Una oportunidad para transformar el compromiso con el medioambiente en acciones concretas en sus comunidades ofrece el Ministerio del Medio Ambiente, a través del Fondo de Protección Ambiental (FPA), con la convocatoria 2027 del concurso “Iniciativas Ambientales Locales para Grupos de Forjadores Ambientales”.



La iniciativa busca impulsar proyectos desarrollados por grupos o clubes de Forjadores Ambientales que promuevan la educación ambiental y contribuyan a abordar problemáticas presentes en sus territorios. Para ello, el concurso contempla un financiamiento único de $1.000.000 por iniciativa.



“En nuestra región existen personas y organizaciones que, desde sus comunidades, trabajan día a día por el cuidado del entorno. Queremos invitarlas a fortalecer ese compromiso y a convertir sus ideas en iniciativas concretas, que contribuyan a generar conciencia ambiental y a enfrentar los desafíos que reconocemos en nuestros propios territorios. Sabemos que muchos clubes de Forjadores Ambientales nacen al alero de establecimientos educacionales que cuentan con certificación ambiental. A ellos los invitamos especialmente a revisar si sus grupos ya se encuentran inscritos en la plataforma del programa y, de no ser así, a realizar este proceso dentro del plazo establecido”, señaló el seremi del Medio Ambiente de Magallanes, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic.



Asimismo, la autoridad regional extendió la invitación a otros grupos y clubes ambientales que desarrollan iniciativas en sus comunidades, aunque no estén vinculados a establecimientos educacionales con certificación ambiental, destacando que también pueden participar en esta convocatoria, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las bases y se encuentren inscritos en el registro oficial de Forjadores Ambientales. “Esperamos que más grupos de nuestra región se animen a participar y encuentren en este fondo una oportunidad para fortalecer sus iniciativas y llevar adelante acciones concretas en favor del medio ambiente”, señaló Rosenfeld.



¿Tienes un club ambiental? ¡Inscríbelo!

La convocatoria no está limitada a grupos vinculados a establecimientos educacionales con certificación ambiental. También pueden participar clubes y grupos que desarrollen iniciativas ambientales en otros espacios comunitarios, siempre que cumplan las condiciones establecidas en las bases del concurso.



Para participar, el grupo o club debe encontrarse inscrito en la plataforma oficial del Programa Forjadores Ambientales del Ministerio del Medio Ambiente hasta el 20 de noviembre de 2026, a las 23:59 horas.



Inscripción de grupos o clubes de Forjadores Ambientales:

https://forjadoresambientales.mma.gob.cl/registro-del-club/



¿Quiénes pueden postular?

Podrán participar grupos o clubes de Forjadores Ambientales inscritos en la plataforma oficial del programa, que cuenten con personalidad jurídica de derecho privado y sin fines de lucro.



En caso de que el grupo o club no cuente con personalidad jurídica propia, podrá postular a través de una organización sin fines de lucro que lo represente, como juntas de vecinos, centros de padres, madres y apoderados, organizaciones comunitarias, fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales o comunidades y asociaciones indígenas, entre otras entidades contempladas en las bases.



Fechas y postulación

Es importante considerar que la inscripción del grupo en el registro de Forjadores Ambientales y la postulación al concurso son procesos distintos, con plazos independientes:



Inscripción del grupo o club: hasta el 20 de noviembre de 2026, a las 23:59 horas.

Postulación al concurso FPA 2027: hasta el 15 de diciembre de 2026, a las 14:00 horas de Chile continental.



Las postulaciones se realizan exclusivamente en línea. Las bases, el manual de funcionamiento y los documentos necesarios para preparar las iniciativas están disponibles en el sitio web del concurso.



Revisa las bases y postula aquí:

​https://fondos.mma.gob.cl/ial_forjadores_fpa2027/​

