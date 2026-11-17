En el marco del Día de la Provincia de Última Esperanza, este lunes 16 de noviembre se realizó una significativa ceremonia en Villa Dorotea, localidad fronteriza hasta donde llegó la conmemoración de los 133 años de historia provincial, en una actividad que buscó relevar la importancia de sus comunidades y fortalecer la presencia del Estado en los territorios más apartados.







La ceremonia fue encabezada por la delegada presidencial regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, y contó con la participación del delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro; el vocero de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa; el seremi de Educación, José Raúl Alvarado; el jefe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), Javier Labrín; autoridades provinciales, representantes de instituciones y vecinos y vecinas de Villa Dorotea.







En sus palabras de bienvenida, el delegado Liber Lazo destacó el significado de conmemorar esta fecha junto a la comunidad fronteriza, señalando la importancia de reconocer a cada localidad que forma parte de la provincia. Asimismo, relevó el valor geopolítico y estratégico de Dorotea, cuya comunidad ha contribuido a mantener viva la presencia chilena en este territorio.







“Estamos acá en la escuela de Villa Dorotea. Quisimos juntarnos justamente para rescatar este sentido de territorialidad. Estas localidades que están un poco más alejadas, descentralizadas de las grandes urbes, tienen una gran responsabilidad, porque aquí vive la gente que está al lado de la frontera. Para nosotros es muy importante relevar esta importancia y la historia de estas localidades. Así nos lo ha encomendado el Presidente José Antonio Kast y este tiene que ser uno de nuestros legados como Gobierno”, señaló el delegado.







La jornada contempló una reseña histórica de la provincia, presentada por el funcionario de la Delegación Presidencial Provincial, Gonzalo Valdés Luffi, quien realizó un recorrido por los principales acontecimientos que han marcado el desarrollo de Villa Dorotea y la construcción de su identidad territorial.







Uno de los momentos centrales fue el descubrimiento de una placa conmemorativa en reconocimiento a Villa Dorotea y sus habitantes, como expresión de gratitud por su contribución a la preservación de la soberanía nacional y por mantener la presencia chilena en esta zona fronteriza.



La actividad también contó con una presentación de nuestro baile nacional, la cueca, a cargo de los estudiantes Ignacio Alarcón Gómez y Aranza Espinoza Santana, quienes representaron las tradiciones y la identidad cultural de nuestra tierra.



El cierre de la ceremonia estuvo a cargo de la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, quien destacó la relevancia histórica, económica y estratégica de la provincia, así como los desafíos que enfrenta su desarrollo.







“Esta es una fecha muy importante, un hito para nuestra región que debe ser relevado. Es una provincia con distintas potencialidades que debe ser reconocida. Este es un reconocimiento del Gobierno hacia las personas, para recordar nuestra historia y el esfuerzo de tantas familias y colonos que llegaron a este lugar y que construyeron lo que hoy es nuestra provincia”, expresó.



Asimismo, la autoridad regional mencionó entre los principales desafíos el fortalecimiento de actividades productivas como la salmonicultura, el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos, la conectividad vial, el control y resguardo de las fronteras y el fortalecimiento de la salud, enfatizando la importancia de una gestión eficiente para responder a las necesidades del territorio.







Descentralización y reconocimiento territorial







La realización de esta ceremonia en Villa Dorotea tuvo un significado especial, al trasladar la conmemoración del aniversario provincial hasta una localidad fronteriza, reafirmando que la historia y el desarrollo de Última Esperanza se construyen desde cada uno de sus territorios.



En este sentido, la actividad constituyó una expresión concreta de descentralización, reconociendo el aporte de las comunidades rurales y fronterizas, sus habitantes y las generaciones que han mantenido viva la identidad nacional en estos lugares.







El seremi de Gobierno, Ángel Roa, destacó la importancia de reconocer a quienes han contribuido a hacer patria y soberanía en territorios alejados y de condiciones geográficas exigentes. “Para nosotros es un orgullo poder participar en este hito, donde se reconoce a la gente de la provincia, que ha sido valiente y aguerrida para hacer patria y soberanía en un territorio que muchas veces significó estar lejos del resto de las personas e inhóspito también. Para nosotros, como Gobierno, es un mandato del Presidente José Antonio Kast llegar a cada lugar donde haya un chileno”, señaló.







Por su parte, la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, manifestó su satisfacción por participar en esta conmemoración y relevó el legado de las generaciones pioneras. “Estoy muy contenta de estar hoy día acá en Villa Dorotea y también muy orgullosa de liderar una de las comunas que componen esta provincia, como es Torres del Paine. Mi mensaje es recordar a aquellos pioneros que forjaron esta provincia. Siento que años atrás no es lo mismo haber vivido lo que estamos viviendo hoy, con otras comodidades. Espero estar a la altura de ellos para seguir liderando mi hermosa comuna”, indicó.







En tanto, el concejal de Natales, Alejandro Cárdenas, valoró la continuidad de esta conmemoración y la importancia de mantener presentes a las localidades alejadas de los principales centros urbanos.



“Desde el año 2021 se comenzó a realizar esta celebración y mantenerla en el tiempo es importante para nosotros como provincia y como comuna. Desde sus inicios, esto se forjó gracias al esfuerzo de la gente. Hay que destacar y mantener presentes estas localidades alejadas del centro”, expresó.







La Delegación Presidencial Provincial agradeció especialmente a la Escuela Fronteriza de Villa Dorotea por facilitar sus dependencias para la realización de esta significativa ceremonia, así como a toda su comunidad educativa por su participación, disposición y acogida.







Ceremonia central y reconocimientos provinciales







Las actividades conmemorativas continuarán este lunes 16 de noviembre, a las 19:00 horas, con la ceremonia central del Día de la Provincia de Última Esperanza, que se realizará en Puerto Natales.



En esta instancia se entregarán los reconocimientos provinciales 2026 a Mónica del Carmen Mac-Leod Mansilla, distinguida como Hija Ilustre; Roberto Ojeda Cárcamo, quien recibirá la distinción de Hijo Ilustre; y la Agrupación Luz y Esperanza, reconocida como Agrupación Destacada 2026, por su trayectoria y aporte solidario a las familias de la provincia.







A 133 años de historia, Dorotea reafirma su lugar en la identidad de Última Esperanza. Porque cada localidad cuenta, cada comunidad importa y cada rincón de nuestra provincia es parte de Chile.





