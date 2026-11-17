La incorporación de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas fue uno de los principales temas abordados esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, que contó con la participación de Javier Romero, director regional de Corfo, y Tomás Enríquez, cofundador y gerente general de OMIA.

Durante la entrevista, ambos dieron a conocer el desarrollo de esta empresa tecnológica, que creó una plataforma de gestión financiera basada en inteligencia artificial, y presentaron una convocatoria dirigida a tres pymes de Magallanes interesadas en incorporar esta solución a sus procesos administrativos y contables.

La iniciativa forma parte del programa Pyme Digital Magallanes, cuyo propósito es acercar nuevas herramientas tecnológicas al sector empresarial regional, facilitar la modernización de sus procesos y contribuir a disminuir las brechas de digitalización que enfrentan especialmente las pequeñas y medianas empresas.

Corfo y el financiamiento de emprendimientos innovadores

Al inicio de la conversación, Javier Romero explicó el funcionamiento de los instrumentos de apoyo de Corfo para emprendimientos en etapas tempranas, tomando como ejemplo el desarrollo de OMIA, empresa que recibió financiamiento a través del programa Semilla Inicia.

Este instrumento está orientado a personas emprendedoras y empresas que buscan transformar una idea en un negocio, desarrollar una solución innovadora o avanzar en la validación de un proyecto. Su objetivo es entregar recursos para que iniciativas que se encuentran en sus primeras etapas puedan materializarse y convertirse en emprendimientos con posibilidades de crecimiento.

Semilla Inicia contempla un financiamiento de hasta $15 millones, con un porcentaje de cofinanciamiento que permite respaldar el desarrollo de los proyectos seleccionados.

En el caso de OMIA, la adjudicación de este instrumento permitió avanzar en la construcción de una plataforma tecnológica destinada a facilitar la administración financiera de las pequeñas y medianas empresas mediante herramientas de inteligencia artificial.

La experiencia fue presentada como un ejemplo de cómo los instrumentos públicos pueden contribuir al desarrollo de soluciones tecnológicas, acompañando a los emprendedores desde la identificación de una necesidad hasta la creación de un producto con potencial de aplicación en el mercado.

OMIA: inteligencia artificial para simplificar la gestión financiera de las empresas

Tomás Enríquez explicó que el origen de OMIA estuvo relacionado con una necesidad que experimentó al administrar las finanzas de una empresa anterior. A partir de esa experiencia y de conversaciones con otros empresarios, identificó dificultades recurrentes en los procesos de facturación, seguimiento de pagos, cobranza y organización de documentos.

Muchas empresas comienzan gestionando sus operaciones mediante planillas de Excel y procedimientos manuales. Sin embargo, a medida que aumentan sus actividades y crece el volumen de información, requieren incorporar herramientas tecnológicas que permitan ordenar sus procesos y mantener un mayor control financiero.

A partir de ese diagnóstico, el equipo fundador de OMIA identificó una oportunidad para desarrollar una solución que aprovechara las nuevas posibilidades de la inteligencia artificial y facilitara la interacción entre los usuarios y la información de sus propios negocios.

La principal característica de la plataforma es que permite realizar consultas en lenguaje cotidiano para obtener información financiera de una empresa. De esta manera, un propietario puede preguntar quiénes mantienen pagos pendientes, cuáles son las facturas que todavía no han sido canceladas o qué compromisos de pago debe gestionar.

La herramienta también dispone de una interfaz visual para quienes prefieren revisar directamente sus documentos, identificar pagos recibidos y pendientes, organizar tareas administrativas y realizar seguimiento a clientes.

Así, OMIA busca adaptarse a las distintas necesidades de una empresa, tanto de sus propietarios como de las personas encargadas de las labores administrativas, contables y de cobranza.

La plataforma ya cuenta con 38 empresas clientes

Durante la entrevista, Enríquez informó que OMIA comenzó a operar en junio de 2026 y que en julio inició su etapa comercial. Desde entonces, ha incorporado 38 clientes, principalmente de Santiago y otras regiones del país.

Entre sus usuarios existen empresas que gestionan aproximadamente 95 documentos mensuales mediante la plataforma, mientras que otras alcanzan alrededor de 400 documentos en el mismo periodo.

Aunque la compañía ya cuenta con clientes en funcionamiento, el equipo identificó en Magallanes una oportunidad para ampliar su presencia y acercar estas herramientas a empresas que todavía mantienen procedimientos administrativos tradicionales.

Uno de los principales desafíos consiste en demostrar que la incorporación de tecnología puede ser más sencilla de lo que muchos empresarios imaginan y que no necesariamente requiere reemplazar todos los sistemas que utilizan actualmente.

En ese sentido, la plataforma permite que las empresas incorporen determinadas funciones, como la gestión de cobranzas y el seguimiento de facturas, sin abandonar necesariamente sus sistemas tradicionales de facturación.

La propuesta apunta a que las pymes puedan modernizar sus procesos de manera gradual, aprovechando herramientas que reduzcan tareas manuales y faciliten el acceso a información relevante para la toma de decisiones.

Convocatoria para tres pymes de Magallanes: 13 meses de servicio gratuito

Uno de los principales anuncios realizados durante el programa fue la convocatoria impulsada por OMIA para seleccionar a tres empresas de Magallanes que podrán utilizar su plataforma durante 13 meses sin costo.

La iniciativa está dirigida a propietarios de empresas y personas que trabajan en pequeñas y medianas empresas que enfrentan dificultades relacionadas con la administración de facturas, el seguimiento de pagos y la organización de sus procesos financieros.

Las empresas interesadas deberán ingresar sus antecedentes y describir la situación que buscan resolver. A partir de las postulaciones recibidas, se seleccionarán tres casos que recibirán acompañamiento para implementar la herramienta y mejorar su gestión.

El proceso estará abierto hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que los tres seleccionados serán anunciados durante enero de 2027.

Cada empresa beneficiada tendrá acceso a 13 meses de utilización de la plataforma sin costo y contará con apoyo durante el proceso de implementación. Además, la iniciativa contempla la participación de especialistas en tributación y contabilidad de Auren, quienes colaborarán en el trabajo con las empresas seleccionadas.

Otro de los objetivos es desarrollar casos de éxito que permitan mostrar los resultados de la incorporación de tecnología en empresas regionales y dar visibilidad a las experiencias de transformación digital que puedan replicarse en otros negocios.

Las postulaciones se realizan a través del sitio web omia.cl/magallanes, donde las empresas pueden ingresar sus datos y explicar sus necesidades. Asimismo, quienes no resulten seleccionados podrán mantener contacto con la compañía para conocer la plataforma y evaluar otras alternativas de incorporación.

Seguridad y facilidad de implementación entre las principales consultas

Durante la conversación también se abordaron las principales inquietudes que presentan las empresas interesadas en utilizar OMIA.

Una de las preocupaciones más frecuentes está relacionada con la seguridad de los datos y las credenciales de acceso, debido a que la plataforma necesita conectarse con información tributaria y financiera de cada negocio para desarrollar sus funciones.

Desde la empresa explicaron que el sistema utiliza los datos de las organizaciones para generar una representación de su información dentro de la plataforma y facilitar su procesamiento mediante inteligencia artificial. También señalaron que sus servicios están alojados en servidores de Microsoft y que trabajan bajo estándares de seguridad para proteger la información.

Otra inquietud habitual tiene relación con el tiempo necesario para implementar la herramienta y la posibilidad de mantener los sistemas de facturación que las empresas ya utilizan.

En este ámbito, OMIA permite incorporar sus funciones de cobranza y seguimiento sin que sea necesario dejar de facturar mediante una plataforma tradicional. En caso de que una empresa decida trasladar completamente su operación, el proceso de migración puede tomar entre uno y dos días, dependiendo del volumen de información.

La compañía también destacó que su modelo de servicio no contempla contratos de permanencia obligatoria, buscando que los clientes continúen utilizando la plataforma por su utilidad y los beneficios que entrega a sus operaciones.

Corfo anuncia convocatoria del DFL 15 y próximos concursos Semilla

En el último tramo de la entrevista, Javier Romero entregó información sobre otros instrumentos de apoyo disponibles para las empresas de Magallanes, destacando la apertura de la convocatoria del DFL 15, realizada el 16 de noviembre.

Este beneficio, administrado por Corfo y correspondiente al Ministerio de Hacienda, permite recuperar el 20% de determinadas inversiones realizadas por empresas de la región.

La convocatoria considera inversiones correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026, por lo que las empresas pueden presentar antecedentes de proyectos e inversiones efectuadas durante esos periodos, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en las bases.

El plazo de postulación se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, a las 15:00 horas. Los antecedentes, requisitos y procedimientos se encuentran disponibles en el sitio web oficial de Corfo.

El director regional también adelantó que próximamente se abrirán nuevas convocatorias nacionales de los programas Semilla Inicia y Semilla Expande, destinados a apoyar emprendimientos en distintas etapas de desarrollo.

Mientras Semilla Inicia está orientado a proyectos en etapas tempranas, Semilla Expande apunta a empresas que ya cuentan con funcionamiento comercial y ventas, y que requieren recursos para continuar creciendo, ampliar sus operaciones y fortalecer su presencia en el mercado.

Corfo también impulsa iniciativas para desestacionalizar el turismo

Finalmente, Romero se refirió al trabajo de Corfo junto a organizaciones y empresas del sector turístico, destacando una actividad realizada en la provincia de Última Esperanza con operadores turísticos de distintos países.

La iniciativa se desarrolló en el marco de un programa Red Asociativa, orientado a fortalecer la colaboración entre empresas del rubro y contribuir a la desestacionalización del turismo en Torres del Paine.

El objetivo es ampliar el periodo de actividad turística, buscando atraer visitantes tanto al inicio como al término de la temporada tradicional y generar nuevas oportunidades para los operadores y prestadores de servicios de la zona.

De esta manera, la entrevista permitió conocer distintas herramientas disponibles para el desarrollo empresarial de Magallanes, desde el financiamiento inicial de emprendimientos hasta la incorporación de inteligencia artificial, el crecimiento de empresas y el fortalecimiento de actividades productivas regionales.





​

