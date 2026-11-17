En el marco de la conmemoración de los 200 años de la incorporación de Chiloé a la República de Chile, la Región de Magallanes será escenario de una nueva etapa del Programa Cultural Bicentenario Chiloé–Magallanes 2026: Memoria, Identidad y Encuentro Austral.



La programación contempla ocho actividades en las comunas de Puerto Natales, Punta Arenas y Porvenir, incluyendo presentaciones editoriales del historiador chilote Dante Montiel, conversatorios sobre los vínculos históricos y las perspectivas de futuro entre ambos territorios, una visita patrimonial al astillero del maestro carpintero de ribera Víctor Vargas dirigido por Silvana Arteche y conciertos del músico Héctor Pavez Pizarro, quien también desarrollará un taller de folclore chilote en Tierra del Fuego.



El programa es dirigido por el gestor cultural castreño Danilo Pozo Andrade, en conjunto con el Centro Hijos de Chiloé de Punta Arenas, institución ejecutora de esta iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.



Esta programación busca reconocer el legado de la migración chilota en Magallanes, fortalecer la identidad cultural compartida y generar espacios de encuentro entre comunidades, estudiantes, artistas e investigadores.



Todas las actividades son gratuitas, con jornadas abiertas a la comunidad y encuentros especialmente dirigidos a estudiantes.



La organización invita a la comunidad magallánica a participar de esta conmemoración, que pone en valor dos siglos de historia y los profundos lazos culturales que unen a Chiloé con el territorio austral.



Programa Cultural Bicentenario Chiloé–Magallanes 2026

17 al 22 de noviembre

Puerto Natales · Punta Arenas · Porvenir



Organiza: Centro Hijos de Chiloé de Punta Arenas.

Financia: Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Colabora: Corporación Cultural de Desarrollo e Innovación Chiloé, junto a municipios e instituciones locales.







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