Durante una entrevista en Polar Comunicaciones, Samara Hernández, referente de Resolutividad de Atención Primaria de Salud, y la doctora Milisette Neira, referente GES, dieron a conocer los operativos realizados durante 2026, las próximas atenciones programadas y las medidas implementadas para mejorar el acceso de los usuarios a prestaciones de salud en la región.

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, esta mañana, Samara Hernández y la doctora Milisette Neira abordaron el trabajo que desarrolla el Servicio de Salud de Magallanes para disminuir los tiempos de espera, fortalecer la atención primaria y mejorar la capacidad de respuesta de la red asistencial, mediante operativos médicos, convenios de colaboración y nuevas estrategias de atención.

Las profesionales, integrantes de la unidad de oferta y demanda del Servicio de Salud de Magallanes, explicaron que una de las principales líneas de trabajo consiste en identificar las especialidades que presentan mayores brechas de atención, una demanda elevada y tiempos de espera prolongados. A partir de ese diagnóstico se gestionan alternativas con instituciones, sociedades científicas, clínicas y equipos médicos de otras regiones del país, con el propósito de trasladar especialistas hasta Magallanes y resolver parte de las prestaciones pendientes.

Durante 2026 se han concretado siete operativos médicos, principalmente en áreas como oftalmología y traumatología, además de intervenciones desarrolladas en distintas comunas de la región. Entre las iniciativas destacadas se encuentra el operativo Acrux, que durante mayo permitió realizar más de 800 prestaciones médicas en Puerto Williams y Porvenir; la ronda traumatológica efectuada en agosto en el Hospital de Puerto Natales, donde se atendió a cerca de 100 pacientes, y el operativo oftalmológico de septiembre en la provincia de Última Esperanza, que contempló atenciones para aproximadamente 350 usuarios.

A estas acciones se sumó el primer operativo de cirugía plástica realizado en Magallanes los días 13 y 14 de noviembre, gracias a la colaboración de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica. La actividad contó con ocho especialistas y dos arsenaleras, quienes trabajaron junto al Hospital Clínico de Magallanes y permitieron que 17 personas accedieran a intervenciones quirúrgicas.

Dentro de este operativo se atendió especialmente a seis mujeres que habían recibido tratamiento por cáncer de mama y se encontraban a la espera de una reconstrucción mamaria, prestación de especial relevancia para la continuidad de sus procesos de recuperación.

La organización de estos operativos requiere una planificación anticipada que comienza con la revisión de las listas de espera y la identificación de los diagnósticos que pueden ser abordados por los equipos externos. Posteriormente, se establecen los contactos con las instituciones colaboradoras y se coordinan las prestaciones, fechas, disponibilidad de especialistas y requerimientos de los establecimientos de salud que recibirán a los profesionales.

Este proceso también considera aspectos logísticos, como el traslado, alojamiento y alimentación de los equipos médicos, además de la coordinación con el Hospital Clínico y los hospitales comunitarios para contactar a los pacientes y confirmar su asistencia.

En esa línea, las referentes destacaron la importancia de que los usuarios mantengan actualizados sus datos de contacto, especialmente sus números telefónicos y direcciones, tanto en los centros de atención primaria como en el Hospital Clínico. La posibilidad de comunicarse oportunamente con las personas que se encuentran en lista de espera resulta fundamental para organizar las agendas, asignar los cupos disponibles y evitar que las prestaciones se pierdan por dificultades de contacto o inasistencias.

Colaboración entre instituciones permitió ampliar las atenciones

Otra de las estrategias desarrolladas durante el año fue la coordinación con el Hospital Naval de Punta Arenas, que los días 30 y 31 de octubre recibió a especialistas para atender a pacientes de su propia institución y, adicionalmente, facilitó cupos para usuarios pertenecientes a FONASA.

La colaboración permitió que personas de la red pública accedieran a prestaciones de cinco especialidades, con cerca de 50 pacientes atendidos, principalmente en el área de oftalmología. Las atenciones se distribuyeron entre el Hospital Naval y el Hospital Clínico de Magallanes, ampliando las posibilidades de resolución para quienes permanecían en lista de espera.

Junto con destacar este tipo de iniciativas, durante la entrevista se relevó la necesidad de asegurar la continuidad de la atención después de cada operativo. Para ello, se está trabajando en la elaboración de informes que permitan entregar al Hospital Clínico los antecedentes de las prestaciones realizadas, las indicaciones médicas y los procedimientos que cada paciente debe continuar.

De esta manera, se busca evitar que la atención recibida durante una ronda o intervención externa sea una prestación aislada, permitiendo que las personas puedan acceder posteriormente a controles, exámenes, tratamientos o ayudas técnicas, según corresponda a su condición de salud.

Próximos operativos en Puerto Natales y Punta Arenas

Respecto de las actividades programadas para lo que resta del año, el Servicio de Salud contempla dos nuevos operativos. El primero corresponde a otorrinolaringología y se desarrollará en Puerto Natales, con apoyo de especialistas de UC Christus.

La llegada de estos profesionales al Hospital Augusto Essmann permitirá acercar las atenciones a los habitantes de Última Esperanza, evitando que deban trasladarse hasta Punta Arenas para acceder a consultas de esta especialidad. Esta modalidad resulta especialmente importante para personas mayores, usuarios que necesitan acompañamiento y habitantes de otras comunas que enfrentan dificultades para viajar, particularmente durante los meses de invierno.

El segundo operativo estará enfocado en cirugía vascular y se realizará en el Hospital Clínico de Magallanes, en Punta Arenas, mediante un trabajo conjunto con FONASA y CAPREDENA. La iniciativa busca abordar la demanda de pacientes que requieren cirugías de várices, considerando la brecha existente de especialistas vasculares en el establecimiento y la necesidad de responder a prestaciones que pueden quedar postergadas frente a otras prioridades médicas.

Refuerzo de atenciones oftalmológicas y vicios de refracción

La oftalmología continúa siendo una de las especialidades con mayor demanda en la región, situación relacionada tanto con la falta de especialistas como con el envejecimiento de la población y la frecuencia de enfermedades que afectan la salud visual.

En este ámbito, el Servicio de Salud está reforzando las atenciones por vicios de refracción, que permiten evaluar si una persona necesita lentes y confirmar el diagnóstico correspondiente. Actualmente, alrededor de 100 pacientes derivados desde la atención primaria son enviados mensualmente al Hospital Clínico para este tipo de evaluación.

Para aumentar la capacidad de respuesta, se están destinando recursos adicionales que permiten contar con un tecnólogo médico en extensión horaria y realizar atenciones durante los días sábados.

A estas medidas se suman los recursos entregados por el Gobierno Regional, que ha respaldado proyectos presentados por el Hospital Clínico de Magallanes para desarrollar distintas prestaciones de especialidad fuera del horario habitual. Estas iniciativas buscan aprovechar la capacidad de atención disponible y responder a las necesidades que mantienen una mayor demanda.

Resolutividad en Atención Primaria busca acercar especialidades a la comunidad

Desde el área de Atención Primaria de Salud, Samara Hernández explicó el funcionamiento del Programa de Resolutividad, iniciativa de reforzamiento que busca entregar determinadas prestaciones de especialidad directamente a la comunidad, fortaleciendo la capacidad de respuesta de los CESFAM, establecimientos comunitarios y postas rurales.

El programa contempla atenciones oftalmológicas, consultas por vicios de refracción y tamizajes de retinopatía diabética, además de prestaciones de otorrinolaringología, gastroenterología y cirugía menor. Estas últimas se encuentran disponibles en determinadas comunas, entre ellas Punta Arenas y Puerto Natales.

En el caso de la oftalmología, Punta Arenas cuenta con una Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO), mientras que en otras localidades se destinan recursos para acceder a consultas de oftalmólogos y tecnólogos médicos.

La cobertura de estas estrategias se extiende a diferentes sectores de la región, incluyendo Puerto Natales, Porvenir, San Gregorio, Laguna Blanca y Río Verde, además de las postas de salud. El objetivo es que una parte de las necesidades de los usuarios pueda resolverse en sus propios establecimientos, evitando derivaciones innecesarias hacia el nivel secundario y contribuyendo a descongestionar el Hospital Clínico.

Trabajo para mejorar el cumplimiento de las garantías GES

Durante la entrevista también se abordó la situación de las Garantías Explícitas en Salud (GES), cuyo funcionamiento se diferencia de las listas de espera generales, debido a que contempla plazos de atención establecidos por ley para determinadas patologías, exámenes, tratamientos y entrega de medicamentos.

Cuando un usuario presenta un problema de salud que no está incluido en las garantías GES y requiere atención de especialidad, pasa a una lista de espera general. En cambio, cuando su diagnóstico corresponde a una patología cubierta por este sistema, la atención debe desarrollarse dentro de los plazos definidos en la normativa.

En este contexto, la referente GES explicó que el Hospital Clínico de Magallanes ha desarrollado una reestructuración de sus procesos para mejorar la atención y priorizar a los pacientes que cuentan con estas garantías. Entre las medidas se encuentran la revisión de la producción del establecimiento, la optimización de los horarios institucionales y la realización de compras y licitaciones para acceder a prestaciones que presentan brechas importantes.

Uno de los ejemplos corresponde a las cirugías de cataratas, especialidad en la que la falta de médicos y la alta demanda hacen necesario complementar la capacidad del hospital mediante la contratación de servicios externos.

Puerto Natales avanza en autonomía para realizar exámenes de fondo de ojo

Una de las brechas abordadas durante la conversación corresponde a los exámenes de fondo de ojo en Puerto Natales, procedimiento fundamental para detectar posibles daños en la retina de personas que viven con diabetes.

Durante la última semana de octubre se realizó un operativo adicional en el que una empresa proveniente de Santiago efectuó 400 exámenes de fondo de ojo. Paralelamente, el CESFAM Juan Losisch se encuentra en proceso de adquisición de una cámara retinal, equipamiento que permitirá al establecimiento realizar estos procedimientos de manera más independiente y reducir la necesidad de recurrir a compras externas.

La incorporación de esta tecnología busca fortalecer la capacidad local de atención y avanzar hacia una solución permanente para una de las brechas identificadas en la provincia de Última Esperanza.

Sin embargo, junto con mejorar la disponibilidad de equipamiento y profesionales, también se ha detectado una importante inasistencia de pacientes convocados para realizarse este examen. Esta situación preocupa debido a que la retinopatía diabética puede provocar daños progresivos en la visión cuando no se detecta y trata oportunamente.

Por este motivo, se hizo un llamado a las personas con diabetes a mantener sus controles y acudir a los exámenes de fondo de ojo cuando sean convocadas, considerando que la detección temprana permite identificar complicaciones y prevenir consecuencias graves, incluida la pérdida de visión.





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