El músico y compositor Hugo Llerena regresó a Magallanes para presentar “Creo, señor, en Magallanes”, su segundo trabajo discográfico, una producción inspirada en los paisajes, la memoria, las tradiciones y las historias que forman parte de la identidad regional. Durante su participación esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el artista abordó su trayectoria, las motivaciones detrás de esta obra y las actividades que contempla su visita a la zona.

Nacido y criado en Punta Arenas, Llerena vivió en la capital regional hasta los 18 años. Sus primeros acercamientos a la música comenzaron durante la enseñanza básica, etapa en la que descubrió su interés por la guitarra y buscó distintas oportunidades para aprender y desarrollar sus habilidades. Posteriormente, estudió durante un par de años en el Conservatorio de la Universidad de Magallanes y, tras trasladarse a Santiago, continuó su formación profesional en el ámbito musical, estudiando Teoría de la Música en la Universidad de Chile.

Su experiencia fuera de la región le permitió observar desde otra perspectiva las particularidades de Magallanes, especialmente sus características geográficas, culturales y sociales. La distancia también contribuyó a que valorara aspectos de su infancia y adolescencia que anteriormente consideraba parte de la vida cotidiana, como las dimensiones de la ciudad, la cercanía entre sus habitantes, el entorno natural y las experiencias propias de una comunidad más pequeña.

Desde esa mirada surgió la motivación de desarrollar un proyecto musical que representara una forma de retribuir a la región donde creció. Así comenzó el trabajo de composición de “Creo, señor, en Magallanes”, realizado junto al profesor argentino Diego Skisi, quien lo acompañó en un proceso de exploración y definición de una identidad musical para el disco.

Una propuesta musical basada en la memoria y el patrimonio regional

El segundo trabajo discográfico de Llerena reúne relatos, experiencias y mitos vinculados con Magallanes, incorporando elementos del folclore tanto desde la composición musical como desde la narración de historias relacionadas con el territorio. La propuesta busca acercar al público a acontecimientos, personajes y lugares que forman parte del imaginario regional, incluyendo referencias que, pese a ser conocidas por la comunidad, todavía conservan aspectos poco difundidos.

Entre los contenidos abordados en la obra destacan el Puerto del Hambre y la historia del Indio Desconocido, figura reconocida en Punta Arenas, pero cuya trayectoria y antecedentes presentan distintas versiones y elementos poco claros. Para el compositor, la investigación de estos relatos constituye una fuente de inspiración que permite profundizar en la historia local y generar nuevas formas de acercamiento al patrimonio.

El proceso creativo también ha estado marcado por la búsqueda de una conexión entre la música y las características particulares de la Patagonia. En ese sentido, los paisajes naturales ocupan un lugar central en las referencias que dieron forma al disco, especialmente el estrecho de Magallanes, el sector del faro San Isidro, la pampa y los espacios costeros.

La experiencia de vivir en Santiago, una ciudad de características urbanas muy distintas a las de Punta Arenas, reforzó su valoración del mar, los espacios abiertos y el entorno natural. Asimismo, identificó el viento como uno de los elementos más representativos de la vida cotidiana magallánica, una condición climática que influye en la forma de desplazarse, habitar y relacionarse con el territorio.

La conexión cultural entre Magallanes y la Patagonia argentina

Otro de los aspectos que ha influido en la mirada artística del músico es la relación histórica y cultural entre Magallanes y las localidades de la Patagonia argentina. A partir de sus experiencias de viaje a lugares como Río Gallegos, El Calafate y Ushuaia, Llerena ha reconocido similitudes que considera más cercanas a la realidad magallánica que las existentes con otras zonas de Chile.

Entre esas coincidencias identificó las tradiciones vinculadas al mundo rural, la figura del gaucho, las costumbres compartidas y la cercanía geográfica que históricamente ha favorecido el intercambio entre ambos territorios.

Esta conexión también se refleja en las actividades deportivas y culturales que se desarrollan periódicamente entre comunidades de ambos lados de la frontera. Para el compositor, estas relaciones forman parte de una identidad patagónica que merece ser reconocida y que constituye otro elemento de inspiración para su trabajo.

Durante la entrevista también reflexionó sobre las diferencias entre el ritmo de vida de Santiago y Punta Arenas. Mientras la capital ofrece una intensa actividad cultural y artística, el regreso a Magallanes representa una oportunidad para reencontrarse con una dinámica cotidiana más pausada, con formas de comunicación distintas y con espacios que forman parte de su historia personal.

Del rock al jazz: las influencias detrás de “Creo, señor, en Magallanes”

En cuanto a su desarrollo musical, Llerena explicó que sus primeras influencias estuvieron relacionadas principalmente con el rock y el punk, especialmente durante su adolescencia, etapa en la que Green Day fue una de sus bandas favoritas. Posteriormente, su formación académica lo acercó a la música clásica y, con el paso de los años, incorporó también elementos del jazz.

A estas influencias se sumaron los sonidos que formaron parte de su entorno familiar, como la música disco, Bee Gees, ABBA y distintos exponentes de la música latina. Esta diversidad de estilos ha contribuido a configurar una identidad musical amplia, que el compositor ha buscado integrar en sus distintos proyectos.

Sin embargo, para la creación de su segundo disco optó por trabajar con una orientación más definida. A diferencia de su primer álbum, que reunió una mayor variedad de influencias y estilos, esta nueva producción se desarrolló mediante un proceso de composición más estructurado, en el que fue necesario seleccionar una idea central y explorar sus posibilidades sin dispersarse en distintas direcciones musicales.

El acompañamiento de su profesor de composición fue importante para establecer ese enfoque y conseguir una propuesta más cohesionada. El trabajo también le permitió comprender la composición como un proceso de experimentación, revisión y búsqueda constante, en el que resulta necesario aceptar que no todas las ideas tendrán el mismo resultado.

Pese a que el disco ya fue publicado, Llerena mantiene el interés por continuar explorando sus posibilidades musicales, incluso considerando la opción de desarrollar una nueva versión de la obra en un formato de mayor dimensión.

La digitalización de la música y los nuevos desafíos creativos

Durante la conversación en Polar Comunicaciones, el compositor también abordó los cambios que ha experimentado la industria musical a partir del desarrollo de las tecnologías digitales. Nacido en 1995, vivió la transición entre los formatos físicos, como los cassettes y discos compactos, y las nuevas formas de acceder a la música mediante internet y plataformas de reproducción.

En su análisis, destacó las ventajas que ofrecen actualmente las herramientas digitales para los músicos, tanto en el acceso a obras de distintos géneros como en las posibilidades de producción y difusión. Sin embargo, también manifestó algunas reservas respecto de la dependencia que puede generarse frente a estas tecnologías, particularmente con el avance de la inteligencia artificial.

Llerena valoró la experiencia de escuchar un álbum completo, respetando el orden de sus canciones y el concepto general de una producción, una práctica que considera menos habitual frente al consumo musical actual, cada vez más condicionado por listas de reproducción y plataformas digitales.

Desde esa perspectiva, su interés está puesto en aprovechar los recursos tecnológicos disponibles sin dejar de lado la creatividad y la capacidad personal de desarrollar nuevas ideas musicales.

Cinco conciertos gratuitos en la región

La segunda parte de la gira considera tres encuentros en Punta Arenas, con propuestas dirigidas a distintos públicos y espacios culturales de la comuna.

La programación contempla una presentación en la Universidad de Magallanes, específicamente en el Auditorio Ernesto Livacic, a las 19:00 horas. Posteriormente, el viernes se realizará un concierto en el Submarino Amarillo, a las 21:00 horas, instancia que contará con la participación de BAF, proyecto musical regional integrado por un trío de jazz.

Finalmente, el sábado se desarrollará una actividad en Academia Groove, con un formato de concierto educativo y conversado, en el que se abordarán los contenidos del disco y los distintos procesos que dieron origen a su composición.

Todas las presentaciones son gratuitas y abiertas a la comunidad, buscando acercar esta propuesta musical a los habitantes de la región y generar espacios de encuentro en torno a la creación artística y el patrimonio magallánico.

Difusión y plataformas digitales

Además de las presentaciones en vivo, el trabajo de Hugo Llerena se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify, YouTube y Tidal, donde pueden encontrarse sus dos producciones discográficas. También es posible seguir sus actividades y novedades a través de sus perfiles en Instagram y Facebook, buscando su nombre artístico.

El músico destacó igualmente el trabajo del equipo de intérpretes y producción que lo acompaña durante esta gira, reconociendo que la organización de las presentaciones y el desarrollo del proyecto requieren una labor colectiva que va más allá de la composición musical.

Con “Creo, señor, en Magallanes”, Hugo Llerena busca transformar sus experiencias personales y su vínculo con la región en una propuesta artística que contribuya a mantener presentes los relatos, paisajes y expresiones culturales de la Patagonia. Su regreso representa, además, una oportunidad para compartir con el público magallánico una obra construida desde la distancia, pero profundamente conectada con el territorio que marcó sus primeros años y su formación como músico.

​

