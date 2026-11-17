El diputado por Magallanes Alejandro Riquelme cuestionó las expectativas generadas en torno a la industria del hidrógeno verde, luego de que TotalEnergies H2 desistiera de la evaluación ambiental del proyecto H2 Magallanes, que contemplaba una inversión estimada de US$16.000 millones en la comuna de San Gregorio.

El parlamentario señaló que la decisión no constituye un hecho aislado y detalló otros proyectos que han sido detenidos o cancelados:

- H2 Magallanes, de TotalEnergies H2: contemplaba una inversión proyectada de US$16.000 millones para producir hidrógeno y amoníaco verde en San Gregorio. La empresa retiró el proyecto de evaluación ambiental en noviembre de 2026.

- Energía Verde Austral, de EDF: la empresa detuvo en diciembre de 2025 el desarrollo de esta iniciativa en Cabo Negro, Magallanes. El proyecto consideraba un parque eólico de hasta 1.000 MW y una planta para producir hidrógeno y amoníaco verde. No se dispone de un monto de inversión confirmado atribuible exclusivamente a este proyecto.

- INNA, de AES Andes: la compañía desistió en 2026 de este proyecto de hidrógeno y amoníaco verde en la Región de Antofagasta, que contemplaba una inversión estimada de US$10.000 millones. La empresa señaló que priorizaría sus proyectos de energías renovables y almacenamiento. INNA también había enfrentado oposición por su cercanía al observatorio astronómico Paranal.

En conjunto, H2 Magallanes e INNA representaban US$26.000 millones en inversiones proyectadas. De ese total, US$16.000 millones correspondían a Magallanes y US$10.000 millones a Antofagasta. Se trata de montos anunciados para proyectos que no se materializaron, no de recursos que necesariamente se hayan gastado o perdido.

A ello se suma el término anticipado del convenio del Centro Tecnológico de Hidrógeno Verde de Magallanes, NEMa, que operará hasta diciembre de 2026. Corfo explicó que la demanda por sus servicios de validación y pilotaje no se materializará en los plazos previstos.

"Aquí se les prometió a los magallánicos una nueva industria, inversiones multimillonarias y miles de empleos, pero la realidad está siendo muy distinta. TotalEnergies retiró un proyecto de US$16.000 millones, EDF detuvo el desarrollo de Energía Verde Austral y hasta el centro tecnológico impulsado con apoyo de Corfo terminará anticipadamente. A nivel nacional, AES Andes también canceló INNA, que contemplaba otros US$10.000 millones. Las autoridades que levantaron estas expectativas tienen que explicar qué pasó", afirmó Riquelme.

El diputado recordó que desde 2023, cuando integraba el Consejo Regional de Magallanes, planteó sus dudas sobre la viabilidad económica de esta industria y cuestionó comprometer recursos públicos sin tener suficiente certeza sobre sus perspectivas comerciales.

"Advertimos que el problema no era solamente producir hidrógeno, sino cuánto costaba producirlo y quién iba a comprarlo. Si el hidrógeno verde resulta varias veces más caro que el convencional, es difícil que aparezcan compradores dispuestos a pagar esa diferencia de manera sostenida. No basta con tener viento: también se necesita una demanda real, contratos y precios competitivos", sostuvo.

El parlamentario agregó que parte de las expectativas de exportación se levantaron considerando las metas europeas de consumo e importación de hidrógeno renovable hacia 2030.

"Una meta política no es lo mismo que una compra asegurada. La demanda no se ha desarrollado a la velocidad que se proyectaba, y eso obliga a revisar con realismo los plazos y las inversiones", indicó.

Asimismo, cuestionó el uso de actividades promocionales para presentar una industria que aún enfrenta incertidumbres respecto de sus proyectos de gran escala.

"Durante años vimos presentaciones, anuncios y hasta Porsche exhibidos con combustible producido a partir de hidrógeno verde. Se montó un verdadero espectáculo, mientras las grandes inversiones anunciadas para Magallanes seguían sin materializarse. Una cosa es tener una planta piloto funcionando, como Haru Oni, y otra muy distinta es afirmar que ya tenemos una industria de miles de millones de dólares construida y generando los empleos que se prometieron", expresó.

El parlamentario precisó que existen proyectos que continúan avanzando, como HNH Energy, que obtuvo aprobación ambiental para una inversión estimada en US$11.000 millones. Sin embargo, enfatizó que contar con ese permiso no equivale a haber materializado la inversión.

"Esperamos que los proyectos que sean viables puedan concretarse y generar empleo en nuestra región. Pero también tenemos que hablarles con la verdad a los magallánicos: una aprobación ambiental o un anuncio no significan que los recursos ya estén invertidos ni que las obras estén construidas", señaló.

Finalmente, Riquelme criticó la gestión del gobierno anterior y llamó a transparentar los compromisos públicos asociados al desarrollo del sector.

"El gobierno anterior actuó irresponsablemente al alimentar expectativas desmedidas y apostar recursos públicos a una industria cuya viabilidad económica aún no estaba demostrada. Corresponde informar con claridad cuánto dinero se ha comprometido, cuánto se ha desembolsado y qué resultados concretos se han obtenido. Magallanes necesita inversiones reales, empleos estables y buen uso de los recursos públicos, no seguir viviendo de anuncios y espectáculos", concluyó.