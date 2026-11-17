“Me encantó, fue un día diferente, han venido más niños. Me gustaron las presentaciones de los establecimientos educacionales. El Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (Ciijum) es un lugar muy seguro, divertido para todas y todos. Me gusta traer a mi hija Ambar para compartir un rato, salir de la rutina. Resulta estupendo. Vine porque me enteré en las redes sociales de la Junji”, relató Fabiola Ruiz, apoderada del recinto “Peter Pan” de Punta Arenas, quien asistió a “Jugando en Familia: Expo Junji 2026”.

El evento contó con más de 200 familias y 420 asistentes registrados, las que disfrutaron de los salones y recursos pedagógicos y didácticos del Ciijum, edificio ubicado en avenida Salvador Allende 0291 de Punta Arenas y administrado directamente por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). La cita se dio en el contexto de la Campaña de Postulaciones 2027 a recintos institucionales, que se desarrolla en la página web www.junji.cl hasta el 27 de noviembre próximo.

Educadoras de párvulos y técnicos en Educación Parvularia montaron stands en la ocasión para llevar su oferta pedagógica a las y los asistentes, invitando a formar parte de las comunidades educativas de las unidades “Cumbres Patagónicas”, “Bambi”, “Caperucita Roja” y “Villa Austral”, todas de la capital regional.

De esta forma, debutó un nuevo formato de la Expo Junji, muestra que, desde 2018 y con distintos integrantes, ha recorrido las provincias de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, los principales centros comerciales e incluso, los escenarios virtuales, con sus capítulos a través de las redes sociales en 2020 y 2021.

Quien también se fue muy contenta de “Jugando en Familia: Expo Junji 2026” fue Sarah Bruzaferro, que jugó en el Ciijum con su hija Chloe. Ella espera sumarse a los recintos de la Junji en 2027. “Me encantó, de verdad. Nosotras vivimos en el sector norte de Punta Arenas pero siempre venimos. Es divertido. Mi hija tiene dos años y este local es calefaccionado, ideal para el tiempo frío de la zona y con juegos educativos”, detalló.

El Ciijum: Un lugar para jugar en familia

La versión 2026 de la Expo Junji contó con el respaldo de entidades que participaron con sus corpóreos, personajes que hicieron felices a las niñas y los niños. A “Kiúnchar”, la zorra colorada institucional, se sumaron caracteres del “Kiosco Roca”, el Barrio Comercial “18 de Septiembre” y la fundación de protección ambiental “Pewmayen”, gracias a gestiones de la funcionaria de la unidad educativa “Continente Blanco”, Judith Raipán Alvarado.

Mauricio Catepillán Quiroz, presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio “18 de Septiembre”, calificó el encuentro como “entretenido y dinámico. Hace bien la actividad para el sector poblacional. Todo parte con una buena base, lo lúdico y la participación. Debemos dar más juegos a las niñas y los niños, no celulares para que se distraigan. Todo lo que necesite la Junji, nosotros los vamos a apoyar”.

Marisol Villegas Núñez, directora regional (S) de la Junji Magallanes, destacó que la comunidad pudo conocer la oferta y equipos institucionales en la Expo. “Queremos aumentar las matrículas y también, los porcentajes de asistencia. La educación inicial es vital en el desarrollo integral, ya que potencia habilidades cognitivas, emocionales y sociales en la etapa de mayor plasticidad cerebral. Aquí están las bases de los posteriores aprendizajes, la autonomía y la socialización, garantizando un desenvolvimiento sustentable y equitativo”.

La autoridad regional concluyó llamando a las madres y padres a postular a sus hijas e hijos a los establecimientos institucionales y programas educativos en www.junji.cl, antes del 27 de noviembre de 2026.