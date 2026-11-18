18 de noviembre de 2026
REPRESENTANTES DE LA UNIÓN EUROPEA REALIZARON VISITA TÉCNICA AL TERMINAL MARDONES
La visita se enmarcó en las actividades de IURC, programa financiado por la Unión Europea que promueve la cooperación entre ciudades y regiones de Europa, América Latina y el Caribe.
Representantes del programa International Urban and Regional Cooperation (IURC) de la Unión Europea visitaron el Terminal Mardones para conocer las instalaciones y operaciones de la Empresa Portuaria Austral (EPA), así como su importancia para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
La delegación fue recibida por el gerente de EPA, José Barría, el presidente del directorio, José Miguel Cruz Fleischmann, y también estuvo presente un representante el Gobierno Regional de Magallanes. La jornada inicio con una exposición sobre la empresa, sus instalaciones y su rol en el desarrollo portuario regional.
Posteriormente, los visitantes realizaron un recorrido por el Terminal Mardones, donde conocieron en terreno sus operaciones y características.
La visita se enmarcó en las actividades de IURC, programa financiado por la Unión Europea que promueve la cooperación entre ciudades y regiones de Europa, América Latina y el Caribe.
ENERGÍAS RENOVABLES, INFRAESTRUCTURA HABILITANTE Y SOBERANÍA ALIMENTARIA MARCAN ENCUENTRO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL E INTEGRANTES DEL PROGRAMA “URBAN AND REGIONAL COOPERATION” DE LA UNIÓN EUROPEA
El diálogo se enmarca en la alianza entre el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, y la Unión Europea, en particular en lo que a Gobiernos subnacionales respecta. De allí los intercambios en cuanto a energías renovables y sustentabilidad alimentaria, entre otros.