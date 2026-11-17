Clínica RedSalud Magallanes obtuvo el primer lugar en la categoría Líderes Regionales de la 2.ª edición de Merco Salud de la Región de Magallanes, medición que reconoce a los hospitales, clínicas y servicios clínicos con mejor reputación en 2026.



Merco Salud es un estudio independiente que evalúa el prestigio de todo el sistema de salud chileno, combinando la percepción de médicos, profesionales sanitarios y directivos del sector con indicadores objetivos de calidad y gestión clínica. Todo el proceso metodológico cuenta con la auditoría externa de KPMG.



“Lo que nos ha llevado a este reconocimiento es el trabajo en equipo para construir una clínica que combina calidad médica, compromiso con las personas y conexión con las necesidades de nuestra región. Ser líderes en reputación regional en Merco Salud 2026 es especialmente significativo, porque refleja el esfuerzo sostenido de nuestros equipos y la confianza que hemos ido construyendo con nuestros pacientes y con toda la comunidad de Magallanes”, afirmó la Dra. Gabriela Kuzmanic , directora médica de Clínica RedSalud Magallanes.



Descentralización de la medicina de alta complejidad



El resultado obtenido en Punta Arenas forma parte del desempeño nacional de RedSalud, que en esta medición obtuvo el primer lugar de Líderes Regionales en cinco zonas a lo largo del país: Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins, Biobío y Magallanes.



En esa línea, el gerente de Red de RedSalud, Sebastián Buzeta, destacó el rol estratégico que cumplen las clínicas regionales dentro de la red. “La descentralización de la alta complejidad permite acercar una atención de salud de calidad a los pacientes en sus propias regiones: de hecho, en 2025 el 40% de nuestras consultas y cirugías se realizaron en regiones. Que cinco de nuestras clínicas lideren en reputación regional refleja la solidez de los estándares clínicos y operacionales compartidos en toda la red y en un gran cuerpo médico”, señaló.



