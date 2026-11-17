En el marco de la primera ventana de operaciones del Rompehielos AGB-46 "Almirante Viel" en el Territorio Chileno Antártico, la Armada de Chile efectuó durante la jornada del 14 de noviembre las ceremonias de cambio de mando de sus dos reparticiones permanentes en el continente blanco: la Base Naval "Capitán Arturo Prat" y la Gobernación Marítima de la Antártica Chilena y Capitanía de Puerto de Bahía Fildes.

Ambas actividades tuvieron como interventor al Comandante del AGB-46 "Almirante Viel", Capitán de Navío Mario Costa Guilisasti, unidad operativa de la Tercera Zona Naval que se encuentra desplegada en aguas australes ejecutando tareas de sostenimiento logístico y relevo de dotaciones.

Relevo en Bahía Chile rumbo a los 80 años de Base Prat

En el frontis de la Base Naval Antártica "Capitán Arturo Prat", ubicada en Bahía Chile (Isla Greenwich), el Capitán de Corbeta OM José Luis Bravo entregó el mando al Capitán de Corbeta OM Christián González.

La jornada incluyó un servicio de acción de gracias oficiado por el Capellán Naval, Capitán de Corbeta RL José Bravo Carvallo, y el balance del comandante saliente, quien agradeció el compromiso de su dotación, recibiendo el tradicional gallardete de mando de manos del Condestable de la repartición, Suboficial (Ec. Sm) Claudio Fuentes. La nueva dotación asume tras un año de apresto antártico para liderar la base en el período en que conmemorará su 80° aniversario como primer enclave permanente de Chile en la Antártica.

Continuidad marítima en Bahía Fildes

Durante esa misma jornada, pero en la Isla Rey Jorge —y ante representantes de operadores antárticos nacionales e internacionales—, se realizó el cambio de mando de la Gobernación Marítima de la Antártica Chilena y Capitanía de Puerto de Bahía Fildes, donde el Capitán de Fragata Litoral Horacio Hurtado Accatini hizo entrega del cargo al Capitán de Fragata Litoral Ricardo Henríquez Kremer para el período 2026-2027.

Durante su discurso de despedida, el Comandante Hurtado destacó el trabajo coordinado con la comunidad científica y logística de Bahía Fildes frente al sostenido aumento de la actividad marítima en la zona. Con la asunción del Comandante Henríquez, la repartición proyecta cuatro décadas de labor como Autoridad Marítima en el extremo austral, resguardando la seguridad de la navegación, la vida humana en el mar y el medio ambiente acuático.