​“Desapercibidas y otras contradicciones” es una creación y producción de Circo del Sur, financiada por el Fondo de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio. La obra tiene una duración de 60 minutos, estructurada en cuadros que transitan entre relatos testimoniales, escenas de memoria corporal y composiciones circenses.



El principal lenguaje escénico es el circo contemporáneo, entendido como un medio para narrar historias desde el movimiento corporal y la relación con los aparatos circenses. Hablamos de una dramaturgia circense, donde no se construye un texto literal, sino una línea dramatúrgica representada semióticamente a través del cuerpo, lo visual y lo poético.



Andrea Barria, una de las intérpretes, explicó que “Desapercibidas y Otras Contradicciones es una obra de Circo Contemporáneo, con un lenguaje más narrativo, donde ponemos a disposición el trabajo escénico para contar las historias que queremos contar. Esta obra trata sobre historias de mujeres que son de acá, de la Patagonia y que sus historias no necesariamente son conocidas o reconocidas en la historia oficial. Son mujeres que están en nuestras vidas cotidianas, pero sus historias son igual de trascendentales para el tejido social”.



Orissa Vergel, señaló que la historia se fue construyendo a través de experiencias de mujeres reales. “Elaboramos un taller, donde empleamos diferentes dinámicas para extraer los recuerdos de estas mujeres y con esto recaudamos sus historias, en especial sus memorias, memorias alegres, memorias tristes, memorias de lucha, de empoderamiento, familiares y todo esto nos dio las pautas para poder empezar a trabajar y ahí empezamos el proceso creativo y los ensayos para poder elaborar la obra”, detalló la intérprete.



El proceso de creación se extendió durante todo el 2026, se sitúa el circo desde la danza y el teatro. Esta creación magallánica, combina disciplinas aéreas con disciplinas de suelo, música en vivo y un trabajo audiovisual.



“Desapercibidas y Otras Contradicciones” se estrenará este martes 17 de noviembre con funciones exclusivas para estudiantes y el 20, 21 y 29 de noviembre a las 17:00 y 20:00 horas, están programadas las funciones abiertas a todo público en el Espacio de Artes Escénicas Circo del Sur. Para más información, se invita a revisar el Instagram @circodelsur.



Dirección: Andrea Pereda.

Producción General: María José Muñoz.

Intérpretes: Karin Marincovich, Andrea Barría y Orissa Vergel.

Interpretación musical: Juan Manuel Herra.

Diseño y realización integral: Belén Álvarez.

Diseño y realización de vestuario: Patricia Miranda.

Diseño y realización de proyecciones: Sandra Ulloa.

Realización escenográfica: Felipe Ramos.

Diseño gráfico: Meyle Escalante.

Técnicos de montaje e iluminación: Jerome Obilinovich y Camilo Varela.

Registro audiovisual: Óscar Riquelme.



