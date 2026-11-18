Representantes del programa International Urban and Regional Cooperation (IURC) de la Unión Europea visitaron el Terminal Mardones para conocer las instalaciones y operaciones de la Empresa Portuaria Austral (EPA), así como su importancia para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



La delegación fue recibida por el gerente de EPA, José Barría, el presidente del directorio, José Miguel Cruz Fleischmann, y también estuvo presente un representante el Gobierno Regional de Magallanes. La jornada inicio con una exposición sobre la empresa, sus instalaciones y su rol en el desarrollo portuario regional.



Posteriormente, los visitantes realizaron un recorrido por el Terminal Mardones, donde conocieron en terreno sus operaciones y características.



La visita se enmarcó en las actividades de IURC, programa financiado por la Unión Europea que promueve la cooperación entre ciudades y regiones de Europa, América Latina y el Caribe.

