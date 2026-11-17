El fundador de AstroKidz, Ian Hutcheon, y la poeta de Porvenir y participante del encuentro, Ashle Ozuljevic, dieron a conocer en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones los principales objetivos de esta iniciativa, que busca vincular el conocimiento científico con las expresiones artísticas y acercar estas experiencias a niños, jóvenes y adultos.

La astronomía, la ciencia, la literatura y la poesía forman parte de la propuesta del Festival Acrux, encuentro que busca generar espacios de colaboración entre distintas disciplinas y acercar sus contenidos a la comunidad de la Región de Magallanes. Esta iniciativa fue abordada esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, donde participaron Ian Hutcheon, fundador de AstroKidz y parte del equipo del festival, junto a Ashle Ozuljevic, poeta de Porvenir e invitada a esta edición.

Durante la conversación, los participantes destacaron el carácter interdisciplinario del encuentro, que propone superar la tradicional separación entre las ciencias y las humanidades, utilizando el arte como una herramienta para explorar, interpretar y comunicar fenómenos relacionados con el universo, la naturaleza y el entorno.

AstroKidz: acercando la astronomía a las nuevas generaciones

Ian Hutcheon explicó que AstroKidz surgió a partir de un observatorio astronómico ubicado en la Región de O’Higgins, fundado en 2007, desde donde comenzó a desarrollarse un trabajo de divulgación científica dirigido principalmente a establecimientos educacionales y municipios.

Con el paso de los años, el proyecto amplió su cobertura y actualmente cuenta con cinco equipos que recorren distintas zonas del país, llevando experiencias educativas mediante planetarios, muestras de meteoritos y actividades interactivas relacionadas con la astronomía y otras áreas de la ciencia.

La participación de AstroKidz en el Festival Acrux permitió incorporar esta propuesta a la programación regional, ofreciendo experiencias que buscan despertar la curiosidad y facilitar el aprendizaje mediante la observación y la interacción directa con distintos elementos científicos.

Hutcheon también destacó el creciente interés de las nuevas generaciones por comprender fenómenos astronómicos complejos. Según explicó, actualmente es frecuente que niños de cuatro o cinco años manifiesten curiosidad por temas como los agujeros negros, lo que refleja una mayor disposición a profundizar en contenidos científicos desde edades tempranas.

Este cambio representa una oportunidad para fortalecer la educación científica mediante experiencias que permitan responder preguntas, estimular la imaginación y acercar conocimientos que habitualmente se presentan de manera teórica.

Desinformación e inteligencia artificial: el desafío de enseñar a pensar críticamente

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el impacto de las redes sociales y la facilidad con que circula información en internet. Hutcheon planteó que la divulgación científica enfrenta actualmente el desafío de enseñar contenidos, pero también entregar herramientas para que las personas puedan distinguir entre información confiable y publicaciones falsas o equivocadas.

En ese escenario, el avance de la inteligencia artificial agrega nuevas dificultades, especialmente cuando se generan contenidos visualmente atractivos que pueden ser confundidos con registros reales o información científica comprobada.

Por ello, el trabajo educativo de AstroKidz no se limita a presentar fenómenos del universo, sino que también busca promover el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar aquello que se observa en las plataformas digitales.

La reflexión apunta especialmente a las nuevas generaciones, que crecen en un entorno de permanente acceso a contenidos y herramientas tecnológicas, por lo que resulta fundamental fortalecer sus capacidades para analizar y evaluar la información.

Ciencia y poesía: un encuentro entre disciplinas complementarias

Por su parte, Ashle Ozuljevic valoró que el Festival Acrux proponga un espacio donde la literatura, la poesía y la investigación científica puedan encontrarse. Desde su perspectiva, esta integración responde a una tendencia que busca promover la transdisciplinariedad y generar nuevas formas de acercamiento al conocimiento.

La poeta explicó que históricamente las ciencias y las humanidades han sido entendidas como áreas separadas, tanto en la educación como en el desarrollo profesional. Sin embargo, ambas comparten interrogantes sobre el mundo, la naturaleza y el universo, por lo que su vinculación permite ampliar las posibilidades de comprensión y expresión.

En ese sentido, la programación del festival contempla instancias de diálogo entre poetas e investigadores, además de ejercicios creativos que toman como inspiración los descubrimientos científicos y las investigaciones que se desarrollan en la Región de Magallanes y otros territorios.

Ozuljevic también compartió su experiencia personal en el cruce entre poesía y otras disciplinas, recordando trabajos literarios vinculados con la botánica y los elementos naturales. A través de estas experiencias, busca demostrar que la poesía puede abordar temas que van más allá de las relaciones humanas y explorar directamente fenómenos como las plantas, el fuego y otros componentes del entorno.

La invitada destacó que esta conexión entre distintas áreas del conocimiento permite que las personas descubran nuevas formas de observar elementos cotidianos, generando interés y conversaciones que pueden involucrar a públicos de diferentes edades.

Preocupación ambiental y compromiso de las nuevas generaciones

La entrevista también permitió reflexionar sobre el interés de niños, niñas y jóvenes por los problemas medioambientales y las transformaciones que experimenta el planeta.

Ozuljevic relacionó esta preocupación con los efectos del cambio climático, que se manifiestan mediante fenómenos meteorológicos extremos y alteraciones ambientales en distintas zonas del país. Desde su perspectiva, estas situaciones han contribuido a que las nuevas generaciones manifiesten mayor interés por comprender lo que sucede en su entorno y buscar alternativas desde distintos ámbitos del conocimiento.

En este contexto, el Festival Acrux ofrece una oportunidad para conectar las inquietudes ambientales con la ciencia y la creación artística, promoviendo una mirada que permita comprender los fenómenos naturales desde diferentes perspectivas.

La poeta también planteó que, frente al avance de las tecnologías, es importante aprender a utilizar las herramientas disponibles sin perder la capacidad de observar, investigar y desarrollar propuestas creativas propias.

Planetario, meteoritos y experiencias sensoriales en Punta Arenas

Entre las actividades desarrolladas en Punta Arenas destacó la presencia de AstroKidz, con un domo planetario instalado en la biblioteca, además de una muestra de meteoritos y experiencias destinadas a acercar distintos fenómenos astronómicos a los visitantes.

La propuesta incluyó una ventana solar para observar el Sol mediante instrumentos especializados, permitiendo apreciar características que no son visibles a simple vista. También contempló una experiencia sonora basada en la transformación de ondas de luz invisible, captadas en un observatorio, en señales de audio que pueden ser escuchadas mediante audífonos.

Estas actividades buscan introducir al público en el conocimiento del espectro electromagnético y demostrar que existen fenómenos del universo que no pueden ser percibidos directamente por la visión humana.

Hutcheon destacó especialmente el valor de las experiencias tangibles para el aprendizaje infantil, ya que permiten comprender conceptos científicos mediante los sentidos. La manipulación y observación de meteoritos, por ejemplo, despierta sorpresa por su densidad y peso, convirtiéndose en una oportunidad para explicar sus características y origen.

Asimismo, las actividades permiten abordar la ubicación de nuestro planeta dentro de la Vía Láctea y las particularidades del cielo austral, considerando que desde el hemisferio sur es posible observar hacia el centro de nuestra galaxia.

Actividades en Punta Arenas y traslado de la programación a Porvenir

Durante el espacio radial también se dieron a conocer algunas de las actividades contempladas en la programación del Festival Acrux.

Entre ellas se encontraba una conversación con Leslie Manríquez, investigadora de Linage, quien desarrolla estudios en la Antártica relacionados con fósiles y la reconstrucción de antiguos bosques antárticos, además de investigaciones vinculadas con meteoritos. La instancia buscaba generar un diálogo entre sus trabajos científicos y las posibilidades de interpretación desde la poesía y las artes.

Otra de las actividades anunciadas correspondía a una caminata poética hacia el pontón Lord Lonsdale, con punto de encuentro en el Centro Cultural de Punta Arenas. La iniciativa contemplaba un recorrido junto a un grupo de poetas, una lectura de poesía y una intervención artística que incorporaría la medición de la luz en ese sector.

Posteriormente, la programación continuaría en Porvenir durante el fin de semana, donde AstroKidz contemplaba instalar su planetario en las cercanías del museo de la comuna. La experiencia permitiría a los asistentes realizar un recorrido por el sistema solar y conocer distintos elementos del universo mediante una presentación inmersiva dentro del domo.

De esta manera, el festival contempla actividades vinculadas con distintos territorios de la región, incluyendo Punta Arenas, Tierra del Fuego y Puerto Williams, ampliando las posibilidades de participación y acercamiento de la comunidad a las propuestas científicas y culturales.

Experiencia sonora y exploración de los sonidos de la naturaleza

Otro de los contenidos destacados durante la entrevista fue una experiencia desarrollada previamente por el equipo del Festival Acrux, que contempló el uso de tecnologías especializadas, como micrófonos de contacto e hidrófonos, para registrar los sonidos del bosque.

Este trabajo permitió explorar fenómenos naturales que habitualmente no son perceptibles para el oído humano, incluyendo el movimiento del agua y las vibraciones que se producen en los elementos que componen el entorno natural.

La iniciativa representa otra forma de vincular ciencia y arte, utilizando herramientas de investigación para generar experiencias sensoriales y abrir nuevas posibilidades de interpretación de la naturaleza.

Una invitación a descubrir el programa del Festival Acrux

Al finalizar la conversación en Polar Comunicaciones, ambos invitados valoraron la posibilidad de participar en una iniciativa que reúne distintas disciplinas y que permite poner estas experiencias a disposición de la comunidad.

Mientras AstroKidz aporta herramientas de divulgación científica mediante planetarios, meteoritos y actividades interactivas, la participación de poetas e investigadores amplía la propuesta hacia la reflexión, la creación artística y el diálogo entre diferentes formas de conocimiento.

La programación completa, los invitados, las organizaciones participantes y los detalles de las actividades pueden revisarse en el sitio web oficial acruxfestival.cl. Asimismo, quienes deseen conocer más sobre las experiencias de divulgación científica de AstroKidz pueden visitar astrokids.com.

El Festival Acrux se presenta así como una instancia para acercar la ciencia y la cultura a la ciudadanía, promoviendo la curiosidad, el pensamiento crítico y nuevas maneras de comprender el universo y el territorio que habitamos.





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