El jueves 12 de noviembre, en el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), centro de investigación de excelencia financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), en Puerto Williams, capital de la provincia Antártica Chilena, se inauguró la IV Reunión Plenaria del Comité Nacional de Nombres Geográficos Antárticos (CNNGA) marcando un hito trascendental al sesionar por primera vez en esta localidad austral, la más cercana al Continente Blanco.

Este año además se cumplen dos décadas de trayectoria desde su creación mediante el Decreto Supremo N° 361, del Ministerio de Relaciones Exteriores, promulgado el 6 de noviembre de 2006.

Esta actividad, organizada en esta oportunidad por el Instituto Antártico Chileno (INACH) con el apoyo del Proyecto Nodo Laboratorio Natural Antártico, coincide con la conmemoración del mes de la Antártica Chilena, ocasión histórica que proyecta, desde el extremo sur de Chile, el compromiso irrenunciable con el Continente Blanco.

La cita reunió a representantes de los organismos del Estado vinculados a la cartografía, la investigación y los asuntos polares: al director de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Dettleff Juillerat; director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Capitán de Navío Carlos Zúñiga Araya; subdirector del Instituto Geográfico Militar (IGM), Coronel Pablo Hidalgo Fernández; subjefa del Departamento de Cartografía Aeronáutica del Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile (SAF), Capitán de Bandada (A) Javiera Zepeda Zegers, el investigador del Departamento Científico del INACH Elías Barticevic Cornejo y el asesor jurídico de la División de Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores (DIVANTARTICA), John Ranson.

En representación de la comunidad, se dirigió el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Alarcón, quien destacó: "Para Puerto Williams es un tremendo orgullo recibir una instancia de esta relevancia nacional, porque nuestra comuna no solo es la puerta de entrada a la Antártica, sino también un territorio desde donde Chile proyecta su presencia, identidad y soberanía hacia el Continente Blanco. Que este Comité sesione por primera vez en nuestra ciudad tiene un profundo significado, porque nombrar nuestros territorios también es reconocer nuestra historia, poner en valor a quienes han contribuido a construirla y reafirmar nuestra soberanía. Como municipio, estamos convencidos de que Puerto Williams tiene mucho que aportar a esta tarea, desde su historia, su comunidad y su privilegiada condición geográfica. Queremos que nuestra comuna siga siendo protagonista de la proyección antártica de Chile".

El presidente del Comité y director del SHOA, Comandante Carlos Zúñiga, en su discurso manifestó: "Reunirnos en esta ciudad, vinculada al mar y la geografía austral, nos acerca al territorio que da sentido a nuestro trabajo. Esta reunión coincide con los veinte años de la creación de nuestro Comité, un 6 de noviembre, al igual que la conmemoración del día de la Antártica Chilena, fecha que recuerda el decreto del año 1940 mediante el cual se fijaron los límites del Territorio Chileno Antártico, conjunción histórica que recuerda que la presencia de Chile en la Antártica también se construye mediante el conocimiento de su geografía. Detrás de cada nombre geográfico hay una responsabilidad que va más allá de identificar un lugar. Es reafirmar soberanía, preservar su historia, aportar certeza a quienes navegan e investigan, y asegurar que el conocimiento de la Antártica siga construyéndose con el aporte de Chile."

Además, reconoció el compromiso de las instituciones participantes y de sus equipos técnicos cuya experiencia y colaboración han sostenido el trabajo del Comité a lo largo de estos años y agradeció a todos quienes han contribuido a desarrollar esta reunión en la ciudad más austral del mundo.

Al cierre de la instancia, la directora alterna del CHIC, Tamara Contador, presentó junto al encargado de Políticas Públicas del CHIC, Eduardo Barros, sobre el trabajo de ampliación de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos. "Que el Comité sesione acá es muy relevante para el CHIC. La Antártica y los ecosistemas subantárticos están conectados desde la biodiversidad, desde la historia evolutiva de las especies y desde los ecosistemas, y culturalmente estamos en la región del planeta más cercana a la Antártica. Nos parece de la mayor importancia colaborar y contribuir con las instituciones que están trabajando en la elaboración de las cartografías, integrando diferentes saberes desde la ciencia, desde los pueblos originarios y desde las comunidades locales", señaló Contador.

Durante las jornadas de trabajo, el Comité abordó la articulación técnica para la toma de decisiones cartográficas y toponímicas. En este contexto, el investigador del Departamento Científico del INACH, Elías Barticevic Cornejo, destacó: "Este comité está compartiendo información para generar planes estratégicos que nos permitan orientar la generación de cartografía nacional donde la ciencia antártica está trabajando. En ese sentido, hay un ensamblaje entre el IGM, el SHOA, el SAF y el INACH para planificar y entregar información con el objetivo de tomar buenas decisiones respecto a la producción cartográfica nacional", expresó.

Asimismo, el investigador explicó que se proyecta la creación de un repositorio toponímico antártico, sumándose a los 2.209 nombres oficiales que Chile mantiene registrados en la Composite Gazetteer de la Antártica en el SCAR. En esa línea, también destaca la apertura de un diálogo con autoridades, el sector productivo y la comunidad de Puerto Williams para incorporar figuras destacadas de la historia polar comunal y nacional en las futuras cartas de navegación y mapas que elabora el país.

Cabe señalar que el Comité Nacional de Nombres Geográficos Antárticos (CNNGA) es el organismo encargado de asesorar al Ministro de Relaciones Exteriores en la revisión y concordancia de los nombres geográficos del Territorio Chileno Antártico para su uso en la cartografía y publicaciones oficiales. El Comité tiene la noble misión de resguardar nuestra identidad territorial y honrar a aquellos personajes e hitos históricos que han forjado nuestra presencia soberana en el continente helado. Este organismo está compuesto por instituciones clave de nuestro país.

Esta actividad mancomunada entre los distintos organismos del Estado que componen este Comité, junto al apoyo del Distrito Naval Beagle y el Centro Internacional Cabo de Hornos, reafirma desde la ciudad más austral del mundo, el compromiso de Chile con la soberanía y su proyección antártica a través de la toponimia.