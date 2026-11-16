Un universo cercano a las 2.200 personas mayores de la Región de Magallanes podría acceder a la nueva exención del 100% del impuesto territorial para la vivienda principal, beneficio incorporado mediante modificaciones a la Ley de Impuesto Territorial en el marco de la Ley de Reconstrucción Nacional.

Los alcances de esta medida fueron abordados esta mañana por el jefe del Departamento de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), Matías Santelices Vega, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. En la instancia, el funcionario explicó los requisitos para acceder al beneficio, los procedimientos de postulación y las situaciones especiales contempladas en la normativa.

La nueva exención está destinada a personas naturales de 65 años o más que sean propietarias de la vivienda donde residen habitualmente y cumplan las condiciones establecidas. A diferencia de otros beneficios tributarios para adultos mayores, esta medida permite eliminar completamente el pago de contribuciones de la primera vivienda, independientemente de su avalúo fiscal y de los ingresos del propietario.

Se trata de un beneficio de carácter permanente, pero de postulación voluntaria. Por esta razón, las personas interesadas deben realizar una declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos antes del 31 de diciembre de 2026. Quienes cumplan con todos los requisitos y completen el trámite dentro del plazo podrán acceder a la exención a partir del 1 de enero de 2027.

Requisitos para acceder a la exención del 100%

Uno de los requisitos fundamentales es tener 65 años o más, tanto para hombres como para mujeres. Además, el solicitante debe ser una persona natural y propietario de la vivienda que utiliza como residencia principal.

La postulación debe efectuarse mediante una declaración jurada voluntaria, disponible en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos, utilizando Clave Única o clave tributaria. También existe la posibilidad de realizar el procedimiento presencialmente en las oficinas del organismo.

Otro requisito importante es que el contribuyente debe encontrarse al día en el pago de las contribuciones correspondientes al año 2026. Asimismo, debe tener pagado el 100% del derecho de aseo municipal al 31 de diciembre de este año.

En aquellos casos donde existan deudas de impuesto territorial, también se podrá solicitar el beneficio si el propietario mantiene un convenio de pago con la Tesorería General de la República que comprenda la totalidad de la deuda. Esta condición permitirá que el acuerdo vigente sea considerado válido para cumplir con el requisito.

Copropiedades y porcentajes de participación

Durante la entrevista también se abordaron las condiciones que deben cumplir quienes comparten la propiedad de una vivienda, especialmente en situaciones de matrimonios, acuerdos de unión civil o inmuebles adquiridos mediante herencia.

En el caso de una copropiedad, el adulto mayor que realiza la declaración debe contar con al menos el 50% de los derechos sobre el inmueble. Sin embargo, existe una consideración especial para las propiedades adquiridas por sucesión debido al fallecimiento del cónyuge o conviviente civil, donde el porcentaje mínimo de participación exigido al solicitante corresponde al 25%.

Otro aspecto contemplado en la normativa corresponde a las propiedades que tienen más de un destino, como aquellas que combinan uso habitacional y comercial. En estos casos, el inmueble debe contar con al menos un 50% de destino habitacional para acceder a la exención.

Estas condiciones buscan determinar que la propiedad corresponda efectivamente a la residencia principal del adulto mayor y que se cumplan los porcentajes de participación exigidos para solicitar el beneficio.

Bodegas y estacionamientos también podrán incluirse

Una de las consideraciones especiales de la nueva normativa está relacionada con los adultos mayores que viven en departamentos y que, además de su vivienda, poseen bodegas o estacionamientos que pagan contribuciones de manera independiente.

En estos casos, los propietarios podrán incorporar dichos bienes en la declaración jurada, siempre que se encuentren asociados a la misma dirección y al mismo régimen de copropiedad de la vivienda principal.

De esta manera, la solicitud podrá considerar tanto el inmueble habitacional como los roles correspondientes a las bodegas y estacionamientos vinculados a la residencia, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Esta disposición resulta especialmente relevante para quienes viven en edificios o condominios y mantienen bienes asociados a su departamento que continúan afectos al pago de contribuciones, incluso cuando la vivienda principal pueda acceder a la exención.

Compatibilidad con otros beneficios para adultos mayores

Otro de los puntos aclarados por el representante del SII fue la posibilidad de combinar esta nueva exención con el beneficio de rebaja del impuesto territorial para adultos mayores, conocido como beneficio de la persona mayor.

Ambos mecanismos son complementarios, pero cuentan con requisitos diferentes. La nueva exención del 100% se aplica a la vivienda principal del contribuyente, mientras que el beneficio anterior contempla condiciones específicas relacionadas con la edad, los ingresos y el avalúo fiscal de la propiedad.

En el caso del beneficio de la persona mayor, la edad mínima corresponde a 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres, además de otros límites establecidos por la normativa.

Por lo tanto, una persona podría acceder a la exención total de contribuciones para la vivienda donde reside habitualmente y, adicionalmente, solicitar el beneficio de adulto mayor para otro inmueble, siempre que cumpla con las condiciones exigidas para cada mecanismo.

La propiedad debe mantenerse como residencia habitual

La nueva exención está condicionada a que el inmueble continúe siendo utilizado como vivienda principal del contribuyente. Si la persona deja de residir en la propiedad, el beneficio puede perder vigencia.

La misma condición se aplica a las bodegas y estacionamientos incorporados a la declaración. Si estos bienes dejan de ser utilizados por el propietario y pasan a ser arrendados, dejan de cumplir las condiciones para formar parte de la exención.

El Servicio de Impuestos Internos también cuenta con facultades fiscalizadoras para verificar que los beneficiarios mantengan los requisitos que permitieron acceder a la medida. Para ello, puede utilizar antecedentes disponibles en sus registros y otras fuentes de información tributaria.

En este contexto, se advirtió que la entrega de información falsa o incorrecta para obtener el beneficio puede generar importantes sanciones. La normativa contempla una multa equivalente al 300% del impuesto eludido y la inhabilitación por 10 años para acceder a esta exención.

¿Qué ocurre si fallece el titular de la propiedad?

Durante la conversación también se revisaron las situaciones que pueden producirse cuando fallece uno de los integrantes de un matrimonio o de una pareja con acuerdo de unión civil, especialmente si la propiedad forma parte de una herencia que todavía no ha sido transferida formalmente a los nuevos propietarios.

En estos casos, si aún no se ha realizado la posesión efectiva y la masa hereditaria no ha sido traspasada a los nuevos herederos, el beneficio puede mantenerse por un período de hasta tres años.

Esta disposición busca entregar un margen de tiempo a las familias para regularizar la situación legal del inmueble después del fallecimiento del titular, evitando que la exención se pierda inmediatamente por el proceso sucesorio.

Sin embargo, la continuidad del beneficio dependerá de que se mantengan las condiciones establecidas y de que no se produzcan situaciones que determinen el término de la exención, como la venta de la propiedad.

Cómo realizar la declaración jurada en el sitio web del SII

Durante el espacio de Polar Comunicaciones, Matías Santelices explicó el procedimiento disponible en el portal institucional del Servicio de Impuestos Internos.

Para iniciar la solicitud, los contribuyentes deben ingresar a www.sii.cl, donde encontrarán un banner dedicado a la exención del pago de contribuciones para la vivienda principal de adultos mayores. Desde ese apartado es posible revisar los requisitos, acceder al procedimiento de declaración jurada y conocer las consideraciones especiales contempladas en la normativa.

El trámite puede efectuarse utilizando Clave Única o clave tributaria. Quienes necesiten orientación también pueden acudir presencialmente a las oficinas del Servicio de Impuestos Internos en la región.

En Magallanes, la atención se encuentra disponible en la oficina de Punta Arenas, ubicada en Errázuriz 836, además de las dependencias del organismo en Puerto Natales y Porvenir.

El funcionario destacó que el procedimiento fue diseñado para facilitar la postulación y recomendó a quienes tengan dificultades para acceder a sus credenciales solicitar apoyo a familiares, como hijos o nietos, para completar la declaración dentro del plazo establecido.

Asimismo, explicó que el Servicio de Impuestos Internos mantiene disponible una circular en consulta pública, donde se encuentran detallados los requisitos y las condiciones de aplicación del beneficio. Este proceso permite que contribuyentes y especialistas puedan realizar observaciones o consultas antes de que se consolide la normativa definitiva.

Cerca de 2.200 adultos mayores podrían acceder al beneficio en Magallanes

Al finalizar la entrevista, el representante del SII entregó una estimación del alcance que podría tener esta medida en la región. Según los antecedentes del organismo, existe un universo potencial de aproximadamente 2.200 personas mayores que podrían solicitar la nueva exención del 100% del impuesto territorial para su vivienda principal.

Esta cifra se suma a otras 3.200 personas mayores que podrían acceder al beneficio tributario previamente existente, aunque bajo requisitos diferentes.

Finalmente, el Servicio de Impuestos Internos reiteró el llamado a los adultos mayores de Magallanes a informarse sobre las condiciones de postulación y realizar la declaración jurada antes del 31 de diciembre de 2026, considerando que el beneficio comenzará a regir desde el 1 de enero de 2027 para quienes cumplan con todos los requisitos.



