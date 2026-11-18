La directora de la Escuela Manuel Bulnes Prieto de Punta Arenas, Vanessa Mansilla Wolf, culminó exitosamente su participación en la Academia Impulso Directivo 2026, programa de formación impulsado por Fundación Impulso Docente, que reunió a directores y directoras de distintas regiones del país.

El proceso formativo, desarrollado desde abril a través de cuatro jornadas presenciales, permitió profundizar en áreas como liderazgo adaptativo, gestión de equipos, comunicación efectiva, negociación y gestión del cambio, además de generar espacios de intercambio de experiencias y aprendizajes entre líderes educativos.

La directora del establecimiento magallánico forma parte de los 82 directores y directoras que han participado en las cinco cohortes desarrolladas durante 2025 y 2026, integrando una comunidad de profesionales comprometidos con la transformación de la educación chilena.

Esta experiencia representa una importante oportunidad para la Escuela Manuel Bulnes Prieto, permitiendo proyectar los conocimientos adquiridos hacia el fortalecimiento del trabajo colaborativo, la implementación de nuevas estrategias institucionales y la generación de mejores oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes.

Desde la comunidad educativa destacaron la importancia de contar con un liderazgo comprometido con la formación continua, entendiendo que la labor directiva no solo implica gestionar un establecimiento, sino también inspirar, escuchar y movilizar a los equipos en torno a objetivos comunes.

De esta manera, la Escuela Manuel Bulnes Prieto reafirma su compromiso con la mejora continua, el fortalecimiento del liderazgo educativo y una educación de calidad para sus estudiantes.