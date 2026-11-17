GASCO Magallanes fue una de las empresas locales que respaldaron la realización del concurso “Jóvenes Talentos de Magallanes: Tradiciones de la Patagonia”, organizado por Fundación Teraike, cuyos ganadores fueron reconocidos durante una ceremonia de premiación realizada el viernes 13 de noviembre en el Centro Cultural de Punta Arenas.

En la oportunidad, 51 estudiantes de entre 5 y 18 años, provenientes de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Timaukel, recibieron diversas distinciones de manos de autoridades y representantes de las empresas auspiciadoras, tras destacar en las categorías de escritura e ilustración.

Gonzalo Herrera, Gerente Comercial de GASCO Magallanes, valoró el trabajo desarrollado por los estudiantes y destacó el aporte de esta iniciativa de Fundación Teraike, cuyo propósito es promover la lectura, la creatividad, el pensamiento crítico y el interés por conocer y valorar la identidad regional.

“La educación y la promoción de los talentos de los estudiantes son ejes centrales de la política de sostenibilidad y relacionamiento de GASCO Magallanes. Por ello, nuestra compañía lleva varios años respaldando esta iniciativa de Fundación Teraike”, explicó el ejecutivo.

Durante la actividad también se inauguró una exposición con los trabajos ganadores del concurso, que permanecerá abierta al público hasta el 19 de noviembre. Asimismo, se presentó el libro “Jóvenes Talentos de Magallanes: Tradiciones de la Patagonia”, ejemplar que será distribuido a todos los establecimientos educacionales y bibliotecas públicas de la región.