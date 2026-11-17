Con el inicio de las obras de mejoramiento del monumento a Bernardo O'Higgins y del bandejón central de Av. Independencia, entre las calles José Nogueira y 21 de Mayo, la Municipalidad de Punta Arenas puso en marcha un proyecto que busca recuperar y renovar uno de los espacios públicos emblemáticos de la ciudad. La iniciativa, financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), considera una inversión total de $392.334.609 y un plazo de ejecución de 360 días corridos, con término proyectado para el 2 de octubre de 2027.

Los trabajos contemplan la renovación de pavimentos mediante hormigón estampado y adoquines de piedra natural, la instalación de revestimiento de granito en la base del monumento, iluminación ornamental, nuevas bancas y basureros, además de áreas verdes con arbustos y césped. También se construirá una nueva fuente de agua en el sector de Av. Independencia con José Nogueira, mientras que la antigua pileta será reconvertida en una jardinera, debido a que ya no cumple con las condiciones necesarias para su funcionamiento.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que la intervención permitirá recuperar un espacio de importancia histórica y ceremonial para la comuna, además de dar continuidad al mejoramiento de otros monumentos de la ciudad. "Estamos recuperando una plaza muy importante, con un monumento que nos vincula con nuestra historia, como es el de Bernardo O'Higgins. Uno de los aspectos más relevantes es la incorporación de una pileta frente a este espacio, que permitirá generar una conexión con la que existe al inicio de esta avenida, dando un nuevo ambiente a nuestra principal calle comercial, que comenzará y terminará con fuentes de agua", señaló.

La autoridad agregó que el monumento presenta un importante deterioro, por lo que será intervenido para alcanzar un estándar similar al de la plaza Manuel Bulnes. "Vamos a incorporar granito en su base y mejorar su iluminación, integrándolo a una plaza que tendrá un cambio importante. También recuperaremos la antigua pileta como jardinera y renovaremos las veredas. Queremos contar con una linda plaza O'Higgins, que además tiene un carácter ceremonial, porque cada 20 de agosto se realizan actividades en este lugar y también es utilizada para las celebraciones del 18 de septiembre", explicó.

El jefe comunal añadió que la intención es contar con el espacio renovado para las próximas actividades conmemorativas. "Los trabajos deben terminar en octubre del próximo año, pero esperamos que sea un poco antes, para que las actividades del Mes del Ejército y nuestras Fiestas Patrias puedan desarrollarse en una plaza completamente remodelada. Esto también forma parte de un trabajo para que los grandes monumentos de nuestros héroes tengan un mismo estándar, tanto en iluminación como en sus revestimientos. Nos queda pendiente el monumento a Arturo Prat, en Av. Colón, que también es muy utilizado para actividades ceremoniales", indicó.

Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, explicó que el proyecto busca intervenir integralmente el bandejón, complementando las mejoras ejecutadas anteriormente por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), particularmente en materia de ciclovías e iluminación perimetral. "La idea ahora es trabajar en el interior del bandejón, mejorando los pavimentos, la iluminación y la accesibilidad, para que también pueda ser utilizado por personas con discapacidad. Además, el monumento tendrá un revestimiento de granito que le dará mayor solemnidad y permitirá recuperar su condición", precisó.