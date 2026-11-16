​Un importante avance en materia de inclusión y desarrollo de habilidades para la vida independiente representa el proyecto que ejecuta el Centro de Padres de la Escuela Nicolás Mladinic de Puerto Natales, iniciativa financiada por el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP), que permitirá equipar un aula tecnológica destinada a sus estudiantes con discapacidad cognitiva.



La iniciativa contempla una inversión de $2.500.000, recursos que permitirán adquirir e instalar un completo equipamiento de electrodomésticos, menaje de cocina y equipos de aseo industrial, entre ellos aspiradoras y lustradoras, seleccionados bajo criterios de seguridad y accesibilidad cognitiva.



El proyecto beneficiará directamente a 18 jóvenes de cursos laborales, quienes participarán en un ciclo de tres talleres teórico-prácticos adaptados, orientados a fortalecer sus habilidades en el uso seguro de la cocina, la manipulación de utensilios y la operación de maquinaria de limpieza.



Junto con entregar herramientas prácticas para desenvolverse en actividades cotidianas, la iniciativa busca desarrollar competencias vinculadas al cuidado del entorno y la gestión responsable de los recursos, incorporando hábitos de ahorro de agua y energía mediante apoyos visuales y rutinas de trabajo simplificadas.



El Seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa Alegría, destacó el impacto de este tipo de proyectos en el fortalecimiento de la inclusión y las oportunidades para las comunidades educativas.



“Cuando apoyamos iniciativas como esta, estamos contribuyendo a que más personas tengan oportunidades concretas para desarrollar sus capacidades y alcanzar una mayor autonomía. Este proyecto demuestra cómo las organizaciones sociales, con el respaldo de recursos públicos, pueden generar cambios significativos en la vida de las personas, entregando herramientas para desenvolverse con mayor independencia y seguridad”, señaló la autoridad regional.



Por su parte, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, destacó la importancia de apoyar iniciativas que entreguen herramientas concretas para la vida independiente de los estudiantes.



“Hoy visitamos la escuela para conocer en terreno cómo funciona este proyecto, cuyo objetivo es fortalecer la autonomía de los estudiantes, enseñándoles a utilizar de manera segura utensilios de cocina, la electricidad y los electrodomésticos, para que puedan desenvolverse con mayor independencia en su vida diaria. Como Gobierno, es fundamental apoyar estas iniciativas que nacen desde las propias comunidades educativas. Sabemos que aún tenemos desafíos en materia de inclusión y en el apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, por eso trabajamos para fortalecer las políticas y lograr mejores resultados”, señaló.



A través del FFOIP, el Gobierno fortalece el trabajo de las organizaciones de interés público, financiando iniciativas que promueven la participación ciudadana, la inclusión y el desarrollo de proyectos con impacto directo en las comunidades de la región.

