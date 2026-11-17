​Con el objetivo de fomentar la actividad física, la recreación y la adopción de hábitos de vida saludables entre niños, niñas y adolescentes, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena realizó una entrega de implementos deportivos al Colegio Pierre Faure de Punta Arenas, en el marco del trabajo desarrollado por los programas de Promoción de la Salud y de Prevención del Consumo de Tabaco de la Autoridad Sanitaria.



Esta iniciativa busca contribuir al fortalecimiento de entornos escolares saludables, facilitando el desarrollo de actividades deportivas y recreativas que favorezcan el bienestar físico y mental de las y los estudiantes, además de promover conductas protectoras frente al consumo de tabaco y otros factores de riesgo para la salud.



El SEREMI de Salud (S) de Magallanes, Eduardo Castillo, destacó el trabajo conjunto que se ha desarrollado con el establecimiento educacional, especialmente en materia de prevención del tabaquismo, señalando que esta entrega constituye una forma de fortalecer dicha colaboración. Al respecto, manifestó: “Queremos agradecer y sobre todo destacar el trabajo colaborativo que hemos estado haciendo con el colegio Pierre Faure en la prevención del tabaco desde hace ya bastante tiempo, y por eso es que la entrega hoy día de implementos deportivos viene a reforzar ese trabajo, porque sabemos que el deporte no solo previene las acciones de riesgo en cuanto a consumo de tabaco, sino que también favorece un trabajo colaborativo y la recreación de los jóvenes. Por eso volvemos a agradecer y a fortalecer el compromiso de trabajo que estamos realizando acá en este colegio”.



En este contexto, Carla Castillo, encargada regional del Programa de Promoción de la Salud de la SEREMI, explicó que los implementos entregados corresponden a materiales del Programa de Alimentación Saludable y Actividad Física para Familias, los cuales se destinaron al establecimiento como una forma de reconocer y retribuir su permanente colaboración en iniciativas de prevención y promoción de la salud.



Asimismo, destacó que “este programa busca incentivar la práctica de actividad física y obviamente la alimentación saludable en niños y niñas. Lo que busca particularmente es incentivar a través del movimiento la incorporación de hábitos saludables y el factor protector que es la actividad física en la en las personas, en la primera infancia en particular”.



Por su parte, la rectora del Colegio Pierre Faure, Pilar Bahamóndez, valoró el aporte realizado por la SEREMI de Salud, indicando que “es importante porque nosotros apuntamos a la formación integral. De hecho, tenemos muchas actividades extracurriculares donde contamos con una alta participación, incluso niños que se incorporan en el mes de marzo y que terminan ahora en noviembre, y este año también caracterizadas por una asistencia permanente. Por lo tanto, esto viene a reforzar la implementación y también el mayor compromiso y mayor entusiasmo para participar”.



Finalmente, la SEREMI de Salud de Magallanes reiteró la importancia del trabajo conjunto con los establecimientos educacionales para promover hábitos saludables desde la infancia, fomentando la actividad física regular, la recreación y la prevención del consumo de tabaco como parte de una estrategia integral de cuidado de la salud y bienestar de la comunidad escolar.



