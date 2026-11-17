Las recientes ganadoras del torneo femenino "WomanFest" disputado en Punta Arenas visitaron el programa Vive pádel de Polar Comunicaciones para analizar el nivel competitivo del certamen y el presente de esta disciplina en la región de Magallanes. En el espacio participaron las campeonas de Quinta categoría, Karina Olivares y Fernanda Arriagada; de Sexta, Coni Venegas y la panelista Gaby Vázquez; y de Séptima, Francisca Sekulovic y Camila Cáceres.

Durante la conversación en Vive pádel, las jugadoras destacaron la alta exigencia física y mental de las tres jornadas de competencia, marcadas por la presencia de duplas provenientes de Ushuaia y Río Grande, en Tierra del Fuego. Según relataron Olivares y Arriagada, quienes superaron en la final de Quinta a una pareja argentina, enfrentarse a rivales internacionales elevó el ritmo de juego y puso a prueba la estrategia de las representantes locales.

El torneo también dejó emotivos hitos personales para las competidoras de Punta Arenas, quienes compartieron sus experiencias en Vive pádel. Tanto Karina Olivares como Coni Venegas celebraron cerrar con un campeonato sus respectivas etapas deportivas en la capital regional antes de trasladarse por motivos laborales y personales a Santiago y Viña del Mar, mientras que Francisca Sekulovic festejó el título en Séptima jugando con veinte semanas de embarazo junto a Camila Cáceres.

Finalmente, a través de las pantallas de Polar Comunicaciones y las plataformas de Radio Polar, las campeonas valoraron la organización del evento y la camaradería entre deportistas, aunque hicieron un llamado a mejorar la asistencia de público en los partidos decisivos. Asimismo, invitaron a más mujeres de Magallanes a perder el temor y sumarse a los encuentros recreativos y torneos locales para seguir fortaleciendo el pádel femenino en la zona austral.

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