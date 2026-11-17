La Mesa Regional de Análisis de Casos tiene como objetivo realizar el seguimiento y evaluación del proceso de manejo de caso de jóvenes que cumplen medidas y/o sanciones, instancia en la cual se abordan casos contingentes, de alta complejidad desde el manejo técnico, de múltiples ingresos al sistema penal o de connotación pública.

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La actividad, que se lleva a cabo mensualmente en dependencias de la dirección regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, instala una dinámica de trabajo que facilita la transferencia de experiencias, buenas prácticas y aporta a una reflexión técnica conjunta, que enriquece la mirada en torno a los avances o retrocesos de cada joven/adolescente en el sistema.



La instancia es liderada por Marcia Flores Erices, encargada de la Unidad de Gestión de Casos del Departamento de Medidas y Sanciones de Reinserción Social Juvenil, quien relevó el trabajo desarrollado, destacando el análisis que se lleva a cabo y que busca generar un espacio en que profesionales, con diversas experiencias y experticias, aporten en una reflexión técnica conjunta. La profesional destacó que "los profesionales que participan de esta mesa contribuyen con sus observaciones y experiencia y, a partir de sus propios juicios profesionales estructurados, ofrecen alternativas o sugerencias para avanzar en la resolución de los problemas y obstáculos que el caso ha presentado para el equipo que expone de tal manera que como institución podamos dar respuesta de manera oportuna a las necesidades de jóvenes y/o adolescentes que se encuentran en cumplimiento de medidas y/o sanciones".





En la última mesa de trabajo técnico, correspondiente al mes de octubre, se presentó un caso que correspondió a un joven que se encuentra en cumplimiento de Medida Cautelar Ambulatoria (MCA), en complementariedad con la de Servicios en Beneficio de la Comunidad (SBC) y en simultaneidad con un dispositivo de la red proteccional.

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Por su parte, el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel, destaca este trabajo técnico. "Lo que se hace en esta mesa fortalece la gestión técnica e impulsa el trabajo colaborativo, permitiendo así mejorar nuestro trabajo y garantizando planes de intervención más efectivo para los jóvenes que se encuentran en proceso de reinserción", señaló.

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De esta manera este trabajo se consolida como una instancia que abre espacios de aprendizaje institucional en el cual los equipos no sólo comparten metodologías y experiencias exitosas, sino que también elevan el estándar técnico del manejo y gestión de caso de acuerdo al modelo del Servicio de Reinserción Social.