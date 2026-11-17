En una ceremonia que contó con la participación de autoridades, directivos y funcionarias y funcionarios, el Instituto Antártico Chileno (INACH) fue certificado oficialmente por cumplir con éxito la primera etapa de implementación del programa Trabajar con Calidad de Vida (TCV), impulsado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA.

La iniciativa, ejecutada a través del equipo SENDA Previene de la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, busca fortalecer la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en los entornos laborales, promoviendo el autocuidado, la corresponsabilidad y ambientes de trabajo más saludables y seguros. En el caso de INACH, el programa beneficia directamente a cerca de 80 trabajadoras y trabajadores, extendiendo sus impactos no solo a las oficinas centrales en Punta Arenas, sino también a las bases, refugios y campamentos en el Continente Blanco.

Durante esta primera fase, la institución asumió un rol activo mediante la conformación de su Equipo Preventivo Coordinador, la aplicación de un diagnóstico de calidad de vida laboral y el diseño de su Política Preventiva y Plan de Acción.

Al respecto, la directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, destacó el valor de esta alianza institucional: "Estamos muy contentos con esta certificación de primer año del programa Trabajar con Calidad de Vida para el INACH. Finalmente, estas instancias nos permiten generar espacios laborales saludables e ir promoviendo entornos que favorezcan el trabajo de los funcionarios, siempre con un foco en la prevención".

Por su parte, el director del INACH, Gino Casassa Rogazinski, subrayó el compromiso y el impacto de esta certificación: "Es un honor y un placer participar en esta certificación, siendo hasta el momento la sexta institución en recibirla. Es un gran compromiso tanto de SENDA como nuestro, porque contribuye no solo a la salud física y mental de nuestros funcionarios y funcionarias, sino también al clima laboral al abrir la conversación sobre temas presentes en la sociedad, donde debemos ser un ejemplo para las nuevas generaciones".

Diversos estudios internacionales reafirman que contar con políticas preventivas disminuye la accidentabilidad y el ausentismo laboral, factores críticos, especialmente en ambientes de aislamiento extremo.

En este contexto, la jefa del Departamento de Gestión de Personas del INACH, Natalia Colivoro, resaltó el enfoque integral del proceso: "Vemos este proceso como una oportunidad para brindar bienestar general no solo en prevención de drogas y alcohol, sino en el cuidado de todos los funcionarios y de todos quienes participan en la Expedición Científica Antártica. Además, nos ofrece la posibilidad de trabajar en la prevención en su vida cotidiana y doméstica, apoyarlos y, sobre todo, educar para evitar el consumo de estas sustancias".

Reconocimiento al liderazgo preventivo

Uno de los momentos de la jornada fue la entrega de la certificación de Espacio Laboral Preventivo-Año 1 al equipo preventivo coordinador del INACH, liderado por sus propias trabajadoras y trabajadores en representación de los distintos estamentos: Marcela Andrades, por parte del Comité Paritario de Higiene y Seguridad; Silvia Azócar, representante de la Asociación de Profesionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (APROFEX, recibió su diploma Ricardo Faúndez); Claudia Concha por parte de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (AEMRE), Sofía Castañeda y Natalia Colivoro del Departamento de Gestión de Personas, Teresa Farías (psicóloga) y Gladys Oyarzún (prevencionista de riesgos).

Respecto al desarrollo interno del programa, la psicóloga y representante del Equipo Preventivo Coordinador, Teresa Farías, explicó: "Iniciamos este camino el año pasado al postular al programa y salimos seleccionados a nivel nacional entre pocas instituciones a las que se les adjudicó este plan. Realizamos el diagnóstico, nos juntamos con todo el equipo a analizar los resultados, los difundimos por correo electrónico a los funcionarios y luego construimos un plan y nuestra política preventiva".

Complementando esta labor, Diana Contreras, profesional encargada de prevención regional de SENDA, valoró el alcance territorial y participativo del comité interno: "Destacamos la conformación y capacitación de este Equipo Preventivo Coordinador, en el cual no solo participan personas de Punta Arenas, sino también una representante de Santiago, lo que hace que el trabajo sea mucho más transversal. Para nosotros es súper importante que hayan alcanzado estos hitos que hoy les permiten lograr su certificación de Año 1".

Asimismo, la proyección geográfica e integradora del proceso, que conecta las labores administrativas de Santiago y Punta Arenas con el trabajo en terreno, fue destacada por Isabel Giménez, jefa de la base científica "Profesor Julio Escudero" en la Antártica, quien envió un saludo en video expresando su vivencia como integrante de este esfuerzo colectivo desde una ubicación remota.

Con la obtención de este sello de este "año 1", el INACH consolida las bases de su cultura organizacional, preparándose para las fases consecutivas del programa Trabajar con Calidad de Vida, que apuntan a la sostenibilidad de las buenas prácticas y al desarrollo integral de sus equipos tanto en el continente como en el territorio polar.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).