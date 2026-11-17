Durante una entrevista en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, José Raúl Alvarado abordó los desafíos de la primera infancia, el fortalecimiento de la lectoescritura, la convivencia escolar y las iniciativas para ampliar las actividades extraprogramáticas dirigidas a estudiantes de la región.

El fortalecimiento de la educación desde la primera infancia, el desarrollo de habilidades de lectura y escritura, la promoción de espacios de participación juvenil y los avances en la instalación de la nueva educación pública fueron algunos de los temas abordados esta mañana por el seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado, durante su participación en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones.

En la conversación, la autoridad regional entregó detalles de las actividades que se están impulsando durante noviembre para promover la educación parvularia, explicó los objetivos del programa Impulso Lector 2026 y dio a conocer el estado de la propuesta de Escuelas Abiertas, iniciativa que busca ampliar las oportunidades deportivas, culturales, científicas y recreativas para los estudiantes de Magallanes.

Educación parvularia: más de 1.300 cupos disponibles en la región

Uno de los principales temas de la entrevista fue el proceso de promoción y postulación a jardines infantiles y salas cuna para el año 2027. Alvarado destacó la capacidad instalada que existe en Magallanes y la necesidad de que las familias conozcan las alternativas disponibles, junto con los beneficios que entregan las distintas instituciones sostenedoras.

La autoridad señaló que la región cuenta con establecimientos pertenecientes a Fundación Integra, JUNJI y los jardines infantiles vinculados a los Servicios Locales de Educación Pública, precisando que actualmente existen más de 1.300 cupos disponibles.

“En educación parvularia en Magallanes tenemos una variedad de jardines infantiles, tenemos varios sostenedores, por un lado tenemos lo que es integra, la junji, los vtf que corresponden a los servicios locales de educación pública y donde tenemos al día de hoy más de 1300 cupos disponibles en sala cunas y jardines infantiles y donde tenemos actualmente una matrícula de 3126 alumnos”, indicó.

En ese contexto, explicó que durante noviembre se desarrollarán jornadas informativas en las capitales provinciales, con la participación de las tres instituciones, para acercar a las familias a la oferta educativa y dar a conocer el trabajo que se realiza diariamente en los establecimientos.

La primera actividad se efectuaría en Puerto Natales, en el gimnasio del Liceo Luis Cruz Martínez; posteriormente, el 24 de noviembre se realizaría una jornada en Punta Arenas, en el gimnasio de la población 18 de Septiembre. La programación contempla además actividades el día 26 en Tierra del Fuego y el 27 en Puerto Williams.

El seremi agregó que las familias podrán conocer directamente los establecimientos, recorrer sus salas y recibir información sobre las prestaciones que ofrecen. Asimismo, recordó que el proceso de postulación para el año 2027 estará disponible hasta el 27 de noviembre.

Pilotaje socioemocional para acompañar el desarrollo de los niños

En materia de educación inicial, Alvarado también anunció que durante marzo se espera comenzar un pilotaje enfocado en el desarrollo socioemocional de los niños y niñas, iniciativa que contará con el apoyo de la Subsecretaría de Educación Parvularia y el Ministerio de Educación.

El objetivo será acompañar a los párvulos durante las distintas transiciones educativas, desde la sala cuna y los niveles de transición hasta su incorporación a la enseñanza básica, procurando que estos cambios se desarrollen de manera adecuada.

“Además de eso, acá tengo una noticia que importa mucho, nosotros vamos a entrar el marzo del con un pilotaje que va a estar relacionado justamente con la parte socio-emocional de los pequeños para irlos preparando en su acompañamiento de su vida futura y para que vayamos paso a paso escalando los diversos niveles de enseñanza”, explicó.

La iniciativa busca trabajar aspectos como la voluntad, la disposición y el ánimo de los estudiantes, de manera que su llegada a primero básico esté acompañada de motivación por aprender.

En esa línea, el seremi sostuvo que el propósito es que los niños y niñas desarrollen progresivamente las habilidades necesarias para avanzar en su trayectoria escolar, especialmente en lectura, escritura y cálculo aritmético básico.

“Lo que más nos interesa a nosotros son los aprendizajes que nuestros alumnos deben alcanzar en cuarto año de enseñanza básica y por eso que todo este programa en sí está conectado para que finalmente podamos evaluar. Es decir, la meta está cumplida, nuestros alumnos son capaces de leer y de escribir correctamente en cuarto básico, tienen buen vocabulario y que además de eso se le inserte la parte del cálculo aritmético básico”, señaló.

El trabajo se enmarca en el programa Chile Aprende y Avanza, que apunta a fortalecer los aprendizajes desde los primeros niveles educativos y dar continuidad al desarrollo de las habilidades fundamentales durante el primer ciclo de enseñanza básica.

Impulso Lector 2026: evaluación nacional para fortalecer la lectura

Otro de los ejes abordados durante la entrevista fue el fortalecimiento de la lectoescritura. Al respecto, Alvarado destacó el lanzamiento del programa Impulso Lector 2026, iniciativa que se implementará por primera vez a nivel nacional y que contempla una evaluación censal dirigida a estudiantes de segundo año de enseñanza básica.

El objetivo es identificar las dificultades que puedan existir en el proceso de aprendizaje de la lectura, particularmente en comprensión y fluidez lectora, para posteriormente implementar medidas que permitan mejorar los resultados.

“Este año se lanza el programa Impulso Lector 2026, y esa es otra actividad digamos inédita en nuestro país, y se quiere justamente hacer una evaluación nacional para poder fortalecer el aprendizaje de la lectura de los alumnos de segundo año de enseñanza básica”, manifestó el seremi.

Alvarado explicó que la evaluación permitirá conocer las capacidades de los estudiantes para comprender información, interpretar contenidos y relacionar ideas presentes tanto en textos literarios como no literarios.

Asimismo, hizo hincapié en que la fluidez lectora no debe entenderse solamente como la rapidez con que se lee, sino también como la capacidad de comprender aquello que se está leyendo.

“Por lo tanto, nos permite conocer a través de esta muestra censal la capacidad de los estudiantes para comprender información interpretada y relacionar ideas presentes en textos literarios y no literarios. La fluidez que es muy importante, es decir, cuando hablamos de fluidez es la velocidad que uno debe tener cuando lee un párrafo, pero no se trata solamente de leer rápido, sino que se trata de entender y de comprender lo que se está leyendo”, precisó.

La información que entregue este proceso permitirá detectar las falencias y establecer acciones remediales para fortalecer los aprendizajes, considerando que el desarrollo de estas competencias durante los primeros años resulta determinante para el desempeño académico posterior.

Junto con ello, la autoridad mencionó otras iniciativas que se continuarán promoviendo en los establecimientos, entre ellas los torneos de debate, concursos y programas de inglés Abre Puertas, destacando la importancia de generar experiencias educativas que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades comunicativas y relacionarse con jóvenes de otros establecimientos.

En particular, valoró la participación de estudiantes del Liceo en una competencia nacional, donde alcanzaron el séptimo lugar, experiencia que calificó como un logro que contribuye a ampliar sus oportunidades de aprendizaje.

Escuelas Abiertas: propuesta busca ampliar actividades deportivas y culturales

Durante la conversación también se abordó el proyecto de Escuelas Abiertas, iniciativa que la Seremi de Educación está trabajando con el Gobierno Regional y que busca generar más espacios de participación para los estudiantes, especialmente en ámbitos vinculados con la salud mental, la convivencia escolar y la educación integral.

Alvarado informó que ya se realizó un primer encuentro con el gobernador regional, instancia en la que se entregó un documento inicial y se recibieron observaciones. Según explicó, durante esta jornada se enviaría una segunda versión de la propuesta para continuar avanzando en su evaluación.

El seremi destacó que el proyecto considera dos grandes líneas de trabajo: por una parte, fortalecer la salud mental, las relaciones humanas y la convivencia al interior de las comunidades educativas; y por otra, ofrecer actividades que permitan a los jóvenes desarrollar sus intereses fuera del horario habitual de clases.

“Como secretario ministerial de educación, con la participación de los estudiantes de los distintos establecimientos educacionales de Magallanes en los dos frentes que nosotros estamos y hemos estado trabajando, uno en lo que es justamente la salud mental, la convivencia con las relaciones humanas al interior de los establecimientos educacionales, que importa muchísimo, por supuesto, y atacar esa situación a través de la educación integral, porque esa es la respuesta que nosotros queremos entregar”, sostuvo.

La propuesta contempla actividades deportivas, culturales, científicas, medioambientales y relacionadas con la salud, además de alternativas como teatro, música, coros y festivales. La intención es que los estudiantes puedan participar en iniciativas que respondan a sus intereses, incluso en establecimientos distintos al que asisten regularmente.

En cuanto a su alcance territorial, Alvarado indicó que la intención es que el programa pueda llegar a todas las provincias de Magallanes y no quede limitado a Punta Arenas. Sin embargo, aclaró que su implementación dependerá de la disponibilidad presupuestaria y de la colaboración de los distintos actores involucrados.

“Lo importante de esto es que el estudiante podría participar igual en el colegio que él estima conveniente si es que esa actividad es novedosa, atractiva, importante, lo puede hacer, basta con ser estudiante para poder participar de esta actividad y esto tendría que llegar a todas las provincias de la Región de Magallanes, no sería solamente Punta Arenas”, explicó.

La iniciativa considera inicialmente a estudiantes de enseñanza media, con la posibilidad de ampliar progresivamente su cobertura, de acuerdo con las condiciones que se vayan generando.

Para concretarla, la Seremi espera contar con el respaldo del Gobierno Regional, el Consejo Regional, los sostenedores y los establecimientos educacionales, además de profesionales que puedan colaborar en el desarrollo de las actividades.

“Entonces lo que nosotros queremos es que nos cobijemos bajo el alero de este paraguas que va a nutrir, digamos, no solamente la oferta, pero esa oferta va a estar también atendida por lo que es el recurso económico y por los profesionales que puedan colaborar por los propios sostenedores que tengan la voluntad y la disposición de que sus establecimientos educacionales permanezcan un poquito más de tiempo abierto, que los espacios de las escuelas se ocupen con los alumnos”, planteó.

El seremi agregó que la propuesta contempla que los jóvenes puedan participar en encuentros y competencias provinciales y regionales, fortaleciendo la identidad de sus establecimientos, la colaboración y la solidaridad.

En ese sentido, adelantó que también se buscará presentar el proyecto ante el área de educación del Gobierno Regional y los integrantes del CORE, instancia en la que se espera que los propios estudiantes puedan exponer sus argumentos y explicar qué espacios y actividades consideran necesarios.

Instalación del SLEP: autoridad destacó acuerdos y acercamiento con funcionarios

Otro de los puntos abordados fue el proceso de instalación de la nueva educación pública y las dificultades que se han presentado durante la transición desde las corporaciones municipales hacia el Servicio Local de Educación Pública, incluyendo las situaciones que han involucrado a asistentes de la educación en Puerto Natales.

Consultado por la llegada del director ejecutivo del SLEP y las gestiones realizadas para abordar los conflictos, Alvarado manifestó una evaluación positiva, destacando la disposición de las autoridades y los acuerdos alcanzados para resolver las dificultades.

“Yo lo veo con muy buenos ojos, creo de que ha habido un acercamiento muy grande, hay una muy buena voluntad, una muy buena disposición de parte de quien ejerce justamente el cargo de director de servicio y esa voluntad y esa disposición se ha visto reflejada en la solución, digamos, a las dificultades que han habido”, afirmó.

La autoridad valoró que se hayan generado acuerdos que, a su juicio, han permitido entregar mayor tranquilidad a los funcionarios y a las comunidades educativas involucradas.

También destacó la visita del director de la Dirección de Educación Pública a Magallanes, señalando que su presencia constituye una señal de compromiso desde el nivel central para avanzar en la resolución de los problemas.

“Y gracias, digamos, de que las autoridades nacionales también han estado disponibles, han estado dispuesta el viaje del propio director de la DEP a Magallanes. Eso indica una señal muy potente de que la disposición, la voluntad siempre ha estado y también de parte del Ministerio de Educación, de nuestra ministra”, expresó.

Alvarado sostuvo que la resolución de estas situaciones permitirá dar mayor estabilidad al sistema educativo regional y contribuirá a finalizar de buena manera el año académico.

Admisión Escolar 2027: periodo complementario finaliza el 19 de noviembre

Finalmente, el seremi se refirió al proceso de Admisión Escolar 2027, cuyo periodo complementario de postulación finalizará el próximo 19 de noviembre.

La autoridad indicó que el procedimiento se ha desarrollado con normalidad y que las familias han continuado postulando a los establecimientos que mantienen vacantes disponibles.

“Sí, efectivamente, a pesar de que esto se ha ido dando de manera normal, ya han seguido familias postulando a sus hijos, a los distintos establecimientos que tienen vacantes, se están completando y eso va a llegar digamos a un término satisfactorio”, señaló.

Asimismo, recordó que durante marzo se vuelven a abrir instancias para atender a los estudiantes y familias que hayan quedado rezagados o que no hayan seleccionado un establecimiento durante los periodos regulares.

Alvarado concluyó manifestando su expectativa de cerrar satisfactoriamente el año escolar, destacando el trabajo que se está desarrollando en los distintos niveles educativos y las iniciativas que buscan fortalecer las oportunidades de aprendizaje y participación de niños, niñas y jóvenes de Magallanes.

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