Las observaciones al informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre Zona Franca de Punta Arenas, el futuro del modelo de administración del recinto y la situación económica del país fueron los principales temas abordados esta mañana por Christian García Castillo, presidente del FESIT, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el espacio radial, el dirigente planteó una serie de reparos al diagnóstico que se ha conocido sobre el sistema franco, cuestionando que se califique como agotado un modelo que, a su juicio, mantiene una importante actividad comercial y todavía cuenta con posibilidades de expansión. Asimismo, manifestó preocupación por la falta de claridad en la conducción del proceso de discusión regional y por la confusión entre materias legales y aspectos que corresponden directamente a las bases de una futura concesión.

La entrevista también estuvo marcada por el análisis del impacto del incremento de los combustibles, la responsabilidad del Gobierno en el escenario económico actual y las discusiones sobre el funcionamiento de las empresas públicas.

Zona Franca: García cuestiona diagnóstico del BID y descarta que el modelo esté agotado

Uno de los principales puntos de la conversación fue el debate que se ha instalado en Magallanes respecto del futuro de Zona Franca, particularmente a partir del informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo y las propuestas que han surgido sobre eventuales modificaciones a su modelo de administración.

Christian García manifestó que el documento ha generado confusión y cuestionó tanto su presentación como algunas de sus conclusiones, especialmente la afirmación de que el modelo de Zona Franca estaría agotado.

“Ha habido harta confusión también, porque yo creo que el informe del BID o lo que se está haciendo ha estado muy desordenado y los comentarios del informe del BID también fueron bien desafortunados porque habló de un modelo agotado. La verdad que yo no veo dónde está el agotamiento del modelo porque prácticamente toda la oferta de comercio está concentrada en la Zona Franca y, muy por el contrario, yo veo un modelo que está maduro y que está en expansión”, sostuvo.

El dirigente señaló que existen aspectos pendientes de desarrollar, pero estimó que las dificultades para atraer industrias a la región no necesariamente responden al sistema de franquicias tributarias. En su análisis, factores como la distancia geográfica, la baja densidad poblacional y las condiciones tecnológicas también inciden en las decisiones de inversión.

En ese sentido, planteó que la discusión debe distinguir entre las posibilidades que entrega la legislación y las condiciones económicas que enfrenta Magallanes para atraer actividades productivas.

Respecto de la eventual incorporación de servicios al recinto franco, García sostuvo que se trata de una materia que debe analizarse desde el punto de vista legal y no confundirse con las atribuciones del concesionario o las condiciones establecidas en las bases de licitación.

“La verdad que a mi entender, la legislación sí permite la prestación de servicios, pero el informe del BID dice que no se puede. Entonces habrá que aclarar ese informe, en todo caso, no es un informe en derecho. Entonces, primero hay que aclarar eso de que la prestación de servicios sí se puede dar por Zona Franca y con el sistema de franquicia o si derechamente no se puede”, afirmó.

También mencionó que existen experiencias de recintos remotos y autorizaciones para actividades específicas, como cámaras de frío y reparación de naves, antecedentes que, a su juicio, deben ser considerados al momento de analizar el alcance de la normativa.

Modelo de concesión: plantea que el debate debe centrarse en las bases y los mecanismos de control

Otro de los puntos abordados fue la posibilidad de modificar el sistema de administración de Zona Franca, incluyendo propuestas de una mayor participación estatal o de un modelo mixto.

Frente a estas alternativas, García sostuvo que la existencia de una empresa pública no garantiza por sí sola una mejor administración. Como referencia, mencionó el caso de Iquique, donde existe una empresa estatal vinculada a la Zona Franca, pero que, según indicó, no cuenta con el respaldo de todos los actores locales.

“Entonces no es necesariamente el mejor modelo. Respecto a que el modelo de concesión igual podría estar como agotado, no, el modelo de concesión no está agotado en Magallanes. Tendríamos que apuntar probablemente a un modelo como el de Iquique, pero en Iquique hay una empresa pública. Insisto, el Gobierno Regional de Iquique no la quiere”, señaló.

Para el presidente del FESIT, el punto central no necesariamente está en que la administración sea pública o privada, sino en las facultades que se establezcan en el contrato y en la capacidad de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario.

En ese contexto, identificó cuatro aspectos que considera fundamentales para el diseño de las futuras bases de licitación: la infraestructura que deberá desarrollar el concesionario, el plan de negocios y los servicios que ofrecerá, las condiciones económicas de la concesión y los mecanismos de control.

Sobre este último punto, enfatizó que la fiscalización debe considerar no solamente las mercancías y los usuarios, sino también a las personas y los capitales que operan dentro del recinto.

“Y el último punto, que es el más importante también, es el tema de los controles y cuando me refiero a los controles, control de las mercancías, control de los usuarios, control de las personas, pero también control de los capitales. Entonces, en estos cuatro elementos son donde las bases de licitación tienen que empezar a trabajar”, explicó.

García también cuestionó que parte de la discusión pública se haya concentrado en materias que no dependen directamente de la concesión, como la regulación de precios. Recordó que en Chile no existe una regulación general de precios para este tipo de actividad y llamó a distinguir entre las legítimas expectativas de los usuarios, el comercio local y las atribuciones que establece la normativa.

Participación regional y cuestionamientos a la conducción del proceso

En relación con las mesas de trabajo y conversaciones que se han desarrollado en torno al futuro de Zona Franca, el dirigente sostuvo que todos los sectores involucrados deben tener espacios de participación, incluyendo usuarios del recinto, concesionarios, comerciantes y habitantes de las distintas comunas de Magallanes.

A su juicio, el Gobierno Regional tiene un papel central en la conducción de este proceso, por lo que manifestó reparos frente a la intervención de distintas autoridades sin una definición clara de las competencias correspondientes.

“Y resulta que a mi entender, quien tiene la competencia para esto es exclusivamente el gobernador regional, no el Seremi de Hacienda”, planteó.

El presidente del FESIT también cuestionó la calidad del informe del BID y su capacidad para separar las materias que corresponden a la concesión de aquellas que requieren decisiones de carácter legal o institucional.

“Yo diría que lo que está faltando es una buena conducción para diferenciar los temas que son materia de ley y los que realmente son materias de la concesión”, sostuvo.

En esa línea, insistió en que el proceso debe desarrollarse con claridad técnica, participación de los distintos actores y una definición precisa de las responsabilidades institucionales, especialmente considerando que las decisiones que se adopten incidirán en el funcionamiento de Zona Franca durante los próximos años.

Alza de los combustibles y su impacto en la economía nacional

Durante la segunda parte de la entrevista, Christian García analizó el incremento de los precios de los combustibles y sus efectos sobre la economía chilena, vinculando este escenario con la recesión técnica que se ha discutido a nivel nacional.

El dirigente explicó que el precio de los combustibles comercializados en Chile está relacionado con los valores internacionales de referencia, particularmente con el precio de paridad utilizado para las ventas de ENAP a las distribuidoras.

En ese contexto, indicó que, aunque el petróleo pueda haber sido adquirido a un determinado precio, la referencia internacional incide en el valor al que finalmente se comercializa el combustible en el mercado interno.

“Entonces en realidad el gran ganador en esta vuelta ha sido ENAP, por así decirlo, pero también nos influye en que al tener un valor neto más alto, el IVA de ese impuesto también es más alto. Otra cosa es con lo que pasa con el impuesto específico que tiene otros parámetros y no depende del valor neto, pero el IVA sí, entonces el fisco ha recaudado más por efecto del IVA”, explicó.

Sin embargo, sostuvo que el impacto económico termina recayendo principalmente en los consumidores, quienes deben asumir los mayores costos asociados a los combustibles y sus efectos en el transporte, la producción y el consumo.

A partir de ese escenario, García cuestionó la gestión económica del Gobierno y atribuyó parte importante de las dificultades actuales a decisiones internas, particularmente en materia de conducción económica y señales entregadas al mercado.

“Entonces, si uno analiza todo esto, claro, esto es netamente mala gestión del Gobierno actual, ya. Uno podrá echarle la culpa que el caballo ya venía cansado. Sí, todo lo que queda, pero el que terminó matando el caballo fue el último que lo montó, que en este caso este Gobierno”, afirmó.

El dirigente agregó que las expectativas económicas no pueden sostenerse únicamente en reformas o anuncios, sino que requieren señales claras, estabilidad y una adecuada conducción de las políticas públicas.

“Es evidente que se necesitan libertades para hacer negocios, pero tampoco el mercado se regula solo. Entonces el rol del Estado es regular, entregar certeza jurídica, cortar cuando hay que cortar, ser manga ancha cuando hay que ser manga ancha, pero por sobre todo manejar bien la economía”, expresó.

También sostuvo que las reformas, por sí solas, no garantizan una recuperación económica, ya que sus resultados dependen de las condiciones en que se implementen y pueden manifestarse solamente en el largo plazo.

Debate sobre ENAP y Codelco: cuestiona críticas a las empresas públicas

Otro tema abordado fue el debate sobre el papel de las empresas estatales, especialmente ENAP y Codelco, en medio de las discusiones sobre el desempeño económico del país.

García manifestó que le preocupa que las dificultades económicas se utilicen para cuestionar de manera generalizada el funcionamiento de las empresas públicas, sin considerar los antecedentes específicos y los procesos que todavía deben ser esclarecidos.

En relación con ENAP, señaló que la empresa cumple un papel relevante en el abastecimiento de combustibles, aunque también explicó que su funcionamiento está condicionado por las referencias internacionales de precios.

Respecto de Codelco, cuestionó lo que considera una campaña de desprestigio y sostuvo que las denuncias y antecedentes relacionados con eventuales irregularidades deben ser analizados a través de las investigaciones correspondientes, sin anticipar conclusiones.

“Con el tema de Codelco, claro, le están dando harto al tema de Codelco, exacto, pero curiosamente se volvió a diluir el tema de la AFP, pues y no estamos de nuevo discutiendo sobre la AFP y cómo perdieron toda esta rentabilidad, y nadie critica eso”, comentó.

Asimismo, cuestionó lo que calificó como un discurso reiterado sobre el supuesto mal funcionamiento de las instituciones y empresas públicas, señalando que las críticas deben estar respaldadas por antecedentes concretos.

“Entonces, a lo que quiero llegar con esto, que es el mismo relato de la droga, el mismo relato del Estado en quiebra, el mismo relato del Gobierno anterior, el mismo relato que la empresa pública lo hace mal, es un mantra que han venido repitiendo y que finalmente no tiene ningún sustento real”, concluyó.

La conversación en Buenos Días Región permitió abordar dos debates que mantienen relevancia para Magallanes y el país: por una parte, la discusión sobre el futuro de Zona Franca y las condiciones de su próxima concesión; y por otra, el escenario económico nacional, marcado por el aumento de los combustibles y las diferencias respecto del rol que debe cumplir el Estado en la economía.