Con una solemne ceremonia y un especial reconocimiento a quienes han contribuido a construir la identidad y el desarrollo de su territorio, la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza conmemoró este lunes 16 de noviembre los 133 años de historia de la provincia. Una jornada que puso en valor la memoria, las tradiciones, el sentido de pertenencia y, especialmente, el aporte de personas y organizaciones que han dejado una huella en la comunidad.

La actividad, realizada en el Centro Comunitario Gracia y Paz de Puerto Natales, fue encabezada por el delegado presidencial provincial, Liber Lazo Navarro, y contó con la participación de autoridades, representantes de instituciones, invitados especiales y miembros de la comunidad.

Durante la ceremonia, el delegado presidencial destacó el significado de esta conmemoración, que contempló actividades en Puerto Consuelo, Villa Dorotea y Puerto Natales, poniendo especial énfasis en la historia del poblamiento y en los desafíos que enfrenta la provincia para proyectar su desarrollo.

“Esta provincia, tan amplia, tan rica y tan diversa, tiene un futuro próspero. El hilo conductor de esta conmemoración ha sido recordar nuestra historia, no solamente desde 1893, sino también todo lo que significa el poblamiento de este territorio. Creemos que, si logramos ordenar la casa, con la agenda que tiene hoy el Gobierno podremos destrabar los nudos que mantienen comprimido el desarrollo provincial. Tenemos aeródromos, puertos, riquezas y, lo más importante, tenemos a la gente que ha decidido venir y quedarse aquí para hacer de esta provincia un lugar próspero para todo Chile”, señaló Liber Lazo.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la entrega de los reconocimientos provinciales 2026, distinciones destinadas a destacar trayectorias de vida, compromiso social y contribuciones que han trascendido generaciones.

En esta oportunidad, Mónica del Carmen Mac-Leod Mansilla recibió la distinción de Hija Ilustre de la Provincia de Última Esperanza, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al territorio. Por su parte, Roberto Ojeda Cárcamo fue distinguido como Hijo Ilustre, destacando su contribución al desarrollo productivo y su vínculo con la historia familiar y maderera de Puerto Natales.

Ambos homenajeados recibieron la distinción con sorpresa, emoción y profundo agradecimiento, valorando que la provincia reconociera años de trabajo, esfuerzo y compromiso.

Mónica del Carmen Mac-Leod expresó su emoción por este reconocimiento, que dedicó especialmente a la memoria de su esposo, con quien compartió una vida de trabajo y sacrificio ligada al campo y a la historia de Torres del Paine.

“Estoy muy agradecida, sorprendida, porque nunca esperé un reconocimiento como este, y también muy emocionada. Se lo dedico a la memoria de mi marido, con quien compartimos tantos años de sacrificio y buenos momentos. Hemos continuado su legado junto a nuestro hijo y nuestros nietos, quienes también se han integrado al trabajo familiar y han decidido permanecer en esta tierra”, manifestó.

Asimismo, destacó la importancia de mantener vivo el compromiso de colaboración con las organizaciones sociales, establecimientos educacionales y distintas instituciones de la provincia, una tradición de solidaridad que, según señaló, formó parte de la vida de su esposo y que su familia ha procurado mantener.

“Siempre que nos solicitan ayuda, cooperamos. Hemos seguido el mismo camino que tenía mi marido. A pesar de su pérdida, tengo la fortuna de contar con mi familia a mi lado, que ha sido un gran apoyo. Por eso, este reconocimiento también es para ellos”, agregó.

Por su parte, Roberto Ojeda Cárcamo manifestó su orgullo y agradecimiento por una distinción que representa una historia familiar vinculada al trabajo maderero en Puerto Natales desde 1938.

“Nunca me esperé algo así y estoy muy agradecido por este gesto. Me siento muy contento y orgulloso de recibir este reconocimiento, porque representa una historia familiar que comenzó con mis abuelos, continuó con mis padres y que hoy seguimos manteniendo”, expresó.

El homenajeado destacó que la actividad productiva de su familia ha estado estrechamente ligada al crecimiento de Puerto Natales y al desarrollo de la provincia, aportando madera, servicios y fuentes laborales en los ámbitos productivo, forestal y del transporte.

En ese contexto, recordó parte de la historia de la antigua actividad maderera, cuando los recursos eran trasladados desde sectores rurales mediante yuntas de bueyes para abastecer las primeras construcciones de la ciudad.

“Hay una historia muy bonita detrás de nuestra actividad. Mi familia ha sido parte de la construcción de Puerto Natales y de su desarrollo. Uno se siente contento de poder seguir trabajando y, al mismo tiempo, generar mano de obra y oportunidades para otras personas”, señaló.

En el ámbito del compromiso social, la Agrupación Luz y Esperanza recibió la distinción como Agrupación Destacada 2026, en reconocimiento a sus 15 años de trabajo solidario, acompañamiento y apoyo a personas con dependencia severa y sus familias.

Su presidenta, Sonia San Martín, agradeció el reconocimiento y destacó que este homenaje representa el esfuerzo colectivo de todas las integrantes de la organización, que durante años han impulsado iniciativas y proyectos en beneficio de quienes requieren cuidados y apoyo.

“Nunca habíamos pensado recibir tantos reconocimientos, pero este es el más importante de todos, porque viene de nuestra provincia. Si bien fui la gestora de esta iniciativa, detrás de mí está toda una directiva y un equipo de mujeres que se organiza y hace todo lo humanamente posible para ayudar a otras personas”, manifestó.

La dirigenta destacó que el trabajo de la agrupación se ha sostenido durante estos 15 años mediante la gestión de proyectos y el compromiso permanente con las cuidadoras y sus familias. Asimismo, relevó la importancia de avanzar en iniciativas que reconozcan el derecho de quienes cuidan.

“Siempre he hecho este trabajo con mucho amor y sacrificio. Este reconocimiento me llena de emoción y me reafirma en la convicción de seguir adelante. Agradezco a todas las cuidadoras que forman parte de Luz y Esperanza, porque la agrupación sigue creciendo y tenemos muchos desafíos por delante”, agregó.

La ceremonia contempló además una reseña histórica de la provincia, presentada por el escritor e historiador Víctor Hernández, quien recordó los principales hitos del territorio y la contribución de distintas generaciones a la construcción de su identidad.

La jornada también contó con una presentación musical de la Fundación Artes de la Patagonia Austral, dirigida por Ignacio Morales Chaval, que entregó un especial marco artístico a esta conmemoración.

A 133 años de su creación, la Provincia de Última Esperanza reconoce en su historia el esfuerzo de quienes abrieron camino, construyeron comunidad y contribuyeron a su desarrollo. Una conmemoración que no solo invita a recordar el pasado, sino también a proyectar el futuro de un territorio cuya mayor riqueza está en su gente, en sus organizaciones y en el compromiso de quienes han elegido hacer aquí su vida y construir nuevas oportunidades para las próximas generaciones.