​El compromiso con el cuidado del medioambiente y la participación de toda una comunidad educativa dieron sus frutos. El Colegio Cruz del Sur de Punta Arenas se convirtió en uno de los establecimientos ganadores del Desafío Colegios Soprole Sonrisa Circular, iniciativa nacional que promueve el reciclaje y la economía circular, adjudicándose un aporte de $2.000.000 para fortalecer sus proyectos e iniciativas educativas.



El reconocimiento fue entregado por el agente zonal de Soprole, Gonzalo Neira Cruces, en una actividad que contó con la participación del seremi de Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld, quien destacó el valor de este tipo de iniciativas para avanzar hacia una región más sustentable.



“Estamos muy contentos de reconocer al Colegio Cruz del Sur en este desafío de Sonrisa Circular. Este aporte de dos millones de pesos por parte de Soprole permitirá seguir promoviendo iniciativas de carácter ambiental, reciclaje y economía circular. Valoramos estas alianzas estratégicas que nos permitirán avanzar hacia el desarrollo de una región más sustentable”, señaló la autoridad ambiental.



El desafío consistió en reunir la mayor cantidad de kilos de envases reciclables por estudiante, considerando envases de yoghurt y postres de plástico PS6, además de cajas de leche y jugos Tetra Pak, de cualquier marca. Para participar, los materiales debían encontrarse limpios, secos y aplastados, para luego ser trasladados a puntos limpios habilitados, donde eran pesados y registrados para la competencia nacional.



La directora del Centro de Padres del establecimiento, Carolina Molina, explicó que el resultado fue fruto de un trabajo colectivo que involucró especialmente a los estudiantes más pequeños y a colaboradores externos.



“Fue un premio donde el objetivo era sumar la mayor cantidad de kilos de envases de leche Tetra Pak, jugos y envases de yoghurt PS6, todos lavados y aplastados. Se establecieron distintas fechas para llevarlos a los puntos limpios, donde eran pesados y esos resultados se contabilizaban a nivel nacional. Chile se dividió en tres macrozonas y nosotros logramos ser ganadores de la zona sur”, relató.



Asimismo, destacó que la motivación de la comunidad escolar fue fundamental para alcanzar este reconocimiento, sumando la participación de los alumnos más pequeños y el apoyo de algunas cafeterías que se comprometieron con la recolección de materiales. En este proceso también fue importante el trabajo conjunto con María Paz Morales.



Por su parte, el seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, valoró el reconocimiento y destacó el compromiso de la comunidad educativa. “Cuando los estudiantes, sus familias y sus comunidades se comprometen con un objetivo común, se consiguen resultados concretos. Este reconocimiento demuestra que los cambios también comienzan desde las escuelas y se construyen con la participación de todos”, expresó.



Desde Soprole, Daniela Hott, gerente de Asuntos Corporativos, destacó la participación de las comunidades educativas y el compromiso demostrado durante el desafío.



“Nos alegra ver cómo comunidades educativas de distintas zonas del país se movilizan en torno al reciclaje y logran involucrar a estudiantes y familias en este desafío. Queremos felicitar al Colegio Cruz del Sur por este reconocimiento y por contribuir a que el cuidado del planeta se transforme en un hábito cotidiano, conectando con nuestro propósito de nutrir sonrisas”, señaló.



El Desafío Colegios Soprole Sonrisa Circular busca fortalecer la educación ambiental desde las comunidades escolares, promoviendo hábitos responsables de separación y recuperación de residuos. A través de esta iniciativa, estudiantes, docentes y familias se convierten en protagonistas de acciones concretas que contribuyen a la economía circular y al cuidado del entorno.

