​Representantes del programa internacional “Urban and Regional Coperation” de la Unión Europea, llegaron la mañana de este martes hasta el salón Nelda Panicucci, del edificio Plaza del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, para exponer ante el Gobernador Jorge Flies, y escuchar de él, sobre las áreas productivas y líneas de desarrollo, tanto las locales como las de ellos, y los puntos en común existentes con cada uno.

La comitiva estuvo compuesta por Mary Angélica Pérez López, general director de la Agencia de Desarrollo de Yucatán, México; Maria Backman, development and business manager del Consejo Regional de Ostrobotnia, Finlandia; Anna-Karin Jansson, head of Global Education de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Novia, Finlandia; Daniel Janeiro, coordinador del Departamento de Relaciones Exteriores de la Agência de Desenvolvimento Regional de Alentejo, Portugal (Agencia de Desarrollo Regional del Alentejo, ADRAL); Álvaro Beijinha, alcalde de la municipalidad de Sines, Portugal; y Silke Haarich, CoP Manager de la International Urban and Regional Cooperation (IURC).

El diálogo se enmarca en la alianza entre el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, y la Unión Europea, en particular en lo que a Gobiernos subnacionales respecta. De allí los intercambios en cuanto a energías renovables y sustentabilidad alimentaria, entre otros.

Sobre lo anterior fue que el Gobernador Flies resaltó, a modo de ejemplo, que Yucatán “no es solo turismo: nos mostraron del desarrollo portuario, del de energía y la integración que, del punto de vista turístico y de innovación, nos va a permitir conocer y compartir esas experiencias”.

En energías renovables y sustentabilidad alimentaria con Ostrobotnia, que se ha traducido en “equipos que han estado acompañando a la Universidad de Magallanes; y de hecho, estudiantes de la Universidad de Magallanes que están viajando y van a tener una estadía en Finlandia para ver el proceso con circunstancias similares”, dijo la Primera Autoridad Regional.

En el caso de Alentejo, en Portugal, acotó que “es la zona que recibe todos los productos energéticos para Portugal y para punto de ingreso a Europa. Y entre lo que está haciendo este puerto, aparte de recibir todos los hidrocarburos de Portugal, va a recibir gran parte de lo que llegue de productos subproducto de hidrógeno verde”: “Cuando hemos pensado que nuestros proyectos de hidrógeno verde se tienen que exportar a Europa, pueden llegar en distintos puertos. Y este es uno de ellos”.

​



​



​



​



​

