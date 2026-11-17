Con el objetivo de ampliar el acceso a atención especializada para niños y jóvenes con síndrome de Down en Magallanes, Blumar concretó una alianza con la Corporación EduDown, mediante un aporte de $20 millones que permitirá financiar durante un año un programa de atención gratuita en Punta Arenas, beneficiando directamente a 30 niños y jóvenes de la región y sus familias.



Uno de los principales focos del convenio será el financiamiento de profesionales de fonoaudiología, educación diferencial y terapia ocupacional, quienes entregarán terapias individuales orientadas a fortalecer el desarrollo, la autonomía y las habilidades de los beneficiarios. De esta manera, la iniciativa busca acercar servicios especializados a las familias de la zona austral y contribuir a reducir las brechas de acceso a este tipo de apoyos.



El programa también contempla un trabajo con la comunidad educativa y la inclusión laboral. En concreto, se capacitará a equipos de cinco establecimientos educacionales de Punta Arenas, además de impulsar la formación de seis jóvenes de la región para favorecer su futura incorporación al mundo laboral.



Al respecto, el presidente de Blumar, Rodrigo Sarquis, afirmó: “Conocemos de cerca la realidad de Magallanes y sabemos que acortar las brechas de aislamiento exige un compromiso activo y permanente. Esta alianza con EduDown refuerza el camino que hemos trazado junto a la Escuela Paul Harris y las Jornadas de Rehabilitación, con la convicción de que las familias magallánicas deben contar con un respaldo especializado, gratuito y de primer nivel”.



Por su parte, desde la Corporación EduDown, organización con más de 25 años de trayectoria en el acompañamiento del síndrome de Down, la directora de Asuntos Corporativos, Carmela Godoy, señaló: “Gracias al apoyo de Blumar vamos a poder entregar estimulación temprana, adecuación curricular e inclusión laboral a jóvenes en Punta Arenas. Si no hubiese sido por la empresa y su colaboración, no tendríamos la posibilidad de estar ayudando a más de 30 familias de la región”.



El apoderado de EduDown y representante de la agrupación Patagonia Inclusiva, Ivo Contreras, destacó su agradecimiento a esta iniciativa. “Como agrupación fuimos los primeros en contactarnos con ellos y ser parte de lo que está sucediendo hoy. Nuestro deseo es continuar el proceso para que Ignacio pueda integrarse al mundo laboral y formar parte de la cafetería de EduDown”, señaló.

