Un total de 33 integrantes del Club del Adulto Mayor "Rosa Yagán" de Puerto Williams fueron beneficiados con la entrega de canastas de alimentos, iniciativa financiada a través del Fondo Nacional del Adulto Mayor de Senama 2026, en el marco del convenio de transferencia de recursos suscrito entre el servicio y la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena.

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El proyecto, denominado "La alimentación es el combustible para la vida", contempló una inversión de $1.100.000, recursos que permitieron a la organización adquirir una caja de pollo de 10 kilos para cada uno de los socios beneficiados, además de mantequilla, contribuyendo así a complementar la alimentación de las personas mayores y entregarles un apoyo significativo de cara a las próximas celebraciones de fin de año.

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La coordinadora regional de Senama Magallanes, Rebeca Aguilante, destacó el carácter autogestionado de esta iniciativa y el compromiso de sus participantes.

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"Nos alegra que el Club 'Rosa Yagán' de Puerto Williams haya podido concretar este proyecto autogestionado de Senama, que permite entregar un apoyo concreto a sus integrantes. Valoramos especialmente su organización y compromiso, porque estas iniciativas fortalecen la participación y autonomía de las personas mayores", señaló.





Asimismo, valoró el trabajo conjunto con la Delegación Presidencial Provincial, institución que ha acompañado a la organización durante las distintas etapas del proyecto, especialmente en materia de coordinación, orientación y procesos administrativos asociados a su ejecución y rendición.

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Por su parte, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, destacó la importancia de mantener este tipo de alianzas para acercar los beneficios públicos a las personas mayores de la provincia.





"Estamos muy agradecidos de Senama por impulsar este tipo de iniciativas y del Club 'Rosa Yagán' por su participación y compromiso. Como Delegación, nuestro trabajo es acompañar a las organizaciones, facilitar la coordinación y entregar el apoyo administrativo necesario para que estos recursos se traduzcan en beneficios concretos para sus integrantes. Esta entrega representa una ayuda importante para 33 adultos mayores de Puerto Williams, especialmente en una época del año en que estos aportes adquieren un significado especial", indicó.

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En tanto, la presidenta del Club del Adulto Mayor "Rosa Yagán", María Anguita, valoró el beneficio recibido y destacó su aporte a la economía familiar de los socios.





"Esta vez fue una caja de pollo de 10 kilos para cada persona y, con el dinero restante, pudimos adquirir mantequillas. Es una gran ayuda para nuestros adultos mayores, porque permite acceder a una cantidad considerable de alimentos, especialmente de proteínas, que son tan necesarias. Además, es un aporte que pueden compartir con sus familias durante las celebraciones de fin de año", expresó.

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Finalmente, la dirigenta manifestó su interés en que esta alianza entre Senama, la Delegación y las organizaciones de personas mayores pueda mantenerse en el tiempo, permitiendo continuar desarrollando proyectos que contribuyan al bienestar y la calidad de vida de este importante segmento de la comunidad.