​Una exitosa nueva versión de la “Expo Integra” se vivió el viernes 13 de noviembre en la Zona Franca de Punta Arenas, donde Fundación Integra implementó un espacio de juego e información para acercar a las familias los proyectos educativos de sus salas cuna y jardines infantiles, junto con entregar orientación para las postulaciones 2027.



El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, afirmó que “vivimos una hermosa jornada, fue una oportunidad para que niños y niñas disfrutaran de diversos espacios lúdicos y experiencias educativas, mientras sus familias pudieron conocer nuestra propuesta pedagógica y oportunidades de aprendizaje, bienestar y desarrollo para la primera infancia”.



La “Expo Integra 2026” reunió a los jardines infantiles Josefina Braun, Hipai Yefacel, Magallanes, Keola Kipa, Hitipan, Los Pioneros, Akar y Vientos del Sur de Punta Arenas. También convocó al equipo de oficina regional, con la difusión de Fonoinfancia, el programa Tardes de Juego en mi Jardín y un punto de postulación, a cargo del departamento de Cobertura y Asistencia, que permitió resolver dudas y apoyar a las familias con este proceso.



“Invitamos a las familias a ser parte de nuestras comunidades educativas, postulando a las salas cuna y jardines infantiles de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, en un trámite que es 100% online, a través de www.integra.cl, y que permite postular a todos los establecimientos de su preferencia, ya sea por cercanía al hogar, al trabajo o sello pedagógico. Lo importante es asegurarse de finalizar la postulación antes del 27 de noviembre”, planteó el director regional de Fundación Integra.



Esta actividad se realizó en el marco del Mes de la Educación Parvularia y del proceso de postulación y matrícula 2027, relevando la importancia de este nivel educativo para el desarrollo de niñas y niños.



En la instancia, el seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado Díaz, destacó que “con motivo del Mes de la Educación Parvularia, la Secretaría de Educación junto con Fundación Integra, la Junji y el Servicio Local de Educación Pública, queremos dar a conocer a la ciudadanía el trabajo que se realiza en los jardines infantiles de la región. Así también, con el plan Chile Aprende y Avanza, impulsado por el Ministerio de Educación, queremos destinar todo nuestro tiempo y todo nuestro trabajo para asegurar los procesos de aprendizaje y mejorar la calidad de la educación, desde la primera infancia”.

