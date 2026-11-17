En el programa Aquí hidrógeno verde de Polar Comunicaciones, Gabriela Garrido, representante del Panel Ciudadano H2 Magallanes, realizó un análisis del escenario actual de la industria del hidrógeno verde, luego de los recientes cambios en la cartera de proyectos y del desistimiento de TotalEnergies H2 Chile de su iniciativa de hidrógeno y amoníaco verde, cuya inversión proyectada alcanzaba los 16 mil millones de dólares.

Durante la conversación, la representante abordó las advertencias que el Panel Ciudadano ha planteado desde sus inicios respecto de la volatilidad de esta industria, la incertidumbre de los mercados internacionales y la necesidad de que las decisiones sobre su instalación en Magallanes se adopten con antecedentes técnicos, económicos, sociales y ambientales suficientes.

Garrido explicó que el Panel Ciudadano es una agrupación integrada por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en materias socioambientales en la región. La instancia comenzó a organizarse en abril de 2023 y se presentó públicamente en agosto de ese mismo año. Actualmente está compuesta por 13 organizaciones, además de investigadores asociados y especialistas en distintas áreas.

Respecto de sus objetivos, señaló que buscan incorporar a la discusión pública aspectos que, a su juicio, no han sido abordados adecuadamente en los procesos relacionados con los proyectos de inversión y la instalación de la industria del hidrógeno verde en la región.

“Nuestro objetivo es instalar dentro de la discusión pública los aspectos socio ambientales que a nuestro parecer no están siendo abordados de manera correcta ni digamos están presentes en algunas de las de las discusiones que de alguna manera dan, definen y encausan estos proyectos de inversión y también la estrategia en general de la instalación de esta industria en la región”, explicó.

A ello agregó que otra de sus principales líneas de trabajo consiste en desarrollar observaciones técnicas y científicas a los estudios de impacto ambiental que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Una discusión que debe integrar lo ambiental, económico y social

Uno de los aspectos abordados durante la entrevista fue la dificultad de instalar una mirada integral sobre el desarrollo del hidrógeno verde, evitando que el debate quede reducido a una oposición entre quienes promueven la actividad industrial y quienes plantean preocupaciones ambientales.

Sobre este punto, Garrido reconoció que ha sido un proceso complejo y agotador, especialmente al intentar participar en distintos espacios de conversación, discusión y toma de decisiones.

La representante sostuvo que el carácter supuestamente sustentable de esta industria no debe darse por sentado y que sus beneficios deben estar respaldados por antecedentes verificables. Como ejemplo, mencionó el caso de la planta de producción de combustibles sintéticos de HIF, que inicialmente fue presentada como una iniciativa de combustibles carbono neutral y posteriormente modificó su denominación.

Según explicó, el cambio se produjo luego de que no se pudiera demostrar técnicamente que el combustible cumpliera con esa condición.

En esa línea, insistió en que el desarrollo de esta industria requiere decisiones responsables, basadas en información y en instrumentos de planificación regional y ordenamiento territorial que todavía están pendientes.

“El llamado siempre ha sido como a ser cautos tener y tomar las decisiones con información”, enfatizó.

Falta de coordinación y participación efectiva en la toma de decisiones

Otro de los puntos centrales de la conversación fue la coordinación entre los distintos actores involucrados en la transición energética, incluyendo instituciones públicas, empresas, academia, organizaciones sociales y comunidades.

Garrido sostuvo que el hidrógeno verde representa un desafío de carácter multidimensional y multiescalar, que requiere una articulación institucional que todavía presenta importantes dificultades en Chile.

Como ejemplo de los avances, mencionó el programa Transforma de Corfo y sus distintos ejes de trabajo para la elaboración de una hoja de ruta vinculada a la instalación de esta industria. Sin embargo, cuestionó que las mesas de trabajo existentes tengan principalmente un carácter informativo y no necesariamente influyan en las decisiones.

“Si bien hay ciertos avances, como por ejemplo el programa Transforma Corfo, que tiene estos distintos ejes para la creación de una hoja de ruta de la instalación. Claro, las mesas de trabajo son más bien informativas y. Sí, informativos diría, pero no son incidentes respecto a la toma de decisiones”, manifestó.

A juicio de la representante, cuando las instancias de participación no tienen incidencia concreta, las propuestas terminan sin traducirse necesariamente en acciones.

También advirtió que esta situación genera desgaste entre quienes participan en estos procesos, particularmente en las organizaciones ambientales, cuyos integrantes muchas veces desarrollan estas labores de manera paralela a sus actividades personales y profesionales.

“Entonces, cuando tú tienes una gobernanza que está basada en herramientas que finalmente no son incidentes, ya sea para el mundo ambiental, las temáticas sociales, pero también desde el mundo de la economía, por ejemplo, o de lo particularmente que tenga que ver con la industria, con la tecnología, es muy difícil avanzar porque finalmente quedan todas en propuestas, pero ninguna de esas de alguna manera se lleva a cabo”, sostuvo.

En ese contexto, identificó como uno de los principales problemas la falta de comunicación y trabajo conjunto entre los organismos del Estado, situación que, según indicó, dificulta abordar de manera integral los desafíos que implica la transición energética.

Desistimiento de TotalEnergies y advertencias sobre la viabilidad de los proyectos

Al referirse al desistimiento de TotalEnergies H2 Chile de su proyecto de hidrógeno y amoníaco verde, Garrido señaló que este escenario confirma las advertencias que el Panel Ciudadano ha realizado desde el comienzo de la discusión sobre esta industria.

La representante vinculó este hecho con el balance de 2025 y los cambios observados durante 2026, entre ellos la disminución de las expectativas en torno a distintos proyectos y las dificultades que enfrenta el sector para consolidar mercados y capacidades tecnológicas que permitan sustentar su desarrollo.

“Lo que tú mencionas respecto al 2025 y a lo que hemos visto ya de lo que va del 2026, es lo que el panel ha estado advirtiendo desde sus inicios, no de la volatilidad y de la especulación que hay en torno a esta industria que realmente no tiene todavía el desarrollo de tanto de mercados, pero también la capacidad de desarrollo tecnológico para sustentar la instalación de estas industrias que permita tener una viabilidad para las mismas”, afirmó.

Garrido agregó que los movimientos de los mercados internacionales mantienen a la industria en un escenario de incertidumbre, lo que repercute directamente en las decisiones de inversión y en las expectativas generadas en los territorios.

En ese sentido, manifestó preocupación por las dimensiones de los proyectos anunciados y por los recursos públicos que pueden comprometerse para impulsar su desarrollo.

“Entonces y además no estamos hablando de pequeños proyectos sino que estamos hablando de grandes proyectos de inversión que implican como bien dices tú, grandes expectativas para la ciudadanía. Y también implican que ahí también es un punto relevante grandes apoyos también desde la inversión pública hacia la instalación de una industria en la que finalmente a través de deuda fiscal y a través de distintos incentivos fiscales, digamos, estamos apoyando el desarrollo de una industria que por lo que vemos hasta este momento y por lo que evidencia total todavía no tiene una viabilidad económica”, indicó.

Por ello, planteó que el desarrollo de la industria debe avanzar con cautela y que el levantamiento de información no puede limitarse a los aspectos ambientales y sociales, sino que también debe considerar la dimensión económica y tecnológica.

Para Garrido, el riesgo principal es que se generen expectativas en la ciudadanía sobre oportunidades laborales, inversiones y desarrollo regional que finalmente no puedan materializarse.

Las lecciones de experiencias productivas anteriores en Magallanes

Durante la entrevista también se abordó la trayectoria productiva de Magallanes y las comparaciones que se han realizado entre el actual impulso del hidrógeno verde y experiencias históricas como la llegada de la industria petrolera, la actividad ganadera y otros ciclos económicos de la región.

Consultada sobre qué aspectos deberían evitarse en este nuevo proceso, Garrido apuntó a las decisiones anticipadas que se toman en función de las proyecciones de mercado, antes de contar con certezas suficientes sobre la viabilidad de las iniciativas.

En particular, cuestionó que se generen expectativas de desarrollo de capital humano, formación técnica e infraestructura a partir de escenarios que todavía no están consolidados.

“Entonces finalmente el gran error que tiene el gobierno que sea que esté de turno es la toma de decisiones anticipada, cierto, generando un nivel de expectativa a través de distintas estrategias comunicacionales a través de distintos programas que por ejemplo se instalan desde la educación pública hasta la educación formativa ya sea centro de formación técnica con un discurso, con un objetivo de generar capital humano, desarrollar infraestructura, como bien decías tú, bajo una volatilidad que o una idea que todavía no está bien asentada”, sostuvo.

La representante planteó que las decisiones de política pública no deberían depender exclusivamente de las fluctuaciones del mercado, sino que tendrían que considerar las capacidades territoriales y las necesidades de las comunidades.

A su juicio, existe una visión del desarrollo económico demasiado centrada en el crecimiento y en las oportunidades de inversión, sin incorporar suficientemente otras dimensiones que también son relevantes para el futuro de los territorios.

“Entonces yo creo que esa es como en todas las experiencias que tú mencionas es lo que se repite”, expresó, al referirse a los ciclos productivos que ha experimentado Magallanes.

El cierre del contrato con NEMA y el uso de recursos públicos

Como parte de su análisis, Garrido mencionó también el término anticipado del contrato que Corfo mantenía con NEMA, iniciativa vinculada al desarrollo de tecnologías relacionadas con el hidrógeno.

Para la representante, este antecedente constituye otro ejemplo de las dificultades que enfrenta el sector para cumplir los objetivos inicialmente planteados y demuestra que las advertencias sobre la incertidumbre de la industria no se limitan al reciente desistimiento de TotalEnergies.

En ese contexto, puso especial atención en el papel que cumple la inversión pública y en quiénes asumen efectivamente los riesgos asociados a estos proyectos.

“Y ese es claro, por un lado alguien puede decir bueno hay que tomar los riesgos, bueno hay que tomar los riesgos, pero finalmente quiénes toman los riesgos. Estamos subvencionando sobre todo también gran parte de esa inversión con deuda pública. Entonces conversemos también quién toma riesgo, quién está realmente tomando el riesgo en esto”, planteó.

De esta manera, Garrido insistió en que la discusión sobre el hidrógeno verde debe considerar no solo las oportunidades que podría representar para Magallanes, sino también los compromisos económicos, las responsabilidades y las consecuencias que pueden derivarse de decisiones adoptadas en escenarios de incertidumbre.





​

