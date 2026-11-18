El diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme (REP), cuestionó la falta de fiscalización frente a las actividades turísticas que realizan buques de bandera extranjera en aguas interiores, fiordos y canales de la zona austral, y exigió una respuesta coordinada de la Armada, Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos y las autoridades de turismo.

El parlamentario señaló que las instituciones competentes ya habían sido alertadas sobre posibles infracciones asociadas a estas operaciones, entre ellas la realización de excursiones, desembarcos y actividades de turismo aventura sin acreditar el cumplimiento de las autorizaciones y obligaciones exigidas en Chile.

"Las autoridades están advertidas. Hemos puesto estos antecedentes en conocimiento de los organismos competentes y también recurrimos a la Contraloría General de la República. Sin embargo, seguimos viendo cómo buques extranjeros realizan y promocionan actividades en nuestras aguas sin que exista una fiscalización efectiva y transparente", afirmó.

*Caso actual: crucero Le Lyrial*

Riquelme se refirió a la situación del crucero Le Lyrial, de la compañía PONANT, identificado con el número IMO 9704130, que contempla un itinerario entre Puerto Williams y Ushuaia entre el 3 y el 17 de noviembre de 2026.

Según los antecedentes denunciados, la oferta del viaje incluye actividades como excursiones, navegación en embarcaciones Zodiac y kayak en territorio y aguas chilenas. Por ello, el 15 de noviembre se presentó una denuncia ante Aduanas para que se fiscalicen las operaciones y se determinen eventuales infracciones aduaneras, turísticas y de cabotaje.

El diputado también recordó que estos antecedentes han sido objeto de gestiones y solicitudes de fiscalización, entre ellas el oficio N.º 26717.

"Lo que estamos pidiendo es que las autoridades revisen en terreno qué servicios se están prestando, qué permisos tienen sus operadores, dónde se realizan los desembarcos y si se están cumpliendo las normas que rigen en Chile. No puede bastar con mirar desde lejos mientras estas actividades siguen ocurriendo", sostuvo.

*Antecedentes anteriores y emergencia en el canal Beagle*

El parlamentario recordó que esta situación no es nueva y que ya se han advertido casos de embarcaciones extranjeras que promocionan o realizan actividades turísticas en la zona austral, con dudas sobre el cumplimiento de las exigencias aplicables.

Entre los antecedentes, mencionó la emergencia ocurrida en marzo de 2026 en el canal Beagle, vinculada al crucero Ultramarine, luego de una operación en helicóptero en la que participaron científicos chilenos y cuyo retorno se vio impedido por las condiciones meteorológicas.

"Hasta hoy seguimos esperando una explicación clara sobre ese sobrevuelo, las autorizaciones correspondientes y las eventuales responsabilidades. Se trata de una operación que, según los antecedentes que hemos conocido, no contaba con autorización de la DGAC. Las autoridades deben aclarar qué ocurrió y si hubo alguna investigación o sanción", manifestó.

"No tenemos que esperar a que ocurra un accidente de magnitud, con consecuencias humanas o medioambientales, para darnos cuenta de que estas actividades debieron haber sido fiscalizadas y, cuando correspondiera, sancionadas desde un principio. Las autoridades fueron alertadas y tienen el deber de actuar antes de que sea demasiado tarde", agregó.

Riquelme informó que también se han puesto los antecedentes en conocimiento de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos para que investiguen posibles incumplimientos tributarios asociados a la comercialización y prestación de servicios turísticos en Chile.

"Queremos que se determine si estas empresas están declarando y pagando los impuestos que corresponden por las actividades que realizan en nuestro territorio. No solo debe revisarse el impuesto a la renta, sino también el IVA que eventualmente corresponda a los servicios prestados en Chile. Si hay evasión tributaria, debe investigarse y sancionarse", afirmó.

*Contraloría y responsabilidad de las autoridades*

El parlamentario recordó que, junto al senador Alejandro Kusanovic, presentó previamente una solicitud de pronunciamiento ante la Contraloría General de la República para que examine las autorizaciones y la fiscalización de las actividades turísticas realizadas por buques extranjeros en la macrozona sur austral.

"Una cosa es esperar el pronunciamiento de Contraloría sobre las normas aplicables y otra muy distinta es el deber permanente que tienen las instituciones de fiscalizar. La Armada y los demás organismos competentes no pueden justificar su inacción simplemente señalando que hay una consulta pendiente", indicó.

En ese contexto, Riquelme sostuvo que "durante años se ha tolerado una situación que ha sido advertida. Si se determina que funcionarios o autoridades dejaron de cumplir sus obligaciones de fiscalización, deberán asumirse las responsabilidades administrativas o de otra naturaleza que correspondan", expresó.

El diputado destacó que las empresas turísticas de Magallanes deben cumplir exigencias legales, laborales, tributarias, medioambientales y de seguridad para desarrollar sus actividades.

"Como diputado, me debo a las empresas que generan trabajo de manera legal en Chile, especialmente en Magallanes, y que cumplen con todas las normas, permisos y obligaciones que se les exigen. No es justo que deban competir con operadores extranjeros que realizan actividades en nuestro territorio sin acreditar el cumplimiento de esas mismas exigencias", señaló.

"Los buques extranjeros que quieran venir a Chile serán bienvenidos, pero deben cumplir las normas chilenas, igual que cualquier empresa nacional. No puede ser que paseen como Pedro por su casa, a vista y paciencia de las autoridades, ante la falta de fiscalización desde la Armada hasta los organismos responsables de controlar las actividades turísticas. Las reglas tienen que ser iguales para todos y las autoridades deben hacerlas cumplir", concluyó.