busca aportar antecedentes históricos y reflexiones sobre los procesos que han marcado a Chiloé, combinando el rescate de su memoria con una mirada hacia las transformaciones que enfrenta actualmente.

Agenda contempla actividades en Puerto Natales, Punta Arenas y Porvenir

La visita considera una programación que incluye encuentros con estudiantes, presentaciones de libros, actividades patrimoniales y espacios de difusión de las tradiciones culturales chilotas.

En Puerto Natales, las actividades contemplan una visita al astillero del maestro Víctor Vargas, ubicado en Los Arrieros 1408, instancia dedicada a conocer el trabajo de carpintería de ribera y su importancia para el patrimonio marítimo y artesanal de Chiloé y la Patagonia. La actividad contará con la participación de Silvana Arteche como guía.

También se realizará una presentación de libros en el Club Esmeralda, además de un encuentro con estudiantes del Liceo Luis Cruz Martínez.

En Punta Arenas está programada otra presentación de publicaciones, junto con una actividad educativa en el Liceo Sara Braun. La agenda contempla además un concierto patrimonial de Héctor Pavez en el gimnasio de este establecimiento, con entrada liberada.

Posteriormente, la delegación se trasladará a Porvenir, donde participará en la Feria del Libro y desarrollará un taller de folclor y cueca chilota dirigido a agrupaciones folclóricas de la comuna.

Los organizadores también manifestaron su interés en extender estas actividades a Puerto Williams mediante futuras instancias presenciales, con el propósito de ampliar el alcance territorial del intercambio cultural.

Proyección de un trabajo conjunto entre ambos territorios

La programación cuenta con la colaboración de organizaciones culturales, entre ellas el Centro Hijos de Chiloé, además de municipios y departamentos de cultura que han contribuido a coordinar las distintas actividades.

Desde la Corporación Cultural de Chiloé esperan que esta experiencia permita consolidar una relación de colaboración permanente con Magallanes, generando nuevas oportunidades para difundir el patrimonio, compartir investigaciones históricas y acercar las tradiciones a las nuevas generaciones.

La iniciativa busca instalar un espacio de encuentro entre dos territorios unidos por una historia común, donde la migración, las tradiciones y el desarrollo de sus comunidades han contribuido a construir una identidad cultural compartida.

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