17 de noviembre de 2026
LOS LAGOS Y MAGALLANES: SMA APRUEBA DOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO A EMPRESAS TITULARES DE CENTROS DE ENGORDA DE SALMONES
Los planes consideran medidas avaluadas en $9.500 millones.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aprobó dos Programas de Cumplimiento (PDC) presentados por las empresas acuícolas Productos del Mar Ventisqueros S.A. y Aquachile Magallanes SpA, titulares de Centros de Engorda de Salmones (CES) ubicados en las regiones de Los Lagos y Magallanes y de la Antártica Chilena.
Los casos se originan en procedimientos sancionatorios instruidos por la SMA tras detectar sobreproducción en sus ciclos productivos, contraviniendo los límites máximos autorizados en sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Dichas infracciones generaron un mayor aporte de materia orgánica y nutrientes (nitrógeno y fósforo) en el medio marino respecto de los escenarios evaluados ambientalmente.
En el caso del CES Isla Ica (Chaitén, Región de Los Lagos), de Productos del Mar Ventisqueros S.A., se constataron dos sobreproducciones consecutivas: en el ciclo 2020-2021 (exceso de 2.767,64 toneladas) y en el ciclo 2022-2023 (exceso de 157,86 toneladas). Por su parte, en el CES Brazo de Guardramiro (Natales, Región de Magallanes), de Aquachile Magallanes SpA -emplazado en la Reserva Nacional Kawésqar-, se registró un exceso de producción de 1.306 toneladas durante el ciclo productivo 2019-2021.
Frente a estas formulaciones de cargos, los titulares optaron por presentar sus respectivos PDC incorporando acciones idóneas y eficaces destinadas a abordar los hechos infraccionales, contener y reducir sus efectos ambientales y asegurar el retorno al cumplimiento normativo. Entre las medidas comprometidas destacan la reducción efectiva de la producción en ciclos productivos posteriores en ambos centros por un volumen equivalente al exceso generado, la implementación de estrictos procedimientos de control de producción de biomasa con alertas tempranas, y la realización de capacitaciones obligatorias al personal operativo y de planificación.
Los programas contemplan medidas cuyos costos preliminares informados superan los $9.500 millones, considerando $5.091.728.000 en el caso de Aquachile Magallanes y $4.450.000.000 más USD 520.000 en el de Ventisqueros -los costos efectivos serán determinados al finalizar el PDC-. Las acciones contempladas en ambos PDC deberán ejecutarse en plazos de cuatro y cinco meses, respectivamente.
Al respecto, el Superintendente Emanuel Ibarra señaló que: "el equipo de acuicultura de la División de Sanción y Cumplimiento está con una agenda para ir cerrando los casos pendientes, entre ellos, los programas de cumplimiento. Con ello queremos ir gestionando todos los procedimientos asociados a esta industria".
Con la aprobación de los PDC, la Superintendencia da por suspendidos los procedimientos sancionatorios, los cuales podrán ser reanudados en cualquier momento si se verifica el incumplimiento de alguna de las acciones comprometidas por los titulares.
Más información de los casos ingresando al Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA):
- CES Isla Ica – Productos del Mar Ventisqueros S.A. https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio/Ficha/3765
- CES Brazo de Guardramiro – Aquachile Magallanes SpA https://snifa.sma.gob.cl/Sancionatorio/Ficha/3698
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