​El turismo continúa consolidándose como una actividad relevante para la economía de Magallanes y la generación de oportunidades laborales. Así lo reflejan las últimas cifras de ocupación en las Actividades Características del Turismo (ACT), correspondientes al trimestre móvil julio-septiembre de 2026, que registraron un crecimiento de 20,8% en doce meses en la región, alcanzando un total de 10.660 personas ocupadas.



Con este resultado, Magallanes se ubicó entre las tres regiones del país con mayor crecimiento porcentual del empleo turístico, superando el incremento promedio nacional, que llegó al 4,4%.



Al respecto, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, valoró estas cifras y destacó la importancia de continuar generando condiciones que permitan fortalecer el empleo regional, vinculando el potencial turístico de Magallanes con las inversiones y proyectos que impulsa el Gobierno.



“Estas cifras son una buena noticia para Magallanes, porque reflejan que nuestra región tiene importantes oportunidades para seguir generando empleo a partir de sus fortalezas. En esa línea, el Plan Chile Despega también cumple un rol relevante, porque a través de la inversión pública y el desarrollo de infraestructura contribuye a dinamizar la economía, mejorar la conectividad y generar condiciones que favorecen actividades como el turismo. Nuestro objetivo es que estas inversiones se traduzcan en más oportunidades laborales para las familias de nuestra región”, señaló Roa.



Por su parte, el seremi de Economía, Francisco Birke, destacó la relevancia del turismo dentro de la estructura económica regional y su incidencia en el mercado laboral.



“Se trata de una actividad estratégica que representa el 7,4% del PIB regional y genera el 10,8% del empleo, con 10.660 personas ocupadas en Actividades Características del Turismo. Estas cifras reflejan la importancia de seguir fortaleciendo el turismo, no solo como motor de crecimiento económico, sino también como una fuente fundamental de empleo, oportunidades y desarrollo para las familias de Magallanes. Es una muy buena noticia, considerando que estamos iniciando la temporada turística”, indicó.



La autoridad económica también relevó el aporte de la inversión pública, destacando que durante el último trimestre móvil el sector de la construcción fue uno de los que más incidió en el incremento de personas ocupadas, junto con educación y transporte, lo que refuerza la importancia de iniciativas como el Plan Chile Despega para dinamizar distintos sectores productivos.



En tanto, el director regional de Sernatur, Mauricio Peña y Lillo, puso énfasis en uno de los principales desafíos de la actividad turística regional: avanzar hacia una oferta que permita mantener el empleo y la actividad económica durante todo el año.



“En Magallanes el aporte del turismo al PIB regional es por lejos el más alto del país, la generación de empleos es una consecuencia de aquello. Nuestro desafío, como región, debe ser romper con la estacionalidad de esta actividad, de tal manera de generar más y mejores empleos de carácter permanente. De allí la importancia del trabajo mancomunado entre el sector público y los actores privados para difundir que durante la temporada otoño-invierno también podemos ofrecer experiencias inolvidables a quienes nos visiten”, señaló.



De esta manera, las cifras de empleo turístico reflejan la importancia de una actividad que contribuye al desarrollo económico de Magallanes y que presenta oportunidades para continuar fortaleciendo el trabajo, el emprendimiento y los servicios asociados al turismo en las distintas provincias de la región.





