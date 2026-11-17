En un instante cargado de emoción, los dos buques de la flota de Antarctica21, el Magellan Explorer y el recién incorporado Magellan Discoverer, se encontraron en el Canal Beagle, uno de los escenarios naturales más imponentes del fin del mundo. Entre saludos y señales de bienvenida, las tripulaciones fueron testigos de un momento histórico para la compañía.





El encuentro simboliza el inicio de una nueva etapa para Antarctica21, que fortalece su presencia en la Patagonia y la Antártica con una flota de dos naves diseñadas para explorar los territorios más remotos del planeta con los más altos estándares de seguridad, confort y respeto por el entorno.

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En ese sentido, Verónica Peragallo, CEO de Antarctica21, expresó que "ver a nuestros dos buques saludarse en el Canal Beagle es un momento que nos emociona profundamente, porque es el fruto de años de trabajo y de innovación reflejada en una clara convicción en el talento chileno con una inversión sostenida en nuestra flota. Este encuentro representa nuestra historia y también el futuro que estamos construyendo: lo que hemos hecho en el pasado, los avances que celebramos hoy y el compromiso que renovamos hacia adelante".



"Seguiremos avanzando con el mismo compromiso de operar de manera sostenible en uno de los ecosistemas más valiosos del planeta. Además, reiteramos la importancia del aporte que genera el turismo a la economía regional, generando empleo, impulsando el desarrollo de proveedores y servicios locales y potenciando el comercio en toda la región, por lo que queremos seguir contribuyendo al desarrollo de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica", recalcó Peragallo.

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Finalmente, la ejecutiva de Antarctica21 adelantó que esperan que en marzo el Magellan Discoverer regrese a Punta Arenas y también visite Puerto Williams para que la comunidad pueda ser parte de este momento.



