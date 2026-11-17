​Este viernes se desarrolló la tercera versión de la “feria Pre Ingenieros en Acción”, programa ejecutado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes (Umag) donde 11 equipos de distintos establecimientos de la región presentaron sus proyectos a la comunidad.



Con sus pósteres, los equipos presentaron proyectos de robótica e ingeniería y soluciones para el cuidado del medioambiente. También explicaron al público cómo pusieron a prueba sus ideas y qué aprendieron en el proceso.

La feria forma parte de Pre Ingeniería UMAG, el programa de inducción y atracción de talentos de la Facultad de Ingeniería que acerca a estudiantes de segundo, tercero y cuarto medio a la ingeniería y las ciencias básicas. Uno de los equipos, integrado por cuatro estudiante, presentó el proyecto “Diseño y prueba de un electrizador casero”, con el que buscaban explicar cómo obtener hidrógeno y oxígeno a partir del agua.



“Nos dieron varias opciones a elegir. Entre esas decidimos escoger la más difícil porque queríamos proponernos un reto. A muchas de nosotras nos gusta la química, y este proyecto trabaja con la química muy activamente”, explicó Andrea Isabela Donati.



En cuanto al programa, su compañera de equipo Laura Jiménez Aguayo, aseguró que es “muy divertido y muy interesante, aunque un poquito estresante porque te empiezan a pasar cosas que en el colegio no viste, te empiezan a enseñar cosas más avanzadas. Entonces ahora tenemos que estar como repasando constantemente, estudiando mucho y trabajando harto con los compañeros”, aseguró.



Camila Trujillo, asesora e integrante del equipo del programa, explicó que en la muestra estudiantes de tercero medio presentaron los proyectos de ingeniería y matemática en los que trabajaron durante el año.



“En general cada vez que abrimos convocatorias para que sean parte del programa hay mucho interés y ese interés se ha mantenido en el tiempo. También invitamos a los apoderados e integrantes de sus colegios para que vengan a verlos en otro scenario, y eso también ha sido muy bien aceptado. De hecho hubo mucha concurrencia a la feria y eso nos tiene súper contentos”, puntualizó.



En la premiación, “Bomba de Agua con sistema solar” recibió el reconocimiento a Proyecto Más Destacado en la categoría de tercero medio, mientras que “Puente de Da Vinci” fue distinguido en segundo medio. El premio al Proyecto Más Popular fue para “Invernadero Inteligente”, que obtuvo el 32 % de los votos emitidos por el público mediante un código QR.



